В Афинах мужчина с ножом напал на американских туристов возле Акрополя

В Афинах возле Акрополя мужчина с ножом напал на двух американских туристов греческого происхождения, сообщает ABC News. Инцидент произошел у входа в музей Акрополя.





Женщина получила легкие ранения ноги, мужчина пострадал серьезнее — у него тяжелые ранения рук.





Пострадавших доставили в больницу, нападавшего задержали. По предварительной версии, у злоумышленника могли быть психологические проблемы.





8 июля в Германии возле города Шонгау также произошло нападение с ножом, несколько человек пострадали, нападавшего задержали.