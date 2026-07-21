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В Афинах мужчина с ножом напал на американских туристов возле Акрополя
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В Афинах мужчина с ножом напал на американских туристов возле Акрополя

Двое туристов греческого происхождения пострадали, один получил серьезные ранения рук

Денис Герасимов

В Афинах возле Акрополя мужчина с ножом напал на двух американских туристов греческого происхождения, сообщает ABC News. Инцидент произошел у входа в музей Акрополя.


Женщина получила легкие ранения ноги, мужчина пострадал серьезнее — у него тяжелые ранения рук.


Пострадавших доставили в больницу, нападавшего задержали. По предварительной версии, у злоумышленника могли быть психологические проблемы.


8 июля в Германии возле города Шонгау также произошло нападение с ножом, несколько человек пострадали, нападавшего задержали.

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