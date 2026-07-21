«Лето в Москве»: в Коломенском вспомнили олимпийского мишку и 80-е

Гармонично дополняла все живая музыка. Вход свободный для всех желающих, а организаторы подготовили сюрпризы и подарки для участников любого возраста. Приходят на праздник целыми семьями.





Московская Олимпиада 1980 года — одно из ключевых событий не только в истории советского спорта, но и в мировой олимпийской летописи. Игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. Это была первая в истории Олимпиада на территории Восточной Европы и в социалистической стране.





Спустя 46 лет в рамках проекта «Лето в Москве» объединили ностальгию старших и открытие новых страниц истории для младших.





Ребята узнали, как создавался 8-метровый воздушный мишка, как одевались и какую музыку слушали в стране в год Олимпиады, какие сувениры и предметы с олимпийской символикой были буквально в каждом доме. Можно и нарисовать мишку своими руками, лучшие работы отмечают призами.





У каждого гостя есть возможность погрузиться в атмосферу 80-х до 26 июля. Эмоции первых посетителей можно увидеть ролике, а подробнее узнать о проекте — на сайте.