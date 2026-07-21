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ФСБ ликвидировала украинского агента при попытке устроить теракт на Урале
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ФСБ ликвидировала украинского агента при попытке устроить теракт на Урале

Подозреваемый планировал подорвать железнодорожные пути и оказал вооруженное сопротивление при задержании

Daily Storm

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из крупных предприятий на Урале. В ходе спецоперации был ликвидирован агент украинских спецслужб, который планировал совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры.


По версии следствия, 60-летний уроженец Украинской ССР, проживавший в Тюмени, самостоятельно установил контакт с кураторами из Украины. По их заданию он подготовил план подрыва железнодорожных путей, ведущих к стратегическому промышленному предприятию.


Силовики вышли на след диверсанта, когда он направлялся к заранее оборудованному тайнику с самодельным взрывным устройством. При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. 


О пострадавших среди личного состава правоохранительных органов не сообщается. По факту инцидента проводятся необходимые следственные действия.

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#спецслужбы #диверсанты #украина #урал