ФСБ ликвидировала украинского агента при попытке устроить теракт на Урале

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из крупных предприятий на Урале. В ходе спецоперации был ликвидирован агент украинских спецслужб, который планировал совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры.





По версии следствия, 60-летний уроженец Украинской ССР, проживавший в Тюмени, самостоятельно установил контакт с кураторами из Украины. По их заданию он подготовил план подрыва железнодорожных путей, ведущих к стратегическому промышленному предприятию.





Силовики вышли на след диверсанта, когда он направлялся к заранее оборудованному тайнику с самодельным взрывным устройством. При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.





О пострадавших среди личного состава правоохранительных органов не сообщается. По факту инцидента проводятся необходимые следственные действия.