Во Владимире беспилотник попал в жилой дом, людей эвакуировали

В ночь на 21 июля несколько российских регионов подверглись атаке БПЛА. Во Владимире беспилотный летательный аппарат попал в одну из квартир жилого дома, что привело к возгоранию.





Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, оперативные службы эвакуировали жильцов и ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, пострадавших нет.





В Липецке вспыхнул пожар на площади около 2,5 тысячи квадратных метров на территории производственных объектов. Глава области Игорь Артамонов уточнил, что информация о причинах ЧП и пострадавших выясняется.





В Милютинском районе Ростовской области после падения обломков сбитого дрона загорелся лес. Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет, на месте работают пожарные расчеты. Всего над Ростовской областью, включая Ростов-на-Дону, Константиновский, Обливский, Боковский и Советский районы, за ночь были уничтожены ракеты и БПЛА, никто не пострадал.





По официальным данным Министерства обороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО сбили 209 украинских беспилотников над территорией России. Из-за воздушной угрозы временно вводились ограничения на работу аэропортов в Казани, Саратове и Московском регионе. Кроме того, на время атаки перекрывалось движение по Крымскому мосту.