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В Ставрополье на базе отдыха отравились 97 человек
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В Ставрополье на базе отдыха отравились 97 человек

Причиной стали зараженные окорочка

Daily Storm

Число пострадавших при массовом отравлении на базе отдыха в Ставропольском крае увеличилось до 97 человек. Об этом сообщило региональное следственное управление СК. 


По данным ведомства, в медучреждения обратились 84 отдыхающих и 13 сотрудников комплекса с диагнозом «острый инфекционный гастроэнтерит». Госпитализированы девять человек, включая троих несовершеннолетних. Двое из них остаются в больнице, остальные выписаны.


Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, причиной инцидента стали куриные окорочка, поставленные на базу из Невинномысска.

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#отравление #ставрополье #пострадавшие