В Ставрополье на базе отдыха отравились 97 человек

Число пострадавших при массовом отравлении на базе отдыха в Ставропольском крае увеличилось до 97 человек. Об этом сообщило региональное следственное управление СК.





По данным ведомства, в медучреждения обратились 84 отдыхающих и 13 сотрудников комплекса с диагнозом «острый инфекционный гастроэнтерит». Госпитализированы девять человек, включая троих несовершеннолетних. Двое из них остаются в больнице, остальные выписаны.





Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, причиной инцидента стали куриные окорочка, поставленные на базу из Невинномысска.