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Bloomberg назвал главного кандидата на пост главкома ВСУ на фоне слухов об отставке Сырского
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Bloomberg назвал главного кандидата на пост главкома ВСУ на фоне слухов об отставке Сырского

Окончательное решение пока не принято

Daily Storm

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый — наиболее вероятный кандидат на должность главнокомандующего украинской армией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. 


Второй собеседник агентства уточнил, что окончательное решение о замене пока не принято, и всего рассматривается 11 кандидатов. Украинское издание Liga называет в числе основных претендентов также командира Третьего корпуса Сухопутных войск Андрея Белецкого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола и командира корпуса Нацгвардии «Хартия» Игоря Оболенского. 


По данным издания, Владимир Зеленский 20 июля провел встречи с Драпатым, Белецким и Апостолом, но в офисе президента подчеркнули, что это были не кадровые собеседования, а обсуждение снабжения армии. Официального решения о смене главкома пока нет.


Напомним, что ранее в СМИ появились слухи об отставке Сырского, однако в Генштабе этого не подтвердили.

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#всу #сырский #украина