Bloomberg назвал главного кандидата на пост главкома ВСУ на фоне слухов об отставке Сырского

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый — наиболее вероятный кандидат на должность главнокомандующего украинской армией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.





Второй собеседник агентства уточнил, что окончательное решение о замене пока не принято, и всего рассматривается 11 кандидатов. Украинское издание Liga называет в числе основных претендентов также командира Третьего корпуса Сухопутных войск Андрея Белецкого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола и командира корпуса Нацгвардии «Хартия» Игоря Оболенского.





По данным издания, Владимир Зеленский 20 июля провел встречи с Драпатым, Белецким и Апостолом, но в офисе президента подчеркнули, что это были не кадровые собеседования, а обсуждение снабжения армии. Официального решения о смене главкома пока нет.





Напомним, что ранее в СМИ появились слухи об отставке Сырского, однако в Генштабе этого не подтвердили.