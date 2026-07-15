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Новак поручил ФАС снизить норматив продаж дизеля на бирже до 10%
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Новак поручил ФАС снизить норматив продаж дизеля на бирже до 10%

Топливо для аграриев пойдет напрямую от нефтяников

Daily Storm

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, глав регионов и нефтяных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.


Минэнерго и Минсельхоз доложили о ходе снабжения аграриев в уборочную кампанию и динамике цен. Объемы топлива, ранее закупавшиеся через трейдеров на бирже, теперь будут реализовываться вертикально интегрированными компаниями напрямую конечным потребителям. ФАС поручено проработать снижение норматива продаж дизеля на бирже до 10%.


Особое внимание уделили обеспечению топливом автотранспорта для доставки товаров в торговые сети — логистика должна работать стабильно, чтобы не допустить роста цен на продукты. Новак подчеркнул, что после запрета экспорта дизеля внутренний рынок насыщается, все необходимые объемы будут поставлены в регионы для сельхозработ, а поставки топлива для крупных сетей Минэнерго и Минпромторг обеспечивают в приоритетном порядке.


Ранее сообщалось, что российские власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива и в июле начались импортные поставки нефтепродуктов для насыщения внутреннего рынка.

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#дизель #правительство #топливо