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Российских гандболистов допустили к международным турнирам без ограничений
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Российских гандболистов допустили к международным турнирам без ограничений

Такое же решение принято в отношении белорусских спортсменов

Daily Storm

Международная федерация гандбола (IHF) отменила запрет на участие российских и белорусских сборных, официальных лиц, судей и экспертов в своих мероприятиях, руководствуясь решениями исполкома МОК. Об этом сообщила пресс-служба организации. 


В IHF уточнили, что никаких дополнительных требований или ограничений применяться не будет. Вместе с тем допускается переходный период для полной реинтеграции команд, но федерация выразила надежду на своевременное возвращение гандболистов при поддержке всех заинтересованных сторон.


Запрет для российских и белорусских сборных и клубов действовал с 2022 года. В марте 2026 года IHF уже допустила юниорские и молодежные команды. Организация стала 13-й международной федерацией, снявшей все ограничения для российских спортсменов, и третьей в игровых видах спорта после волейбола и водного поло.

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#гандбол #спорт #санкции