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МИД РФ: Размещение войск «коалиции желающих» на Украине неприемлемо
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МИД РФ: Размещение войск «коалиции желающих» на Украине неприемлемо

Они станут законными целями для России

Daily Storm
Они станут законными целями для России

Размещение на Украине войск так называемой «коалиции желающих» неприемлемо для России, а такие подразделения будут рассматриваться как законные военные цели. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.


По ее словам, ввод на Украину европейских военных контингентов де-факто станет иностранной интервенцией и увеличит угрозы безопасности России. Она напомнила, что, по утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, планы по развертыванию сил вдали от линии фронта готовы, а в ближайшие месяцы пройдут учения в пограничных с Украиной странах. 


Напомним, в январе лидеры коалиции подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после мирного соглашения.

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#войска #украина #мид рф