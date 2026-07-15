МИД РФ: Размещение войск «коалиции желающих» на Украине неприемлемо

Размещение на Украине войск так называемой «коалиции желающих» неприемлемо для России, а такие подразделения будут рассматриваться как законные военные цели. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.





По ее словам, ввод на Украину европейских военных контингентов де-факто станет иностранной интервенцией и увеличит угрозы безопасности России. Она напомнила, что, по утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, планы по развертыванию сил вдали от линии фронта готовы, а в ближайшие месяцы пройдут учения в пограничных с Украиной странах.





Напомним, в январе лидеры коалиции подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после мирного соглашения.