Константин Богомолов обсудит свои «богохульства» с батюшкой

История с отлучением началась еще в сентябре этого года, когда участники Национал-консервативного движения Валентина Боброва и Михаил Очкин опубликовали открытое письмо на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой хоть как-то повлиять на мужа Ксении Собчак Константина Богомолова. А поводом для этого стал тот самый «Идеальный муж», который идет в Московском художественном театре имени Чехова и в буквальном смысле изобилует не самыми приличными сценами. Обнаженная женщина изображает распятие. Православный священник предстает гомосексуалистом и торговцем детьми... Эпизоды можно перечислять и перечислять.





Несмотря на то что режиссер все-таки внес в спектакль небольшие коррективы, активистов это не устроило. Они потребовали, чтобы он убрал свои «развратные и кощунственные постановки» полностью или же вышел из лона церкви. И какова же была их радость, когда они узнали, что в своем гневе они не одни: патриархия разделяет их возмущение и считает, что оно совершенно справедливо и оправдано не только с христианской, но и с общекультурной точки зрения.





«Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно обращал внимание общественности на недопустимость кощунственных действий, особенно в сфере культуры, а также подчеркивал, что деятели культуры несут особую ответственность перед Богом, народом и историей за свои произведения, — сообщалось в ответном письме, заверенном руководителем Управления по работе с госструктурами Павлом Лебедевым. — Учитывая высказанную вами просьбу, с Константином Юрьевичем Богомоловым будет проведена частная пастырская беседа, в ходе которой ему будут сообщены высказанные вами и многими православными людьми замечания к содержанию вышеупомянутой театральной постановки».





По словам активистов, они вполне удовлетворены ответом патриархии и надеются, что «Идеальный муж» навсегда исчезнет из репертуара, а сам Богомолов раскается. Но что будет на самом деле? Какова вероятность того, что будущая беседа возымеет хоть какое-то действие? Да и состоится ли она вообще? Не в наручниках же его туда поведут!





Все эти сомнения не беспочвенны. Как сообщил Павел Лебедев, разговор действительно планируется провести — с режиссером встретится священник, который знаком с ним лично. Однако то, что все получится, — это еще вилами по воде. Принуждать никого не будут.





«Принуждение к пастырской беседе — это смешно, так как в принципе невозможно», — объясняет он. И добавляет: «Поэтому каких-либо прогнозов мы не делаем».