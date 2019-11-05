Константин Богомолов обсудит свои «богохульства» с батюшкой

Патриархия ответила на предложение православных активистов отлучить от церкви Константина Богомолова из-за его богохульного спектакля «Идеальный муж. Комедия». По мнению священнослужителей, их возмущение совершенно справедливо, поэтому с режиссером проведут серьезную пастырскую беседу. Кто этим займется — уже известно: батюшка, который знает Константина лично. Однако чем закончится их разговор, пока остается лишь догадываться.
История с отлучением началась еще в сентябре этого года, когда участники Национал-консервативного движения Валентина Боброва и Михаил Очкин опубликовали открытое письмо на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой хоть как-то повлиять на мужа Ксении Собчак Константина Богомолова. А поводом для этого стал тот самый «Идеальный муж», который идет в Московском художественном театре имени Чехова и в буквальном смысле изобилует не самыми приличными сценами. Обнаженная женщина изображает распятие. Православный священник предстает гомосексуалистом и торговцем детьми... Эпизоды можно перечислять и перечислять.
Несмотря на то что режиссер все-таки внес в спектакль небольшие коррективы, активистов это не устроило. Они потребовали, чтобы он убрал свои «развратные и кощунственные постановки» полностью или же вышел из лона церкви. И какова же была их радость, когда они узнали, что в своем гневе они не одни: патриархия разделяет их возмущение и считает, что оно совершенно справедливо и оправдано не только с христианской, но и с общекультурной точки зрения.
«Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно обращал внимание общественности на недопустимость кощунственных действий, особенно в сфере культуры, а также подчеркивал, что деятели культуры несут особую ответственность перед Богом, народом и историей за свои произведения, — сообщалось в ответном письме, заверенном руководителем Управления по работе с госструктурами Павлом Лебедевым. — Учитывая высказанную вами просьбу, с Константином Юрьевичем Богомоловым будет проведена частная пастырская беседа, в ходе которой ему будут сообщены высказанные вами и многими православными людьми замечания к содержанию вышеупомянутой театральной постановки».
По словам активистов, они вполне удовлетворены ответом патриархии и надеются, что «Идеальный муж» навсегда исчезнет из репертуара, а сам Богомолов раскается. Но что будет на самом деле? Какова вероятность того, что будущая беседа возымеет хоть какое-то действие? Да и состоится ли она вообще? Не в наручниках же его туда поведут!
Все эти сомнения не беспочвенны. Как сообщил Павел Лебедев, разговор действительно планируется провести — с режиссером встретится священник, который знаком с ним лично. Однако то, что все получится, — это еще вилами по воде. Принуждать никого не будут.
«Принуждение к пастырской беседе — это смешно, так как в принципе невозможно», — объясняет он. И добавляет: «Поэтому каких-либо прогнозов мы не делаем».
Такого же мнения и протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин: участие в беседе — дело добровольное, никто не в праве заставить человека прийти в храм.
«Но то, что Богомолов имеет отношение к более чем сомнительным постановкам, — это факт, — говорит он Daily Storm. — Поэтому я считаю, что режиссер должен публично извиниться и изменить сценарий. Насколько я знаю, в одной из гомосексуальных сцен этого спектакля использовались богослужебные венцы, то есть священные предметы. Разве это не кощунство?»
«Всеволод Анатольевич, а что делать, если беседа состоится, но не возымеет действия?» — спрашиваем мы.
«Я считаю, что тогда его нужно временно отлучать от причастия, хотя я и не уверен, что Богомолов причащается. С другой стороны, таинство брака (имеется в виду венчание с Собчак) не могло быть совершено над человеком, отрицающим истины христианской веры и нравственности!»
Напомним, что спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж. Комедия» поставлен по произведениям Оскара Уайльда. Как считает сам режиссер, это «достаточно эпическое театральное произведение», которое рассказывает «о наших современниках, о столичной богеме, о чиновниках, о нашем довольно диковатом времени». Но это его мнение. Православные активисты считают иначе. «Мы брали интервью у зрителей. Все плевались! — отмечали они сразу после письменного обращения к патриарху. — Многие выходили уже после первого акта».