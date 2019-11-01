Российские доктора: Екатерина Мезенова не обращалась к нам по поводу болезни сына

Таким образом, россиянам все-таки предоставляется бесплатное лечение в рамках ОМС на всей территории России. По данным больницы, около 900 детей с таким, как у сына Екатерины Мезеновой, диагнозом ежегодно проходят лечение в отделении микрохирургии Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова.





Доктора утверждают, что удаление невуса сводит к нулю риск развития меланомы.





«С одной стороны, невозможно утверждать, что в случае возникновения такой опухоли у пациента с ВМН между ними существует причинно-следственная связь и что данная опухоль не развилась бы у него, если бы он родился без невуса (это не касается особой группы меланом, развивающихся непосредственно в ВМН). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что удаление некоторого количества патологических меланоцитов может снизить вероятность малигнизации невуса», — объясняют в РДКБ, добавляя, что данная тема требует дальнейших исследований.





Сама же блогер утверждает, что в первые дни после рождения сына Максима родители показали его четырем профессорам, генетикам, сделали МРТ и всевозможные анализы.





«Диагноз — меланоцитарный гигантский невус, угрожает развитием меланомы кожи. Что это такое — я узнала только тогда. Невус — это почти всегда доброкачественное образование, которое мы чаще всего называем родинкой или родимым пятном. Гигантскими невусы считаются уже от 10 сантиметров, и за такими образованиями нужно уже следить. У нас покрыто 70% кожи, и диаметр во много раз больше: голова, часть лица, поражено ухо, шея, плечи, грудь, спина, ягодицы, ноги. Почти все тело. Это не просто визуальный дефект — это мина. Любое повреждение или агрессивное физическое или химическое воздействие на кожу, например солнечные лучи, или любой внутренний сбой (снижение иммунитета, стрессы, гормональный сбой) или инфицирование — рак», — рассказывает девушка, обращая внимание, что немалую роль играет и психологическая составляющая заболевания, из-за чего малыш может стать объектом для насмешек.