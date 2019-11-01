Российские доктора: Екатерина Мезенова не обращалась к нам по поводу болезни сына

14 октября всю блогосферу ужаснула новость: у сына известного блогера 24-летней Екатерины Мезеновой — опасный недуг — невус. Для тех, кто не знает, — это гигантские родимые пятна на теле, скрывающие в себе онкологическую опасность. Любая травма или сбой могут спровоцировать рак кожи. Квалифицированную помощь можно получить только за рубежом. На нее знаменитость собирает 30 миллионов рублей. Российские доктора были сильно удивлены таким поворотом событий. В Российской детской клинической больнице ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Daily Storm рассказали, что девушка не обращалась к ним за консультацией по поводу болезни сына. Хотя именно в РДКБ лечат невусы гражданам РФ за счет государственных средств.
«В особых случаях бывает необходим дополнительный расходный материал — экспандер. Технически экспандер представляет собой силиконовый или латексный тонкостенный баллон (резервуар). В экспандерной дермотензии в настоящий момент используется два производителя экспандеров различных размеров и конфигураций, — рассказывают в клинике. — Латексный экспандер (производство — Россия) стоимостью 7 000 рублей или силиконовый экспандер (импортный) стоимостью от 30 000 рублей . В случае необходимости дополнительных расходных материалов для проведения операции расходы по покупке материалов берут на себя благотворительные фонды».
Таким образом, россиянам все-таки предоставляется бесплатное лечение в рамках ОМС на всей территории России. По данным больницы, около 900 детей с таким, как у сына Екатерины Мезеновой, диагнозом ежегодно проходят лечение в отделении микрохирургии Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова.
Доктора утверждают, что удаление невуса сводит к нулю риск развития меланомы.
«С одной стороны, невозможно утверждать, что в случае возникновения такой опухоли у пациента с ВМН между ними существует причинно-следственная связь и что данная опухоль не развилась бы у него, если бы он родился без невуса (это не касается особой группы меланом, развивающихся непосредственно в ВМН). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что удаление некоторого количества патологических меланоцитов может снизить вероятность малигнизации невуса», — объясняют в РДКБ, добавляя, что данная тема требует дальнейших исследований.
Сама же блогер утверждает, что в первые дни после рождения сына Максима родители показали его четырем профессорам, генетикам, сделали МРТ и всевозможные анализы.
«Диагноз — меланоцитарный гигантский невус, угрожает развитием меланомы кожи. Что это такое — я узнала только тогда. Невус — это почти всегда доброкачественное образование, которое мы чаще всего называем родинкой или родимым пятном. Гигантскими невусы считаются уже от 10 сантиметров, и за такими образованиями нужно уже следить. У нас покрыто 70% кожи, и диаметр во много раз больше: голова, часть лица, поражено ухо, шея, плечи, грудь, спина, ягодицы, ноги. Почти все тело. Это не просто визуальный дефект — это мина. Любое повреждение или агрессивное физическое или химическое воздействие на кожу, например солнечные лучи, или любой внутренний сбой (снижение иммунитета, стрессы, гормональный сбой) или инфицирование — рак», — рассказывает девушка, обращая внимание, что немалую роль играет и психологическая составляющая заболевания, из-за чего малыш может стать объектом для насмешек.