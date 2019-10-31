Мединский не против «Джокера». А вот психологи бьют тревогу

Поводом для реакции Мединского стал шквал обращений от россиян с требованиями запретить показ фильма «Джокер». Но ведомство категорично: делать этого не планирует.





«А какие у нас на это основания? Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, а кто-то — добра. Есть открытый перечень: призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. Все остальное разрешено», — сказал Мединский в интервью «Авторадио».





Российские психологи бьют тревогу: фильм действительно может быть опасен для людей с неустойчивой психикой. По словам специалистов, сложная картина может побудить таких зрителей к агрессии и даже преступлениям.

Психолог Александр Кичаев пояснил Daily Storm, что запретить показ фильма уже невозможно, люди смогут вкусить «запретный плод», например, на просторах соцсетей, и «Джокер» может вытащить все скрытое из зрителей.





«У каждого человека есть скрытая тень. Это те личности, которые мы пытаемся спрятать от себя и от окружающих. Сильные образы картины высвобождают негативное в нас. Я имею в виду то, что каждый человек скрывает. Есть место быть теории массового психоза. Если довольно большая группа моделирует поведение, то оно может передаваться на такой значительный объем социума», — говорит он и отмечает, что даже актеры, снимаясь в таких фильмах, страдают психологически.





«Некоторые погружаются настолько в роль, что порою и выйти не могут из нее. Выбирают себе героя, близкого по поведению. Роль сказывается на устойчивости психики, а она не у каждого стабильна», — объясняет Кичаев.





В подтверждение слов психолога, скажем, что сыгравший Джокера Хоакин Феникс открыто заявляет: эта роль стала знаковой в его карьере. Именно ради этой роли актер за очень короткие сроки похудел на 24 килограмма, из-за чего у него начались реальные проблемы с психикой. Труднее всего ему было заставить себя потреблять в день не более 300 калорий. Из-за жесткой диеты у мужчины стали появляться галлюцинации, буквы в сценарии буквально плыли перед глазами, терялась концентрация внимания. В результате Феникс оказался на шаг от анорексии: при росте 173 сантиметров он весил меньше 50 килограммов.