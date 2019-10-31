Мединский не против «Джокера». А вот психологи бьют тревогу

Пора признать, фильм «Джокер» по кассовым сборам обогнал знаменитого «Дедпула» и стал самым успешным фильмом с рейтингом R, по данным Independent. Сборы «Джокера» составили 850 миллионов долларов. Министр культуры Владимир Мединский, посмотрев фильм, признался, что картина ему не понравилась и деньги он на нее не выделил бы. В Telegram-каналах иронизируют: мол, оно и понятно, российскому министру больше по вкусу фильм «Бесславные придурки», на который выделили 56 миллионов рублей и посмотрели его 230 зрителей.
Поводом для реакции Мединского стал шквал обращений от россиян с требованиями запретить показ фильма «Джокер». Но ведомство категорично: делать этого не планирует.
«А какие у нас на это основания? Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, а кто-то — добра. Есть открытый перечень: призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. Все остальное разрешено», — сказал Мединский в интервью «Авторадио».
Российские психологи бьют тревогу: фильм действительно может быть опасен для людей с неустойчивой психикой. По словам специалистов, сложная картина может побудить таких зрителей к агрессии и даже преступлениям.
Психолог Александр Кичаев пояснил Daily Storm, что запретить показ фильма уже невозможно, люди смогут вкусить «запретный плод», например, на просторах соцсетей, и «Джокер» может вытащить все скрытое из зрителей.
«У каждого человека есть скрытая тень. Это те личности, которые мы пытаемся спрятать от себя и от окружающих. Сильные образы картины высвобождают негативное в нас. Я имею в виду то, что каждый человек скрывает. Есть место быть теории массового психоза. Если довольно большая группа моделирует поведение, то оно может передаваться на такой значительный объем социума», — говорит он и отмечает, что даже актеры, снимаясь в таких фильмах, страдают психологически.
«Некоторые погружаются настолько в роль, что порою и выйти не могут из нее. Выбирают себе героя, близкого по поведению. Роль сказывается на устойчивости психики, а она не у каждого стабильна», — объясняет Кичаев.
В подтверждение слов психолога, скажем, что сыгравший Джокера Хоакин Феникс открыто заявляет: эта роль стала знаковой в его карьере. Именно ради этой роли актер за очень короткие сроки похудел на 24 килограмма, из-за чего у него начались реальные проблемы с психикой. Труднее всего ему было заставить себя потреблять в день не более 300 калорий. Из-за жесткой диеты у мужчины стали появляться галлюцинации, буквы в сценарии буквально плыли перед глазами, терялась концентрация внимания. В результате Феникс оказался на шаг от анорексии: при росте 173 сантиметров он весил меньше 50 килограммов.
Актер также утверждал, что начал по-настоящему сходить с ума, ведь он целыми днями репетировал сумасшедший смех своего героя, и вместе с голоданием это дало не очень хороший результат. В результате Феникс стал сильно ругаться со своей женой, актрисой Руни Мара, с которой он сочетался браком в июле 2019 года. Несмотря на то что супруга поддерживала Хоакина, она не могла смириться с тем, что мужчина губит свое физическое и психическое здоровье.
Другой специалист, психолог Наталья Варская, говорит, что не рекомендовала бы смотреть эту кинокартину (и в целом такого рода фильмы). По ее словам, кино — это искусство, и оно должно давать положительные, а не отрицательные эмоции.
«Все зависит от того, у кого какая психика. Когда люди встают и уходят с премьеры, это говорит об их здоровой социальной психике, о том, что они понимают суть происходящего в фильме и сами отдают себе отчет в том, готовы ли они на это смотреть или нет. А для людей с не совсем крепкой психикой, особенно в период весеннего обострения, картина может послужить начальным маховиком агрессивных действий», — рассуждает Варская. Она утверждает, что человек — это фабрика гормонов, и его подпитывает то, что он видит.
«Фильм или музыка могут вызвать разные состояния: как положительные, так и отрицательные. Некоторые люди после сеанса могут качаться в кресле или сжимать подлокотники. Такие люди встречаются, и я думаю, у них может быть истероидная акцентуация, если говорить языком психолога. Пограничное состояние. Есть риск уйти за границу нормы», — добавляет Наталья.
Пока в России еще не запретили «Джокера», во всем мире происходят странные ситуации. Показ в одном из кинотеатров остановили из-за того, что мужчина стал выкрикивать «Аллах акбар». Инцидент произошел на вечернем сеансе, в зале, вмещающем до 500 зрителей.
«Он сеял панику, крича «Аллах акбар». Зрители и сотрудник безопасности уложили нарушителя спокойствия на пол, но ему удалось сбежать. В конце концов полицейские обнаружили его неподалеку и доставили в комиссариат», — сообщают журналисты.
В украинском Львове женщина нашла своего 25-летнего мужа повесившимся на балконе съемной квартиры. В правоохранительных органах считают, что причиной суицида стал конфликт с супругой. Однако товарищ погибшего говорит, что накануне мужчину видели в кинотеатре на просмотре фильма «Джокер». Многие предполагают, что именно фильм заставил мужчину свести счеты с жизнью.
В США полицией был задержан молодой человек, который громко аплодировал убийствам на экране и выкрикивал проклятия в адрес людей, направлявшихся к выходу из переполненного кинозала.
А в Чикаго двоих мужчин арестовали в кинотеатре во время просмотра «Джокера». Зрители в зале пожаловались, что те курили и создавали «шумное беспокойство».
Фильм «Джокер», снятый Тоддом Филлипсом, рассказывает о прошлом одного из врагов Бэтмена. Филлипс надеялся, что его фильм вдохновит зрителей на дискуссии об оружии, насилии и недостойном обращении с людьми с психическими заболеваниями. Однако противники показа «Джокера», кажется, были правы, говоря, что фильм сам может спровоцировать насилие. Нечто подобное уже случилось в 2012 году в Колорадо, когда во время показа другого фильма о Бэтмене и Джокере — «Темный рыцарь» — один из зрителей устроил стрельбу в кинозале и убил 12 человек.