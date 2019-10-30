Как блогеры наживаются на болезнях собственных детей

Для многих подписчиц Мезеновой (а их у нее почти миллион) этот пост стал «громом среди ясного неба». Идеальная семейная жизнь любимого блогера превратилась в жизнь обыкновенного человека. Тем более что Екатерина написала о том, что помочь ей смогут только в Израиле, да и то не факт. Лучшие врачи заверили: полностью малыша вылечить не удастся, но риск онкологии может уйти. Однако на это понадобится много времени и средств, а именно — 30 миллионов рублей. Мезенова разместила пост с просьбой о помощи, за сутки собрала около трех миллионов комментариев, из которых куча негативных.

«Хотела помочь, но полистала ленту этой Кати, увидела новый айфон, которым она хвастается, брендовую сумку за 350 тысяч рублей, путешествия в Париж и на Бали, виниры, которые она недавно установила на зубы и которые стоят примерно миллион рублей... И передумала. Пусть перестанет скупать люкс и колесить по миру, так быстрее деньги на операцию наберутся», — как под копирку пишут некоторые пользователи Instagram.





«Чем покупать дорогие вещи, лучше бы накопила деньги на лечение», — возмущается пользователь с ником che.be_145





«Бла бла бла, завралась совсем...» — недовольна sveta__21_





Были и те, кто поддерживал популярного блогера, заверяя, что и до рождения ребенка девушка работала моделью, а все атрибуты люксовой жизни — абсолютно не ее.





«Я себе сумок уже два года не покупала, а за виниры не платила», — отвечает всем хейтерам Катя.





Тем не менее об одном Екатерина все-таки умолчала. Что она не обращалась в российские клиники, которые могли бы помочь малышу с его редким заболеванием. В комментариях блогера появилось замечание с официального аккаунта Российской детской клинической больницы: семья не обращалась к российским врачам, а они бы могли ей помочь абсолютно бесплатно.





Нам удалось связаться с клиникой, где сотрудники подтвердили, что именитый блогер не связывалась со специалистами. Хотя они, специалисты, хотели бы помочь ей в беде.