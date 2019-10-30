Как блогеры наживаются на болезнях собственных детей

Жизнь — коварная штука. От болезней не застрахован никто: ни обычные люди, ни знаменитости. Так, наверное, подумала известный блогер — 24-летняя Екатерина Мезенова, которая сообщила подписчикам, что у ее ребенка диагностировали опасное заболевание — невус. Для тех, кто не знает, — это гигантские родимые пятна на теле, скрывающие в себе онкологическую опасность. Любая травма или сбой могут спровоцировать рак кожи.
Для многих подписчиц Мезеновой (а их у нее почти миллион) этот пост стал «громом среди ясного неба». Идеальная семейная жизнь любимого блогера превратилась в жизнь обыкновенного человека. Тем более что Екатерина написала о том, что помочь ей смогут только в Израиле, да и то не факт. Лучшие врачи заверили: полностью малыша вылечить не удастся, но риск онкологии может уйти. Однако на это понадобится много времени и средств, а именно — 30 миллионов рублей. Мезенова разместила пост с просьбой о помощи, за сутки собрала около трех миллионов комментариев, из которых куча негативных.
«Хотела помочь, но полистала ленту этой Кати, увидела новый айфон, которым она хвастается, брендовую сумку за 350 тысяч рублей, путешествия в Париж и на Бали, виниры, которые она недавно установила на зубы и которые стоят примерно миллион рублей... И передумала. Пусть перестанет скупать люкс и колесить по миру, так быстрее деньги на операцию наберутся», — как под копирку пишут некоторые пользователи Instagram.
«Чем покупать дорогие вещи, лучше бы накопила деньги на лечение», — возмущается пользователь с ником che.be_145
«Бла бла бла, завралась совсем...» — недовольна sveta__21_
Были и те, кто поддерживал популярного блогера, заверяя, что и до рождения ребенка девушка работала моделью, а все атрибуты люксовой жизни — абсолютно не ее.
«Я себе сумок уже два года не покупала, а за виниры не платила», — отвечает всем хейтерам Катя.
Тем не менее об одном Екатерина все-таки умолчала. Что она не обращалась в российские клиники, которые могли бы помочь малышу с его редким заболеванием. В комментариях блогера появилось замечание с официального аккаунта Российской детской клинической больницы: семья не обращалась к российским врачам, а они бы могли ей помочь абсолютно бесплатно.
Нам удалось связаться с клиникой, где сотрудники подтвердили, что именитый блогер не связывалась со специалистами. Хотя они, специалисты, хотели бы помочь ей в беде.
Не все звезды хайпуют на болезни своих детей. Например, актриса Эвелина Бледанс родила сына с синдромом Дауна и сделала это своего рода изюминкой. Кстати, Эвелина признавалась, что врачи предлагали сделать ей аборт, но она и муж решили оставить столь «солнечного» ребенка.
«Больше бы я сказала, что это не болезнь а особенность развития, синдром Дауна. Мы не боремся, а занимаемся более усиленно и школьной программой, и образовательной, ходим на плавание. Отдых — тоже вместе, все действия происходят с определенным усилием. Результаты есть, конечно, их больше видят окружающие люди, пишут, что ребенок не похож с отсталостью в развитии на моей странице у Семена. Если ребенком заниматься, то и он будет достойно развиваться», –– заявляет она, добавляя, что родителям в таких случаях нужна в первую очередь психологическая поддержка.
Лолите Милявской было 35, когда она родила неполноценную девочку Еву. При рождении малышка еле набрала вес в полтора килограмма. У девочки плохое зрение, до четырех лет не разговаривала.
Мало кто знает, что младшая дочь Федора Бондарчука родилась особенной, с синдромом Дауна. Болезнь дочери на тот момент еще сильнее скрепила союз Федора и его жены Светланы. Сейчас Варя проживает в Европе, где получает необходимое ей лечение.
«У Вари все прекрасно. Она –– счастливый ребенок. Драмы нет. Да, Варя –– особенный ребенок, у нее есть некоторые особенности, но она в абсолютной любви. Удивительная девочка. Ситуация, когда Варя родилась пораньше, нас только сплотила. Тогда у нас были некоторые проблемы в семье. Не могу не сказать отдельно про Олю Сашко, которая с нами с момента рождения Вали. Она даже не няня, а ангел-хранитель. Это удивительная женщина», –– рассказывает Бондарчук.
В этот список добавим и звездного папу — певца Данко. Его бывшая супруга Наталья Устименко утверждает, что тот ушел от нее и отказывается помогать с младшей дочерью Агатой, у которой мультикистоз головного мозга и ДЦП.
На своей странице в Instagram Устименко сообщает, что деньги ей помогают собрать неравнодушные люди и она им очень благодарна.
«Дорогие помАГАТЕли! На этом фото запечатлена самая высшая благодарность за то, что мы с вами и со специалистами делаем! В течение последней реабилитации в «Соснах» [оздоровительно-реабилитационный центр] у Агаты пробудился эмоциональный фон! В это трудно поверить! Почти в пять лет! Но пробудился! Теперь у Агуши появились любимые песенки и звуки, которые вызывают у неё улыбку до ушей! А, будучи в «Соснах», она разулыбалась, услышав голос Сони, которая приехала к нам после недельной разлуки. Агата СОСКУЧИЛАСЬ!!! Это, в моем понимании, вообще высший пилотаж!!! Теперь мой кашель сопровождается широкими улыбками, и то ли еще будет!» — поделилась радостью Наталья в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены).
Наталья Устименко отказалась комментировать Daily Storm ситуации, касающиеся жизни ее детей. Но вот звездный папа Данко поделился тем, что помогает бывшей супруге и регулярно отправляет деньги на обеспечение своих отпрысков.
«Все квитанции о переводах имеются, — заявляет он. –– Не понимаю, почему она меня постоянно поливает грязью и зачем она ходит на эти передачи?»
Впрочем, можно приводить много примеров и из жизни простых, незвездных семей. Суть одна: дети должны расти здоровыми и счастливыми. Чего всем редакция Daily Storm и желает.