«Над Доном угрюмым идем эскадроном»: Олега Газманова обвинили в краже мотива знаменитого романса «Поручик Голицын»

Ну и где тут похожесть? Никак не попадает! Мне когда-то точно так же доказывали, что песня «Таганка» — переделанное польское танго «Тамара». Но когда я послушал, то понял, что это совершенно разные вещи. Что ж, бывает и такое».

А уж ему-то, автору четырех книг по истории шансона, можно верить, смеется Жиганец. Сейчас работает над пятой. Так что у него в этом большой опыт.

«Конечно, я не музыкант. Возможно, там и правда есть какие-то тайные гармонии или что-то еще, — продолжает наш собеседник. — Но я давно занимаюсь этим делом и знаю, что переделано, а что нет.

Есть такая песня «Корреспондентская застольная» (или «Песенка военных корреспондентов»). Автор которой Константин Симонов прямо признавался, что писал ее на мотив «Мурки». Мелодию изменили уже потом. Так вот там стопроцентная «Мурка»! Стопроцентная.

А здесь (в ситуации с «Поручиком») — совсем ничего общего. Даже странно, что кто-то утверждает обратное. Ну дай Бог. На мой взгляд, это просто пиар. Просто кому-то надо взорвать общественное пространство. Сказать «а во-от тут!»

Напомним, это уже не первое заявление Владимира Киселева относительно того, что его коллега никакой не патриот, а пишет только ради собственной выгоды.

«Это нонсенс! — заявлял он на Петербургском экономическом форуме. — Когда мы узнаем, что такие наши народные артисты, как господин Газманов и господин Матвиенко, получают деньги за написание патриотичной песни, мне кажется, что в этот момент Иосиф Давыдович Кобзон должен перевернуться в гробу».