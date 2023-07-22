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«Над Доном угрюмым идем эскадроном»: Олега Газманова обвинили в краже мотива знаменитого романса «Поручик Голицын»
Артиста попросили не воровать у мертвых. Что на это скажет историк шансона? Коллаж: Daily Storm
Культура

«Над Доном угрюмым идем эскадроном»: Олега Газманова обвинили в краже мотива знаменитого романса «Поручик Голицын»

Артиста попросили не воровать у мертвых. Что на это скажет историк шансона?

Коллаж: Daily Storm

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев написал открытое письмо певцу Олегу Газманову, в котором обвинил его в краже чужих мелодий, а также предложил напеть на мотив песни «Офицеры» слова из знаменитой композиции «Поручик Голицын». Как бы намекая, что он тоже сворован. Мол, ну а что? Сейчас такие «мэшапы в моде». Слово — исследователю городского романса Фиме Жиганцу.

 

«Четвертые сутки пылают станицы, горит под ногами донская земля...»

 

Эти слова из знаменитого романса «Поручик Голицын», наверное, знают и помнят все. Кто-то — в исполнении Аркадия Северного. Кто-то — Михаила Звездинского или Александра Малинина. Неважно.

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Суть в том, что каждый из них подгонял его под себя. Менялись строчки. Сокращались строфы, использовались разные варианты музыки. Неизменным оставалось только одно: все эти варианты содержали обращение к высшим офицерским чинам и порождали чувство сопричастности к чему-то великому.  

 

Вопрос в том, не отсюда ли взят мотив песни «Офицеры», как это полагает лидер группы «Земляне».

 

«И ритмическая строка, и структура мелодии — все на месте», — сообщает Владимир Киселев, чьи слова приводит издание Starhit. 


А заодно предлагает сравнить...

 

Что мы и делаем, набрав номер писателя, филолога, исследователя песен в стиле городской романс Александра Сидорова. Или, как он себя называет, Фимы Жиганца.

 

«Если честно, я не вижу здесь ничего даже близкого, — говорит Фима. — Давайте откроем оба текста и попытаемся их прочесть! «Над Доном угрюмым идем эскадроном, на бой вдохновляет Россия-страна...»

Владимир Киселев
Владимир Киселев Фото: Global Look Press / Вадим Тараканов

Ну и где тут похожесть? Никак не попадает! Мне когда-то точно так же доказывали, что песня «Таганка» — переделанное польское танго «Тамара». Но когда я послушал, то понял, что это совершенно разные вещи. Что ж, бывает и такое».

 

А уж ему-то, автору четырех книг по истории шансона, можно верить, смеется Жиганец. Сейчас работает над пятой. Так что у него в этом большой опыт.

 

«Конечно, я не музыкант. Возможно, там и правда есть какие-то тайные гармонии или что-то еще, — продолжает наш собеседник. — Но я давно занимаюсь этим делом и знаю, что переделано, а что нет.

 

Есть такая песня «Корреспондентская застольная» (или «Песенка военных корреспондентов»). Автор которой Константин Симонов прямо признавался, что писал ее на мотив «Мурки». Мелодию изменили уже потом. Так вот там стопроцентная «Мурка»! Стопроцентная.  

 

А здесь (в ситуации с «Поручиком») — совсем ничего общего. Даже странно, что кто-то утверждает обратное. Ну дай Бог. На мой взгляд, это просто пиар. Просто кому-то надо взорвать общественное пространство. Сказать «а во-от тут!»

 

Напомним, это уже не первое заявление Владимира Киселева относительно того, что его коллега никакой не патриот, а пишет только ради собственной выгоды.

 

«Это нонсенс! — заявлял он на Петербургском экономическом форуме. — Когда мы узнаем, что такие наши народные артисты, как господин Газманов и господин Матвиенко, получают деньги за написание патриотичной песни, мне кажется, что в этот момент Иосиф Давыдович Кобзон должен перевернуться в гробу».

Олег Газманов
Олег Газманов Фото: Global Look Press / Вадим Тараканов

На что услышал, что такие вещи по заказу не сочиняются. «Я эти слова и музыку писал от души, — парировал Олег, — не думая о заработках».

 

Кстати, кто не знает, песня «Офицеры» изначально посвящалась августовскому путчу.

 

«Второй куплет после припева был следующий: «В ночь у Белого дома зверь в последней агонии, накатившись, разбился на груди у ребят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их...» — вспоминал артист.

 

Но та запись не сохранилась. И со временем строчки были изменены. 

 

«Первая мысль, когда я начал писать «Офицеров», была рассказать о человеке, который защищает Родину, — объяснял певец. — О мужчине. Который защищает свою страну, свою семью и детей!»

#шансон #олег газманов #скандал #песня офицеры #поручик голицын #группа земляне #владимир киселев #фима жиганец
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