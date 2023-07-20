«Сначала я хотел, чтобы он улыбался»: на Троекуровском кладбище установят памятник Борису Моисееву

Но как это передать в бронзе?





«Чтобы это сделать, мне пришлось самому выучить кусочек этого танца и попробовать встать в ту же позу, в которой будет стоять мой герой, — говорит Daily Storm автор будущего произведения Филипп Трушин. — Почувствовать напряжение мышц... Понять, что добавить, чтобы это отражало внутреннее движение».





Как рассказывает скульптор, поначалу ему хотелось, чтобы Борис Михайлович улыбался. Но когда он примерил на себя его образ и взглянул в зеркало, то понял, что это уже лишнее.





«Там должно быть про танец, — объясняет он. — Поэтому артист будет сосредоточен и чуть-чуть в себе. Фигура будет выполнена в полный рост и составит более двух метров».





«К сожалению, я не знал его лично, — размышляет Филипп Трушин. — Но что меня впечатлило — я не услышал о нем ни одного плохого отзыва! С кем бы я ни общался, все говорили, что он был очень добрый и открытый. Всем помогал и всех поддерживал. Поразило и то, что он все время что-то придумывал. Всегда в полете. Всегда в процессе! И вот это мне бы и хотелось отразить в своей работе».