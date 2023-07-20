Новости
Новости
St
«Сначала я хотел, чтобы он улыбался»: на Троекуровском кладбище установят памятник Борису Моисееву
Работа будет открыта 27 сентября — в первую годовщину со дня смерти артиста Коллаж: Daily Storm
Культура

«Сначала я хотел, чтобы он улыбался»: на Троекуровском кладбище установят памятник Борису Моисееву

Работа будет открыта 27 сентября — в первую годовщину со дня смерти артиста

Коллаж: Daily Storm

Скульптор Филипп Трушин, создавший памятник актерам-вахтанговцам Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву, рассказал о своей новой работе, которая украсит могилу Бориса Моисеева. Это бронзовая фигура артиста высотой более двух метров. Мэтр будет запечатлен в момент исполнения танца «Боль разлуки». «Самое сложное уже позади, — говорит мастер. — Осталось только приступить к лепке».


Чтобы понять, почему именно «Боль разлуки», достаточно заглянуть в Сеть и найти этот ролик.


«Наверное, так танцуют ангелы, — пишут поклонники, — настолько это красиво и невесомо».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Но как это передать в бронзе?


«Чтобы это сделать, мне пришлось самому выучить кусочек этого танца и попробовать встать в ту же позу, в которой будет стоять мой герой, — говорит Daily Storm автор будущего произведения Филипп Трушин. — Почувствовать напряжение мышц... Понять, что добавить, чтобы это отражало внутреннее движение».


Как рассказывает скульптор, поначалу ему хотелось, чтобы Борис Михайлович улыбался. Но когда он примерил на себя его образ и взглянул в зеркало, то понял, что это уже лишнее.


«Там должно быть про танец, — объясняет он. — Поэтому артист будет сосредоточен и чуть-чуть в себе. Фигура будет выполнена в полный рост и составит более двух метров».


«К сожалению, я не знал его лично, — размышляет Филипп Трушин. — Но что меня впечатлило — я не услышал о нем ни одного плохого отзыва! С кем бы я ни общался, все говорили, что он был очень добрый и открытый. Всем помогал и всех поддерживал. Поразило и то, что он все время что-то придумывал. Всегда в полете. Всегда в процессе! И вот это мне бы и хотелось отразить в своей работе».

Филипп Трушин за работой
Филипп Трушин за работой Фото из личного архива героя публикации

«А с какой душой он исполнял песни!» — продолжает скульптор. Вне зависимости от того, была ли это «Глухонемая любовь» или известная еще в исполнении Марка Бернеса старая советская композиция «Я люблю тебя, жизнь!»


Не говоря о том, как он перепел «Темную ночь».


«Это очень красиво!» — отмечает мастер.


Напомним, что Борис Моисеев начинал свою карьеру именно как артист балета. Работал хореографом. Состоял в группе подтанцовки у Пугачевой. Но в какой-то момент понял, что его талант намного шире, и попробовал себя еще и в качестве исполнителя.

Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и Борис Моисеев
Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и Борис Моисеев Фото: Global Look Press / Геннадий Усоев

Артиста не стало на 69-м году жизни. Он умер после инсульта в своей московской квартире на Краснопролетарской улице.


Кстати, память Бориса Михайловича увековечили и на его малой родине — в белорусском Могилеве.


«Я люблю этот город, я люблю этот дом», — сообщается на мемориальной доске, которая теперь украшает старую советскую четырехэтажку, где он провел первые 14 лет своей жизни.


Автор работы — все тот же Филипп Трушин. По словам мастера, на создание барельефа его вдохновила обложка одного из самых узнаваемых альбомов артиста — «Лебедь», а на создание доски ушло почти полгода.

#борис моисеев #филипп трушин #темная ночь #памятник #троекуровское кладбище #алла пугачева #марк бернес #могилев
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»