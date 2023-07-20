«Сначала я хотел, чтобы он улыбался»: на Троекуровском кладбище установят памятник Борису Моисееву

Скульптор Филипп Трушин, создавший памятник актерам-вахтанговцам Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву, рассказал о своей новой работе, которая украсит могилу Бориса Моисеева. Это бронзовая фигура артиста высотой более двух метров. Мэтр будет запечатлен в момент исполнения танца «Боль разлуки». «Самое сложное уже позади, — говорит мастер. — Осталось только приступить к лепке».
Чтобы понять, почему именно «Боль разлуки», достаточно заглянуть в Сеть и найти этот ролик.
«Наверное, так танцуют ангелы, — пишут поклонники, — настолько это красиво и невесомо».
Но как это передать в бронзе?
«Чтобы это сделать, мне пришлось самому выучить кусочек этого танца и попробовать встать в ту же позу, в которой будет стоять мой герой, — говорит Daily Storm автор будущего произведения Филипп Трушин. — Почувствовать напряжение мышц... Понять, что добавить, чтобы это отражало внутреннее движение».
Как рассказывает скульптор, поначалу ему хотелось, чтобы Борис Михайлович улыбался. Но когда он примерил на себя его образ и взглянул в зеркало, то понял, что это уже лишнее.
«Там должно быть про танец, — объясняет он. — Поэтому артист будет сосредоточен и чуть-чуть в себе. Фигура будет выполнена в полный рост и составит более двух метров».
«К сожалению, я не знал его лично, — размышляет Филипп Трушин. — Но что меня впечатлило — я не услышал о нем ни одного плохого отзыва! С кем бы я ни общался, все говорили, что он был очень добрый и открытый. Всем помогал и всех поддерживал. Поразило и то, что он все время что-то придумывал. Всегда в полете. Всегда в процессе! И вот это мне бы и хотелось отразить в своей работе».
«А с какой душой он исполнял песни!» — продолжает скульптор. Вне зависимости от того, была ли это «Глухонемая любовь» или известная еще в исполнении Марка Бернеса старая советская композиция «Я люблю тебя, жизнь!»
Не говоря о том, как он перепел «Темную ночь».
«Это очень красиво!» — отмечает мастер.
Напомним, что Борис Моисеев начинал свою карьеру именно как артист балета. Работал хореографом. Состоял в группе подтанцовки у Пугачевой. Но в какой-то момент понял, что его талант намного шире, и попробовал себя еще и в качестве исполнителя.
Артиста не стало на 69-м году жизни. Он умер после инсульта в своей московской квартире на Краснопролетарской улице.
Кстати, память Бориса Михайловича увековечили и на его малой родине — в белорусском Могилеве.
«Я люблю этот город, я люблю этот дом», — сообщается на мемориальной доске, которая теперь украшает старую советскую четырехэтажку, где он провел первые 14 лет своей жизни.
Автор работы — все тот же Филипп Трушин. По словам мастера, на создание барельефа его вдохновила обложка одного из самых узнаваемых альбомов артиста — «Лебедь», а на создание доски ушло почти полгода.