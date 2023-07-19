«Живи он в наше время, он бы не потерялся»: 19 июля исполнилось 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского

Про таких людей говорят, что они глыбы. Хмурый испытывающий взгляд. Широкий шаг. Под 190 сантиметров роста. Попадись ему на пути — снесет. Однако сам Маяковский писал, что он — вся нежность, «весь боль и ушиб», а Лиля Брик ласково называла его Щеном. Каким он был на самом деле? И как бы ему жилось в сегодняшнем времени — в интервью с составителем книги «Маяковский без глянца», заместителем директора по научной работе Государственного литературного музея Павлом Фокиным.





— Павел Евгеньевич, вы знаете о Маяковском как никто другой. Чем он поражал людей своего времени?





— Масштабом! И физическим масштабом, и духовным. И — вот этой своей активностью. Он вламывался в их пространство — их канонов, их привычек. И конечно, не мог не обратить на себя внимание.





Есть замечательное и остроумное воспоминание Льва Кассиля, который писал, что когда Маяковский садился в машину, было ощущение, что он надевает на себя автомобиль. Такой он был грандиозный.





Привлекало и то, что он находился в постоянном творческом поиске. И даже его попытки высмеять обывательский быт — это было совершенно новаторской, революционной идеей, которой мы пользуемся уже более 100 лет.





﻿Его невозможно забыть! Потому харизма таких людей не уходит вместе с ними. Она остается и по-прежнему притягивает.