«Это то мгновение, когда они обретают вторую жизнь»: погибших на СВО бойцов изобразят в виде ангелов с четырехметровыми крыльями

Рязанский скульптор Олег Седов рассказал о своей новой работе в память о героях СВО. По словам мастера, композиция представляет собой фигуры двух воинов, которые после смерти обретают очертания ангелов, и будет размещена на Богородском кладбище. Проект — сложный, предупреждает он, но результат можно будет увидеть уже в ноябре.
О том, что возле входа на Аллею памяти воинов, погибших в СВО, не хватает какой-то красивой скульптурной композиции, стали говорить еще год назад. И это решение было найдено.
«Идея такая... — рассказывает Daily Storm автор работы Олег Седов. — Показать, как воин после своей смерти превращается в ангела-хранителя своих близких. Неважно, для кого — это могут быть и мама, и брат, и однополчанин. А его гимнастерка и разгрузка как бы начинает переходить из одного состояния в другое и потихоньку превращаться в саван».
«То есть это то самое мгновение, когда он обретает вторую жизнь, — уточняет мастер, — и расправляет крылья, чтобы улететь».
Как рассказывает скульптор, таких ангелов будет два — один по правую, другой по левую сторону от входа.
Вопрос в том, что фигуры очень большие. А ему важно, чтобы они не создавали ощущение громоздкости и не загораживали захоронения бойцов.
«Там одни крылья — четыре метра 20 сантиметров, — сообщает мастер. — Поэтому ангелы будут устремлены ввысь. Они там главные (могилы. — Примеч. Daily Storm). А не скульптуры!»
Напомним, что аллеи в память о погибших в СВО сейчас создают по всей стране, и необязательно на кладбищах. Например, в ноябре 2022 года такой скверик заложили в станице Ессентукской, которая находится в 200 километрах от Ставрополя. А чуть позже — в Севастополе, где появилось 65 туй и кипарисов.
В посадке деревьев семьям воинов помогали представители командования Черноморского флота и курсанты Нахимовского училища.
Там же установили и памятный знак.
«Мы высаживаем их в память о наших героях, — обратился к присутствующим председатель местного Заксобрания Владимир Немцев, — как символ вечного круговорота жизни, как символ надежды, что по этим аллеям будут гулять дети, которые никогда не узнают, что такое черная угроза нацизма».