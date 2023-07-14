«Это то мгновение, когда они обретают вторую жизнь»: погибших на СВО бойцов изобразят в виде ангелов с четырехметровыми крыльями

«Идея такая... — рассказывает Daily Storm автор работы Олег Седов. — Показать, как воин после своей смерти превращается в ангела-хранителя своих близких. Неважно, для кого — это могут быть и мама, и брат, и однополчанин. А его гимнастерка и разгрузка как бы начинает переходить из одного состояния в другое и потихоньку превращаться в саван».

«То есть это то самое мгновение, когда он обретает вторую жизнь, — уточняет мастер, — и расправляет крылья, чтобы улететь».

Как рассказывает скульптор, таких ангелов будет два — один по правую, другой по левую сторону от входа.

Вопрос в том, что фигуры очень большие. А ему важно, чтобы они не создавали ощущение громоздкости и не загораживали захоронения бойцов.