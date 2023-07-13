​​«Слушайте Вагнера и учитесь любви!» Стоит ли ассоциировать композитора с одноименной ЧВК?

Правнучка Рихарда Вагнера Катарина в статье для немецкой прессы высказалась против использования его фамилии в названии ЧВК. По словам девушки, это неуместно: ведь там искусство, а тут политика. И ей всегда не по себе, когда имя деда «мажут на знаменах». Согласится ли с этим исследователь биографии Вагнера Мария Залесская? И чему на самом деле учит его творчество?
— Мария Кирилловна, вы, наверное, тоже видели ту статью. Как думаете, Катарина права? И как получилось, что имя Вагнера вдруг ассоциируется с военными конфликтами?
— А вы знаете, это как раз та тема и те ассоциации, — политические ассоциации! — с которыми я, что называется, борюсь. Потому что это не просто неправильное восприятие творчества Вагнера, это диаметрально противоположно тому, что он хотел донести до своих слушателей, до своих потомков.
Ведь главная идея всего его творчества — это жертвенная и искупительная любовь! Причем с большой буквы. Божественная. Что можно противопоставить любой ассоциации, связанной с политикой, с войной, с мировым господством и стремлением наживы. Он всю жизнь боролся против индустрии капитала и преклонения перед золотым тельцом. И делал это как никто другой из его современников.
Но то, что произошло с посмертной эксплуатацией его творчества, конечно, печально. Это и породило миф, что он идеолог Третьего рейха. Отсюда же и параллели с войной.
Это просто коренное непонимание! Тем более что ЧВК «Вагнер» названа не в честь композитора. Насколько я знаю, это позывной одного из участников. Хотя я в этом не разбираюсь и не хотела бы в это лезть.
— Да, я слышала эту версию…
— И вот эта ассоциация — она, честно говоря, тоже расстраивает. Не из-за того, что это ЧВК! А потому что Вагнера теперь связывают с войной. Хотя, если вдуматься, это один из самых гуманистических философов от музыки. Самых гуманистических и несущих светлые идеалы.
Если беспристрастно посмотреть на его творчество, оно именно такое.
Ну а то, что уже после смерти композитора и прихода нацистов к власти его невестка (Винифред Вагнер, руководительница Байрейтского фестиваля. — Примеч. Daily Storm) искренне сочувствовала режиму… А она действительно симпатизировала Гитлеру и этот миф всячески развивала, и получилось, что он стал более живуч, чем правда. Что очень и очень горько.
Так что в данном случае я не только солидаризируюсь с правнучкой Вагнера, но и считаю, что эти ассоциации неоправданны.
— Обидно за него?
— Очень! Потому что Вагнер учит добру и любви, а никак не тому, что о нем пишут в интернете. Волосы встают дыбом от того, что там можно прочесть! Просто какое-то вранье.
Если остановить любого человека и спросить, кто такой Вагнер, в лучшем случае скажут «любимый композитор Гитлера».
Это ужасно! Потому что его творчество нужно популяризировать именно с позиции гуманизма. Он считал, что искусство должно возвышать. Что оно не имеет права быть развлекательным.
Оно должно воспитывать как месса, как религия. Здесь нет места ни войне, ни крови, ни золоту, ничему. Наоборот! Проследите эволюцию его творчества. От «Летучего голландца» до «Парсифаля». От любви человеческой, жертвенной — до любви божественной, ко всему живому. Это прямо противоположно тому, что пытаются навязать массмедиа, масскульт.
— Тогда просьба. Какие произведения Рихарда Вагнера вы посоветовали бы послушать тем, кто этого никогда не делал и до сих пор думает, что это про войну?
— Проще всего «Летучего голландца». Там даже додумывать ничего не надо: Сента жертвует собой, чтобы спасти возлюбленного. И, конечно, «Парсифаль». Но это уже вершина. Самое сложное, самое философское произведение, завершив которое, Вагнер написал, что он выполнил свою миссию и вряд ли скажет что-то еще.
А если с политической подоплекой, то «Кольцо нибелунга». Которое четко и однозначно осуждает стремление к мировому господству и преклонение перед золотым тельцом.
Слушайте Вагнера и учитесь любви!