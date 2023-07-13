​​«Слушайте Вагнера и учитесь любви!» Стоит ли ассоциировать композитора с одноименной ЧВК?

Правнучка Рихарда Вагнера Катарина в статье для немецкой прессы высказалась против использования его фамилии в названии ЧВК. По словам девушки, это неуместно: ведь там искусство, а тут политика. И ей всегда не по себе, когда имя деда «мажут на знаменах». Согласится ли с этим исследователь биографии Вагнера Мария Залесская? И чему на самом деле учит его творчество?





— Мария Кирилловна, вы, наверное, тоже видели ту статью. Как думаете, Катарина права? И как получилось, что имя Вагнера вдруг ассоциируется с военными конфликтами?





— А вы знаете, это как раз та тема и те ассоциации, — политические ассоциации! — с которыми я, что называется, борюсь. Потому что это не просто неправильное восприятие творчества Вагнера, это диаметрально противоположно тому, что он хотел донести до своих слушателей, до своих потомков.





Ведь главная идея всего его творчества — это жертвенная и искупительная любовь! Причем с большой буквы. Божественная. Что можно противопоставить любой ассоциации, связанной с политикой, с войной, с мировым господством и стремлением наживы. Он всю жизнь боролся против индустрии капитала и преклонения перед золотым тельцом. И делал это как никто другой из его современников.





Но то, что произошло с посмертной эксплуатацией его творчества, конечно, печально. Это и породило миф, что он идеолог Третьего рейха. Отсюда же и параллели с войной.





Это просто коренное непонимание! Тем более что ЧВК «Вагнер» названа не в честь композитора. Насколько я знаю, это позывной одного из участников. Хотя я в этом не разбираюсь и не хотела бы в это лезть.