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«Был добрым и красивым мальчишкой»: в Башкирии рассказали о погибшем на СВО танцоре ансамбля «Сибай» Ильнаре Хатмуллине
Похороны артиста прошли 10 июля. Молодой человек награжден орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова посмертно Коллаж: Daily Storm
Культура

«Был добрым и красивым мальчишкой»: в Башкирии рассказали о погибшем на СВО танцоре ансамбля «Сибай» Ильнаре Хатмуллине

Похороны артиста прошли 10 июля. Молодой человек награжден орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова посмертно

Коллаж: Daily Storm

В башкирском городе Сибай простились с танцором Ильнаром Хатмуллиным, который погиб на СВО. Молодой человек служил в местной филармонии, но после объявления мобилизации оказался на передовой. Ильнару было всего 23. У него остались родители, жена и маленький ребенок, которому нет и года.


В сентябре 2022-го все российские СМИ облетел небольшой, но очень трогательный видеоролик, на котором сотрудники Сибайской филармонии, театра «Сулпан» и местного колледжа искусств едут на боевое слаживание. В автобусе весело. Звучит баян. Ребята поют старую военную песню «Шаймуратов генерал» и всем своим видом показывают, что надеются вернуться живыми и невредимыми.

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К сожалению, Ильнару доведется увидеть родных лишь однажды: когда у него родится сын и ему дадут отпуск. А уже в июле весь Сибай потрясет новость, что он погиб.


Парень попал в госпиталь с потерей памяти и множественными осколочными ранениями («Осколки в правой руке, ноге, груди и голове», — описывала его мама), и военные медики оказались бессильны.


«Мы все очень переживаем, — говорит Daily Storm коллега Ильнара, артистка балета Нурия Биргалина. — Это огромная утрата. И нам до последнего не верилось, что это произошло».


«Я успела поработать с ним всего один сезон, — вспоминает девушка, — но несмотря на это, все стали мне очень близки. Мы были как одна семья. Ильнар был уникальным, с большим мировоззрением. Он всегда улыбался, шутил. Был простым и открытым. Он был рожден для танца, ради танца. Такого артиста я еще не видела, он мог просто стоять на сцене и заполнять все вокруг».

«Ильнар учился с моим братом в школе №5, — в свою очередь рассказывает нам другая жительница Сибая, Рита Кожевникова, — и уже тогда запомнился своим артистизмом. Выступал на школьных мероприятиях. Был очень добрым и красивым мальчишкой. А после девятого класса поступил в училище и стал солистом нашей филармонии».


Но ей до сих пор сложно говорить о нем в прошедшем времени, признается Рита. Молодой, талантливый. Ему бы еще жить и жить!


«Я не знала его лично, — говорит девушка, — но приняла эту новость как личную трагедию. Такие люди, как Ильнар, должны заниматься искусством, а не держать автомат, и, думаю, что многие будут солидарны. Но обстоятельства сложились так, что его больше нет. Он не остался в стороне и пошел вместе с другими артистами на защиту Отечества. Я считаю его героем нашего времени и скорблю вместе с его семьей и городом».


Провожали Ильнара всем Сибаем... С корзинами алых роз, почетным караулом и прощальными аплодисментами. Люди плакали, а жена артиста Фидалия крепко прижимала к себе малыша.

Приехала и министр культуры Башкирии Амина Шафикова.


«В сентябре прошлого года на проводах в Булгаково он первый пустился в пляс и танцевал от души, дәртле (в переводе с башкирского — горячо, пылко, страстно. — Примеч. Daily Storm), будто чувствовал, что в последний раз танцует на родной земле…» — говорит она в соцсетях.


С припиской: «Душа твоя в раю, Ильнар!»


«Его путь был недолгим, но очень ярким! И несмотря на то, что его таланту были распахнуты все двери, он остался верен родному коллективу. Также до конца он был верен Родине и своим товарищам по оружию, — сообщается на странице мэра Сибая Азамата Юлдашбаева. — За самоотверженность и героизм при исполнении воинского долга Ильнар Хатмуллин посмертно награжден орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова.


«Никакие слова не смогут приглушить нашу боль от невосполнимой утраты, — признается глава города. — Но память об Ильнаре, его творчестве и подвиге навсегда останется в сердцах сибайцев».

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