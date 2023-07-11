«Был добрым и красивым мальчишкой»: в Башкирии рассказали о погибшем на СВО танцоре ансамбля «Сибай» Ильнаре Хатмуллине

К сожалению, Ильнару доведется увидеть родных лишь однажды: когда у него родится сын и ему дадут отпуск. А уже в июле весь Сибай потрясет новость, что он погиб.





Парень попал в госпиталь с потерей памяти и множественными осколочными ранениями («Осколки в правой руке, ноге, груди и голове», — описывала его мама), и военные медики оказались бессильны.





«Мы все очень переживаем, — говорит Daily Storm коллега Ильнара, артистка балета Нурия Биргалина. — Это огромная утрата. И нам до последнего не верилось, что это произошло».





«Я успела поработать с ним всего один сезон, — вспоминает девушка, — но несмотря на это, все стали мне очень близки. Мы были как одна семья. Ильнар был уникальным, с большим мировоззрением. Он всегда улыбался, шутил. Был простым и открытым. Он был рожден для танца, ради танца. Такого артиста я еще не видела, он мог просто стоять на сцене и заполнять все вокруг».