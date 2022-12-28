«НАТО нас боится! И правильно делает». Russian Vibe — ответ на нарастающую русофобию в мире

Русский — это не только нация, это состояние души. По крайней мере такие мысли появляются после прослушивания трека группы артистов творческого объединения «ЦАО Records» Russian Vibe. На площадке YouTube он уже собрал 2,5 миллиона просмотров и около 10 тысяч восторженных комментариев. Трек — полное отражение того, что происходит сейчас в мире. «Корабль не тонет, крысы [сбежали], спасибо Европе», — поют парни. Они — трое богатырей: QDR, 3022 и FeeL (последний с весны этого года не является участником группы. — Примеч. Daily Storm) — внесли новое веяние в музыку и фактически «выписали пощечины» всем рэперам-перебежчикам, которые за границей стыдятся своей национальности. В интервью Daily Storm ребята рассказали о том, как родилась идея клипа, что они думают о Западе и о том, в чем заключается русская сила.
— Парни, привет! За такой короткий срок — почти 2,5 миллиона просмотров и тысячи восторженных комментариев. В чем секрет?
QDR: Мы просто высказались против нарастающей русофобии в мире, так как все это слушать и хавать от европейских и других западных стран мы не могли. Нужен был ответ в медиасфере как никогда. Ведь на самом деле идет огромная информационная война, в которой мы не должны отставать.
3022: Секрет прост: нужно делать то, что у тебя получается лучше всего и приносит тебе удовольствие, делать это искренне и с максимальной отдачей.
— Кто писал текст и подбирал последнюю цитату?
QDR: Текст каждый артист писал сам, а последнюю фразу в конце клипа предложил Птаха.
3022: Припев мы писали совместно в студии, под влиянием произошедшей в мире ситуации, которая ни одного из нас не оставила равнодушной. Поэтому промолчать и не высказаться в своем творчестве мы не могли.
— Ожидали, возможно, какого-то хейта?
QDR: Конечно, ожидали хейт, очень много в комментариях активизировалось русофобов. Ну тем лучше, пусть смотрят и уже захлебнутся наконец в своей желчи!
3022: Хейт был вполне ожидаем и даже очевиден. На тот момент какая-то часть рэп-исполнителей, наоборот, высказывалась против политики нашей власти, и любое противоположное мнение сразу воспринималось как проплаченный госзаказ. Но вряд ли кто-то задавался вопросом: а может, наша позиция и убеждения, что нужно поддержать в такой момент свою страну, просто-напросто совпадают с нашей личной, и рэп — это не всегда против, это про выражение своего мнения словом.
— А как сами относитесь к нынешней ситуации в стране?
QDR: Я поддерживаю СВО и знаю, что наш президент Владимир Путин знает, что делает, и уверен в достижении целей. СВО — это необходимая мера, к которой нас подтолкнули страны Запада, они просто не оставили нам выбора.
3022: Мое отношение к нынешней ситуации двойственное. С одной стороны, на Украине у меня есть родственники, сейчас там погибают мои друзья, некоторые возвращаются оттуда инвалидами на всю жизнь, но после начала СВО на меня обрушилось большое количество хейта как со стороны ботов и просто подписчиков, так и друзей, проживающих на Украине. Их негатив и ненависть была обрушена на весь русский народ и переносилась лично на меня, но это не помешало и дальше мне поддерживать свою страну. Не было мысли экстренно бежать. Я остался здесь и отстаиваю свою позицию.
— Расскажите немного про себя.
QDR: О себе могу сказать, что меня закаляла улица. Так случилось, что у меня большой жизненный опыт. Где я только не побывал! Крайняя из историй моей жизни в двух словах: меня пырнули ножом 18 раз, но и оппонент целый не ушел. Есть видео к этой истории, если будет интересно — еще много чего расскажу о себе и покажу.
3022: Меня зовут Андрей, мне 27 лет, сам я из Читы. С детства был активным ребенком, занимался спортом: бокс, футбол, гимнастика. В 14 лет на уровне увлечений занялся рэпом, но, познакомившись с местными ребятами из тусовки, уже в 16 записывался на профессиональной студии, поднимал местную баттл-индустрию на новый уровень. Затем уже прокачивал свой скилл на студиях звукозаписи города Владивостока, а в 2021 году решил переехать в Москву и совершенно случайно познакомился с Птахой (Давид Нуриев. — Примеч. Daily Storm). Он услышал мою демку и пригласил меня работать с ним на лейбле. Раньше для меня это было мечтой, а теперь я понимаю, что чтобы чего-то добиться, помимо мечты и таланта, нужно обладать огромной трудоспособностью, целеустремленностью и верой в себя, ведь очень многие на моем пути не понимали меня, отговаривали, не верили в меня, советовали и предлагали другие методы достижения успеха. Но для меня занятия музыкой всегда оставались на первом месте, и в глубине души я понимал, что мои треки скоро услышат множество людей, даже больше, чем я могу себе представить.
— Почему решили вписаться в патриотическую тему?
QDR: Потому что никто не должен оскорблять Россию и россиян, и мы дальше будем говорить за нашу страну!
3022: В данной ситуации политика уже касается всех и каждого, и не сказать об этом было бы просто невозможно, это не та тема, которую можно было обойти стороной. Тема патриотизма и любви к своей Родине для человека, тем более служившего, не осталась бы без внимания и выражения в творчестве.
В первую очередь я патриот своей страны и с самого начала поддерживал политику нашего правительства. После начала СВО я наглядно увидел, как резко дружба может смениться гневом и ненавистью. Мои друзья, живущие на Украине, начали меня проклинать, желать смерти мне и моим близким. Но я не стыжусь того, что я русский, что и доношу в своих текстах.
— Главный герой клипа — темнокожий артист. Хотелось у него узнать: что для него русский медведь, какой он?
3022: FeeL (Филип Янг артистом ЦАО Records не является с весны этого года. — Примеч. Daily Storm) — парень, который родился и вырос в России, всю свою жизнь провел здесь и с пеленок впитал в себя русский менталитет, уклад жизни, обычаи, традиции, воспитанный на русских ценностях и идеалах. Он тоже имеет полное право считать себя русским, поэтому, думаю, для него русский медведь — это олицетворение силы и мощи русского народа.
— А что думаете по поводу НАТО? Вообще, Запад чувствует русскую силу?
QDR: Считаю, что НАТО нас боится! И правильно делает.
3022: Я не настолько разбираюсь в политике, чтобы давать профессиональную оценку действиям и стратегии поведения данного блока, но то, что наша страна для них сильный соперник, обладающий огромным стратегическим запасом и ресурсами, — это факт.
— Общаетесь ли с зарубежными коллегами по сцене, не было ли желания дать им ответ?
QDR: Те, с кем я общаюсь, — они все поддерживают Россию, за что им огромный респект.
3022: Общаюсь, но именно им доказывать свою точку зрения не собираюсь. Они и так понимают мою позицию из треков, остальное время само расставит по своим местам.
— Не обидно, что тот же Шаман пошел в массы с песней «Я русский», а вас, несмотря на бешеную популярность, не все воспринимают?
QDR: Главное, что наш ответ на русофобию был услышан. А дальше — дело времени.
3022: Совершенно не обидно. И я бы не согласился с формулировкой «не воспринимают»: во-первых, мы с Шаманом артисты абсолютного разного жанра, у нас разные направления, стили, аудитория, нас объективно нельзя сравнивать. Что касается того успеха, которого он добился... Нельзя сказать, что он был молниеносным. Песенные шоу, программы на ТВ, кастинги и отборы он активно посещал с 2013 года, а широкую узнаваемость и популярность обрел только сейчас. Еще одна причина, почему нам сложнее добиться популярности, — это цензурирование. Не представляю даже, какую часть наших текстов нужно вырезать, чтобы наши треки и клипы поставили бы на ТВ и радиостанциях. Это быстро повысило бы уровень нашей популярности и дало бы нам возможность расширить нашу аудиторию.
— Вообще, на ваш взгляд, сейчас артисты должны поддерживать настрой?
QDR: Наши артисты, естественно, должны это делать, от настроя зависит успех!
3022: Во все времена — и в самые тяжелые, в том числе и в военное время — всегда были артисты, которые своими песнями, творчеством, талантом, позитивным настроем заряжали людей на победу, поднимали их боевой дух, мотивировали только на положительный исход событий. Поэтому мой ответ очевиден: конечно, уверен, что да.
— Как относитесь к артистам-бегунам? Тем, кто убежал из России и за бугром, грея задницу на солнышке, стыдятся того, что они русские?
QDR: Я считаю, что это прогнившие насквозь артисты, которые всю жизнь кормились в нашей стране. Когда было удобно, они говорили, как любят Россию и ее президента. А когда они понадобились на деле, они просто убежали как трусы. Как только все это закончится и мы завершим СВО с успехом, сбежавшим артистам надо перекрывать воздух везде, даже сейчас, и никогда не прощать предателей.
3022: Бежать — это в принципе позиция слабого, но я никого не осуждаю, у каждого на это могли быть свои причины. Поэтому, можно сказать, отношусь к уехавшим в основном нейтрально. Но есть и те, кто вызывает резкий негатив. Например, рэпер Фейс, который в своих высказываниях резко поменял свою позицию от «я роняю Запад» до, образно говоря, «Запад, приюти меня у себя, а то мне стыдно сидеть русским в стыдной России».
— На ваш взгляд, СВО поменяла рэп-индустрию?
QDR: Поменяла в том плане, что у рэперов фильтр слов как будто появился. За всех не могу сказать, не за всеми слежу, но многие опасаются сказать лишнее, а то теперь-то за слова приходится отвечать.
3022: Не могу сказать, что вижу какие-то изменения, не считая того, что больше рэп-исполнителей начали затрагивать в своих текстах политические темы. И думаю, эти отголоски еще долго будут прослеживаться в их современном творчестве.
— Что изменилось в вашей жизни за последние девять месяцев?
QDR: Стало больше выступлений, мой уровень музыки вырос на порядок, меня узнают благодаря этому клипу и треку. Да и, в общем, взгляд на многих людей и многие вещи стал другим — более широким.
3022: Много что поменялось. Для кого-то главное, что часть границ теперь закрыты, уход массмаркета с рынка и других зарубежных производителей. Для меня же было важным провести переоценку многих ценностей. Переосмыслить эту жизнь и начать еще сильнее ценить каждый прожитый день.
— Как планируете встретить Новый год?
QDR: Новый год буду встречать в кругу семьи, у себя дома, в Сочи.
3022: Я также планирую встретить его дома, с близкими и родными людьми.
— Что бы вы могли сказать своим слушателям?
QDR: Дорогие слушатели, те, кто с нами, со мной! Будьте готовы: очень скоро мы наведем шума в индустрии. В ближайшее время выйдут новые треки. Новые треки и фиты от меня лично — это то, что вы давно искали!
3022: Своим слушателям я бы пожелал в первую очередь верить в себя и свои силы, мечтать и никогда не сдаваться. И какие бы сложности ни встретились на их пути — всегда идти вперед и не сворачивать. Ну и слушайте хорошую музыку! Всем удачи!