«НАТО нас боится! И правильно делает». Russian Vibe — ответ на нарастающую русофобию в мире

— Кто писал текст и подбирал последнюю цитату?





QDR: Текст каждый артист писал сам, а последнюю фразу в конце клипа предложил Птаха.





3022: Припев мы писали совместно в студии, под влиянием произошедшей в мире ситуации, которая ни одного из нас не оставила равнодушной. Поэтому промолчать и не высказаться в своем творчестве мы не могли.





— Ожидали, возможно, какого-то хейта?





QDR: Конечно, ожидали хейт, очень много в комментариях активизировалось русофобов. Ну тем лучше, пусть смотрят и уже захлебнутся наконец в своей желчи!





3022: Хейт был вполне ожидаем и даже очевиден. На тот момент какая-то часть рэп-исполнителей, наоборот, высказывалась против политики нашей власти, и любое противоположное мнение сразу воспринималось как проплаченный госзаказ. Но вряд ли кто-то задавался вопросом: а может, наша позиция и убеждения, что нужно поддержать в такой момент свою страну, просто-напросто совпадают с нашей личной, и рэп — это не всегда против, это про выражение своего мнения словом.





— А как сами относитесь к нынешней ситуации в стране?





QDR: Я поддерживаю СВО и знаю, что наш президент Владимир Путин знает, что делает, и уверен в достижении целей. СВО — это необходимая мера, к которой нас подтолкнули страны Запада, они просто не оставили нам выбора.





3022: Мое отношение к нынешней ситуации двойственное. С одной стороны, на Украине у меня есть родственники, сейчас там погибают мои друзья, некоторые возвращаются оттуда инвалидами на всю жизнь, но после начала СВО на меня обрушилось большое количество хейта как со стороны ботов и просто подписчиков, так и друзей, проживающих на Украине. Их негатив и ненависть была обрушена на весь русский народ и переносилась лично на меня, но это не помешало и дальше мне поддерживать свою страну. Не было мысли экстренно бежать. Я остался здесь и отстаиваю свою позицию.





— Расскажите немного про себя.





QDR: О себе могу сказать, что меня закаляла улица. Так случилось, что у меня большой жизненный опыт. Где я только не побывал! Крайняя из историй моей жизни в двух словах: меня пырнули ножом 18 раз, но и оппонент целый не ушел. Есть видео к этой истории, если будет интересно — еще много чего расскажу о себе и покажу.





3022: Меня зовут Андрей, мне 27 лет, сам я из Читы. С детства был активным ребенком, занимался спортом: бокс, футбол, гимнастика. В 14 лет на уровне увлечений занялся рэпом, но, познакомившись с местными ребятами из тусовки, уже в 16 записывался на профессиональной студии, поднимал местную баттл-индустрию на новый уровень. Затем уже прокачивал свой скилл на студиях звукозаписи города Владивостока, а в 2021 году решил переехать в Москву и совершенно случайно познакомился с Птахой (Давид Нуриев. — Примеч. Daily Storm). Он услышал мою демку и пригласил меня работать с ним на лейбле. Раньше для меня это было мечтой, а теперь я понимаю, что чтобы чего-то добиться, помимо мечты и таланта, нужно обладать огромной трудоспособностью, целеустремленностью и верой в себя, ведь очень многие на моем пути не понимали меня, отговаривали, не верили в меня, советовали и предлагали другие методы достижения успеха. Но для меня занятия музыкой всегда оставались на первом месте, и в глубине души я понимал, что мои треки скоро услышат множество людей, даже больше, чем я могу себе представить.