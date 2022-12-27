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До Нового года меньше недели: какие елки ставят знаменитости
Знаменитости рассказали о том, как создают себе праздничное настроение Коллаж: Daily Storm
Культура

До Нового года меньше недели: какие елки ставят знаменитости

Знаменитости рассказали о том, как создают себе праздничное настроение

Коллаж: Daily Storm

До главного праздника всего человечества осталось чуть меньше недели. Предпраздничная суматоха, покупка подарков и украшение дома — все это не чуждо даже артистам, которые традиционно работают в новогодние дни. Тем не менее, большинство из них стараются, как и все, украсить свои дома. Артисты Sidorov & Nensi (Анастасия Белявская и Олег Сидоров) рассказали Daily Storm, что они до сих пор не поставили елку.


«Перед Новым годом традиционно много работы и планов. В самое ближайшее время хотим это исправить. В этом году впервые будем наряжать елку с дочкой, поэтому хочется сделать этот момент максимально волшебным и запоминающимся. Дочке почти два года — для нее это будет первая осознанная праздничная елка и Новый год», — рассказывают ребята.


По их словам, они хотят украсить елку игрушками, которые они покупали на протяжении всех предыдущих лет. 


«Думаю, у каждого есть такой «ящик с новогодним настроением», где хранятся все атрибуты праздника. Каждый год в эту коллекцию мы добавляем по новому красивому шарику. Обычно это игрушка ручной работы, которая символизирует наступающий год. Нижнюю часть елки, до которой может дотянуться дочка, мы хотим украсить конфетами. Вообще хочется нарядить две елки: большую ель — игрушками, а елку поменьше — полностью конфетами и сладостями, которые можно снимать и есть», — добавили Sidorov & Nensi.

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Sidorov & Nensi
Sidorov & Nensi Фото: ВКонтакте / Nansi & Sidorov

Дизайнер, создательница бренда будуарных платьев Екатерина Дорогина призналась, что ее сердце сжимается при виде завалов никому ненужных елочек после Нового года, поэтому она всегда выбирает искусственную ель. 


«И этот год не стал исключением. В этот раз у меня личный рекорд — трехметровая елка. Это такая детская мечта — елка под потолок как в фильме «Один дома». Каждый раз, когда смотрю на нее, чувствую, что я очень счастлива. Елку я купила за 40 тысяч рублей, и украшения обошлись примерно в эту же сумму — на такую большую елку старые игрушки просто не подошли, понадобился другой диаметр шаров и длинные гирлянды», — рассказывает она.


Дорогина поясняет, что у нее есть примета — она украшает елку специальными шариками, которые символизируют мои мечты и планы на будущий год. 


«Так, в прошлом году в моем шарике «на личную жизнь» у меня был засохший листочек пиона, что в китайской традиции означает гармонию в личной жизни. И в 2022 году все, что я загадала таким образом, сбылось! Поэтому в этом году решила не нарушать традицию и добавила к общей композиции украшений шары с желаниями», — добавляет она.


Блогер Лера Кантур в этом году поставила традиционную зеленую елку, которую украсила рябиной, шишками и огоньками.

Лера Кантур
Лера Кантур Фото: ВКонтакте / Валерия Кантур

«Не люблю аляпистые новогодние игрушки, поэтому решили стилизовать елку таким образом. Вышло очень красиво и необычно. Считаю, неважно, сколько стоит елка, главное — это атмосфера праздника в доме и новогоднее настроение. А основная традиция на Новый год — конечно же, подарки под елку. Важно, чтобы каждый подарок был красиво упакован, потому что распаковывать подарки — это то еще удовольствие!» — говорит Кантур.

#знаменитости #елка #праздник #новый год
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