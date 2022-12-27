До Нового года меньше недели: какие елки ставят знаменитости

До главного праздника всего человечества осталось чуть меньше недели. Предпраздничная суматоха, покупка подарков и украшение дома — все это не чуждо даже артистам, которые традиционно работают в новогодние дни. Тем не менее, большинство из них стараются, как и все, украсить свои дома. Артисты Sidorov & Nensi (Анастасия Белявская и Олег Сидоров) рассказали Daily Storm, что они до сих пор не поставили елку.





«Перед Новым годом традиционно много работы и планов. В самое ближайшее время хотим это исправить. В этом году впервые будем наряжать елку с дочкой, поэтому хочется сделать этот момент максимально волшебным и запоминающимся. Дочке почти два года — для нее это будет первая осознанная праздничная елка и Новый год», — рассказывают ребята.





По их словам, они хотят украсить елку игрушками, которые они покупали на протяжении всех предыдущих лет.





«Думаю, у каждого есть такой «ящик с новогодним настроением», где хранятся все атрибуты праздника. Каждый год в эту коллекцию мы добавляем по новому красивому шарику. Обычно это игрушка ручной работы, которая символизирует наступающий год. Нижнюю часть елки, до которой может дотянуться дочка, мы хотим украсить конфетами. Вообще хочется нарядить две елки: большую ель — игрушками, а елку поменьше — полностью конфетами и сладостями, которые можно снимать и есть», — добавили Sidorov & Nensi.