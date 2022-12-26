«У меня своя философия». Блогера Ольгу Нечаеву выгнали из премиального салона красоты

Весьма неоднозначная история произошла с блогером-миллионником и владелицей косметического бренда LeMousse Ольгой Нечаевой, которая перед новогодними праздниками решила освежить прическу. Девушку на окрашивание записал ее собственный менеджер в премиальный салон красоты стилиста Натальи Бариновой. Однако мастер отказалась обслуживать клиентку из-за того, что девушка якобы сидела «нога на ногу» и «хотела похайпить».





В разговоре с Daily Storm Ольга Нечаева рассказала, что ей до сих не принесли извинения. Стилист путается в оправданиях, не дает никакой конкретики, почему отказала предоставлять услугу.





«Якобы потому, что я сидела нога на ногу. Когда ее просят предоставить записи видеонаблюдения начала нашего конфликта, она отказывается это делать. Я сама хочу предать эту историю огласке, потому что меня задело. Я прилетела из Волгограда в Москву, поехала из аэропорта в салон, притом приехала на полчаса раньше. Нельзя так относиться к человеку — вне зависимости от того, блогер он или актер, должно быть человеческое отношение», — говорит она.





По словам Нечаевой, команда девушки уже подала заявление в Роспотребнадзор.





«Эта женщина и является владельцем этой студии. Моя мама училась у нее достаточно давно и считает ее нормальным мастером. Но моя мама давно не красит и не работает парикмахером, она теперь директор моего производства косметики. Соответственно, она посоветовала мне хорошего мастера, который смог бы меня покрасить», — продолжает Ольга.