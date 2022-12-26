«У меня своя философия». Блогера Ольгу Нечаеву выгнали из премиального салона красоты

Весьма неоднозначная история произошла с блогером-миллионником и владелицей косметического бренда LeMousse Ольгой Нечаевой, которая перед новогодними праздниками решила освежить прическу. Девушку на окрашивание записал ее собственный менеджер в премиальный салон красоты стилиста Натальи Бариновой. Однако мастер отказалась обслуживать клиентку из-за того, что девушка якобы сидела «нога на ногу» и «хотела похайпить».
В разговоре с Daily Storm Ольга Нечаева рассказала, что ей до сих не принесли извинения. Стилист путается в оправданиях, не дает никакой конкретики, почему отказала предоставлять услугу.
«Якобы потому, что я сидела нога на ногу. Когда ее просят предоставить записи видеонаблюдения начала нашего конфликта, она отказывается это делать. Я сама хочу предать эту историю огласке, потому что меня задело. Я прилетела из Волгограда в Москву, поехала из аэропорта в салон, притом приехала на полчаса раньше. Нельзя так относиться к человеку — вне зависимости от того, блогер он или актер, должно быть человеческое отношение», — говорит она.
По словам Нечаевой, команда девушки уже подала заявление в Роспотребнадзор.
«Эта женщина и является владельцем этой студии. Моя мама училась у нее достаточно давно и считает ее нормальным мастером. Но моя мама давно не красит и не работает парикмахером, она теперь директор моего производства косметики. Соответственно, она посоветовала мне хорошего мастера, который смог бы меня покрасить», — продолжает Ольга.
Однако сама Наталья Баринова продолжает оскорблять девушку на своей странице в Instagram* (соцсети Meta запрещены в РФ).
«Мы не записываем через менеджеров, — говорит она. — Если вы нуждаетесь в услуге мастера, то отвлекитесь от своего телефона, от ощущения собственной значимости. Волосы ушли как мочалка. Ничего мы вам не должны, уважаемые блогеры. У нее легенда, что вроде как мама отправила ко мне. Мама даже родная не берется такую дочь красить. Вроде и мама парикмахер, и косметикой для волос занимается, а что же на голове так плохо. В ближайшее время у меня будет моя собственная косметика».
Отметим, что окрашивание в этом салоне красоты — премиальное. Ценник на консультации начинается от 40 тысяч рублей. При этом у организации нет официального сайта, запись ведется через Instagram*.
Отзывы в интернете также оставляют желать лучшего.
«Сутки пыталась записаться. То ли администратор, то ли личный ассистент никак не могла узнать у мастера, есть ли свободное время. В итоге так и не записали. Работы по фото вполне себе заурядные. А клиентоориентированность на нуле. Хотя цены выше среднего. Неприятный осадок», — написала Екатерина.
«Далее госпожа Баринова возомнила из себя нечто, при данных «ни рожи ни кожи», создав некую иллюзорную «команду» и задрав цену до космического просто уровня 45 000+, который даже не подвластен элитному салону с реально звездными колористами. И вещает на просторах интернета о «гибком ценообразовании». Резюмирую: дамы, будьте внимательны и объективны, отправляясь к кому бы то ни было, связанному с фамилией Баринова, — это днище. За ваши не маленькие деньги», — говорит Мария.