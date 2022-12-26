Распоясавшиеся бренды: Gucci и Balenciaga обвинили в педофилии, а Dolce & Gabbana в гомофобии и расизме

Мир моды — достаточно сложен и непредсказуем. Модельеры все чаще и чаще стали попадать в эпицентры скандалов, причем достаточо скользких. Последним отметился модный дом Gucci за рекламную съемку НА НА НА с певцом Гарри Стайлзом. Пользователи Сети обвинили модный дом в продвижении педофилии. Все дело в том, что на фото певец позирует в футболке с плюшевым медведем, похожим на игрушку из кампании Balenciaga, рядом с детским матрасом.
«Гарри Стайлз разыгрывает спектакль, в котором классицизм встречается с игрой, превращая гардероб в раскрепощенную платформу, где мужское начало может принять тщеславие», — говорится в описании от бренда.
Александра Зарини — правнучка основателя модного дома Гуччо Гуччи — одна из первых, кто в пух и прах разнесла эту рекламную кампанию.
«Зачем создавать «спектакль» с детским матрасом и взрослым мужчиной? Меня беспокоит то, что, похоже, у модных домов Kering (входит и Balenciaga) существует общая идеология», — цитируют слова Зарини СМИ.
Мнение Зарини поддержали многие пользователи соцсетей, которые обвинили Gucci в нормализации «детского порно». Большинству не дает покоя то, что детский матрас находится рядом со взрослым мужчиной в модной рекламе.
Кроме того, пользователей смутил кадр с расстегнутыми брюками и футболкой с кроликами, которые, в свою очередь, считаются одним из символов педофилии.
Ранее в Сети появилась теория, последователи которой публиковали посты под хэштегом #FollowTheWhiteRabbit («Следуй за белым кроликом»). В сообщениях пользователи Twitter обсуждали представителей элиты, помеченных браслетами от Дональда Трампа и подозреваемых в совращении малолетних.
В конце ноября модный дом Balenciaga попал в аналогичный скандал. В своих соцсетях модельеры представили новую кампанию своей линии Objects. В фокусе были брендированные товары для дома и дети-модели, позирующие среди них. В руках у детей — мягкие игрушки (а на деле — сумки), затянутые в портупеи из черной кожи. Многие оценили это как отсылку к БДСМ. В соцсетях поднялась буча: модный дом обвинили в сексуализации детей и пропаганде педофилии.
Отметим, что Balenciaga вышли с извинениями в Stories: «Плюшевые сумки-медведи в этой кампании не должны были оказаться в руках детей. Мы приносим искренние извинения за те оскорбления, которые могла породить эта реклама». И добавили, что снимки из серии удалены со всех платформ бренда.
Пикантность ситуации добавило то, что популярная YouTube-блогер Джун Лапин, известная под ником Shoe0nHead, обнаружила на снимках торчащий из-под сумки уголок судебного документа о «детском порно». Что это именно — мнения разнятся. Одни уверены, что бумага — страница из дела «Эшкрофт против Коалиции за свободу слова», фактически отменившего в 2002 году запрет на «виртуальную» (нарисованную или смоделированную в 3D) детскую порнографию. Тогда Верховный суд США постановил, что закон о предотвращении детской порнографии от 1996 года (Child Pornography Prevention Act of 1996) нарушает гарантию свободы слова, поскольку «ни один ребенок не пострадал при создании изображений посредством компьютера». Другие — что это страница из дела 2008 года «Соединенные Штаты против Уильямса», которое как раз таки криминализировало распространение детской порнографии, ужесточив наказание за сексуальную эксплуатацию детей и другие виды жестокого обращения с ними.
А вот конкуренты модных домов Kering — Dolce & Gabbana — за этот год в скандалах замечены не были. Последний раз их обвиняли в расизме и сексизме аж в 2018 году. Тогда в официальном аккаунте бренда в китайской соцсети Weibo появились три ролика, анонсирующие предстоящий показ Dolce & Gabbana в Шанхае. В них модель азиатской внешности пыталась есть китайскими палочками традиционную итальянскую еду — например, пиццу и пасту, — и делала это довольно неловко.
За кадром мужской (естественно, мужской) голос посмеивался. «Слишком большой для тебя?» — спрашивал он, когда модель не знала, что делать с гигантским канноли. В комментариях под видео пользователи негодовали: реклама не только сексистская, но и полна устаревших стереотипов и пренебрежительности по отношению к китайской культуре. Насмешки над палочками для еды, «устаревшие и безвкусные клише», такие как бумажные фонарики на фоне, — все это вызвало волну негодования, в том числе требования выдворить бренд из страны. «Вы не собираетесь удалять эти глупые видео? Тогда попрощайтесь с деньгами Китая».