Распоясавшиеся бренды: Gucci и Balenciaga обвинили в педофилии, а Dolce & Gabbana в гомофобии и расизме

Мир моды — достаточно сложен и непредсказуем. Модельеры все чаще и чаще стали попадать в эпицентры скандалов, причем достаточо скользких. Последним отметился модный дом Gucci за рекламную съемку НА НА НА с певцом Гарри Стайлзом. Пользователи Сети обвинили модный дом в продвижении педофилии. Все дело в том, что на фото певец позирует в футболке с плюшевым медведем, похожим на игрушку из кампании Balenciaga, рядом с детским матрасом.





«Гарри Стайлз разыгрывает спектакль, в котором классицизм встречается с игрой, превращая гардероб в раскрепощенную платформу, где мужское начало может принять тщеславие», — говорится в описании от бренда.





Александра Зарини — правнучка основателя модного дома Гуччо Гуччи — одна из первых, кто в пух и прах разнесла эту рекламную кампанию.





«Зачем создавать «спектакль» с детским матрасом и взрослым мужчиной? Меня беспокоит то, что, похоже, у модных домов Kering (входит и Balenciaga) существует общая идеология», — цитируют слова Зарини СМИ.

Мнение Зарини поддержали многие пользователи соцсетей, которые обвинили Gucci в нормализации «детского порно». Большинству не дает покоя то, что детский матрас находится рядом со взрослым мужчиной в модной рекламе.

Кроме того, пользователей смутил кадр с расстегнутыми брюками и футболкой с кроликами, которые, в свою очередь, считаются одним из символов педофилии.

Ранее в Сети появилась теория, последователи которой публиковали посты под хэштегом #FollowTheWhiteRabbit («Следуй за белым кроликом»). В сообщениях пользователи Twitter обсуждали представителей элиты, помеченных браслетами от Дональда Трампа и подозреваемых в совращении малолетних.