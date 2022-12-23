Военный священник Алексей Воронюк: Находясь на передовой, тяжелее всего привыкать к человеческому горю и утратам

— Что входило в ваши обязанности и чем вы занимались, когда ребята уходили на задание?





— Сначала отвечу на вторую часть вашего вопроса. Священников в зоне СВО весьма мало, поэтому я окормлял бригаду, которая была довольно сильно разбросана по линии фронта. Помолившись и причастив одних, я тут же ехал в место дислокации другого батальона или госпиталь. Дел было много.





А касательно первой части... Вы знаете, во время своей командировки я решил писать небольшие фронтовые заметки и могу поделиться одной из них:





«У многих батюшек, впервые отправляющихся в горячую точку, сложился некий стереотип военного священнослужителя, взятый, как правило, из рассказов о героических подвигах полковых священников на Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войнах. Там пастырь после гибели командира берет в руки крест и поднимает в атаку застывшие в нерешительности полки. Такими были битвы прошлых веков.





Сейчас, совершив подобное, батюшка обрек бы бойцов на гибель, так как с изобретением скорострельного оружия тактика боя изменилась. Но картинка в голове осталась. И некоторые священники в своих героических порывах по-прежнему грезят оказаться на ЛБС — линии боевого соприкосновения, а попросту говоря, в окопах.





Помню, как один замполит с позывным Ворчун жаловался мне на одного такого батюшку-романтика, который непременным условием своей священнической практики в подразделении ставил работу именно в «первом эшелоне». Не помогали ни уговоры, ни сетования на вряд ли позволявшую ему совершать необходимые маневры тучную комплекцию.





Тогда капитан прибегнул к самому эффективному способу увещевания — апеллированию богословским анализом. Я всегда восторгался грамотностью и всесторонней развитостью армейских замполитов!





«Батюшка, это гордыня, а гордыня — это смертный грех. Я не позволю вам согрешить смертным грехом!» — сказал он.





﻿Аплодисменты. Священник стоял, словно его остудили ведром холодной воды. С тех пор имя отца Василия стало нарицательным».