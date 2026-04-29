«Не помню, чтобы там могло что-то чему-то противоречить»: команда сериала «Метод-3» ответила на обвинение в подрыве духовно-нравственных ценностей

В творческой команде сериала «Метод-3» выразили недоумение по поводу исчезновения картины с онлайн-платформ «Иви» и «Кинопоиск». Так потребовал Роскомнадзор. Это сделано со ссылкой на Минкульт: в фильме обнаружили материалы, которые «подрывают традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание». В чем тут подрыв? И как на это реагируют артисты?
О сериале «Метод – 3» говорили как об одном из главных фильмов прошлой осени. Это продолжение истории об охотнике на маньяков Родионе Меглине (его играет Константин Хабенский), и сюжет такой, что стынет кровь.
«После событий второго сезона прошло пять лет. Родион больше не работает один, — говорится в описании. — Теперь под его началом группа маньяков, получивших второй шанс, — «Команда Меглина». Когда-то они на собственном опыте узнали, что движет преступниками, поэтому прекрасно понимают их психологию и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране под жестким началом своего наставника».
Фильм имеет возрастную метку 18+, а каждая серия начинается с прелюдии. На экране показывают кадры из дикой природы и звучит голос главного героя, который размышляет о добре и зле.
Между тем, говоря о причинах блокировки, Константин дает понять, что ему об этом не сообщили.
«Вообще не в курсе», — написал он Daily Storm и добавил смайл.
Не в курсе и режиссер картины Юрий Быков: «Это лучше поинтересоваться у продюсеров».
А чуть разговорчивее только Игорь Черневич. Он играет персонажа по прозвищу Бобер. Его герой убежден, что порядок можно навести только силой и дисциплиной; для него есть четкое разделение на правых и неправых, виновных и невиновных.
«Это странно, — делится артист. — Я только недавно узнал. И что я могу сказать? Грустно. Потому что я не помню, что там могло что-то чему-то противоречить».
Тем временем продюсер проекта Владимир Маслов считает, что «Метод-3» ни в коем случае не преследует цель романтизировать преступников.
«Это жанровое кино 18 +, которое работает с тяжелыми темами — природой зла, границами человеческой психики и ценой, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять», — говорится на его странице.
Поэтому создатели сериала уже направили запрос о разъяснении причин такого решения. Тем более что третий сезон «Метода» нисколько не отличается от первых или от того же фильма «Чикатило»!
«В такой ситуации невозможно понять границы допустимого, — отмечает продюсер, — а значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно».
«Я смотрел этот сериал, и мне он не очень понравился, — в свою очередь признается видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов). — Но это не оправдывает его блокировку. Мне не нравятся все эти законы о дискредитации ценностей. По сути, идет уничтожение того малого, что удалось создать в сериальном бизнесе в России. Сначала закон коснулся западных проектов, а теперь добрались и до наших. Теряется конкурентоспособность. Будет проиграна конкуренция пиратским кинотеатрам и сайтам».
«Если потом спросят: «А почему у нас нет сериалов?», — продолжает Евгений, — то это вопрос к РКН, Минкульту и всем этим законам о защите неких традиционных ценностей. Максимально расплывчатым и абстрактным. Ведь этот закон при желании можно подтащить к любому контенту. Понятно, что можно запретить и «Особенности национальной охоты», и фильмы «Брат», «Брат-2», «Жмурки». Да вообще всего Балабанова!»
Но «закон приняли, и он рубит по всему кинематографу», говорит Баженов:
«Я понимаю, что цензура тоже должна быть, но нужны какие-то четкие рамки. В советском кинопроме хотя бы были границы, условия. А сейчас этого нет, и авторы вынуждены заниматься самоцензурой, потому что в любой момент могут прийти и сказать: «Заплатите за нарушение миллион рублей!» Нынешняя цензура гораздо хуже советской, поскольку нет конкретики. Все очень размыто!»
Добавим, что основанием для проверки сериала стало обращение одного из граждан. Что нарушено, не уточняется, но как сообщают в Минкультуры, заявление поступило в установленном порядке, а заключение было выдано на основе проведенной экспертизы.