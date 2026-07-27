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Николай Бурляев о Михаиле Лермонтове: «Живи он сейчас, пошел бы на СВО — как он первым шел в атаку с шашкой!»
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Поэт всегда был там, где опаснее Коллаж: Daily Storm
Культура

Николай Бурляев о Михаиле Лермонтове: «Живи он сейчас, пошел бы на СВО — как он первым шел в атаку с шашкой!»

Поэт всегда был там, где опаснее

Яна Бобылкина
Коллаж: Daily Storm

Сегодня исполняется ровно 185 лет со дня гибели Михаила Лермонтова, который не дожил и до 27-ми, но считается одним из самых неразгаданных поэтов России. Тонкий лирик, патриот, философ... А вот интересно, о чем были бы его произведения, живи он сегодня? Об этом нам рассказывает народный артист РФ Николай Бурляев, который в свое время посвятил ему фильм и считает, что его образ до сих пор не очищен от лжи и наговоров.   

 

— Сегодня день дуэли Михаила Лермонтова. Расскажите, пожалуйста, чем вам так близок этот человек?

 

— Это человек моей судьбы! Я живу с ним в сердце уже много-много лет — с тех пор, как в 1986 году создал фильм «Лермонтов». Фильм, который как раз и повествует об его убийстве.


Я думаю, что я уже практически лермонтовед, потому что знаю о нем очень много. И утверждаю, что убийство было политическим.

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Михаил Лермонтов
Михаил Лермонтов Фото: Global Look Press

— Да, была такая версия...

 

— Не было дуэли! Все ее правила были нарушены. Было проведено неправедное расследование, которое требовали поскорее завершить, и о Лермонтове попросту забыли. А дальше стали появляться небылицы от так называемых «современников», которые никогда не были допущены к его сердцу.

 

И этот фильм как раз и очищает его образ от подобных наслоений и показывает пламенного патриота, отдавшего жизнь за свое Отечество и за ее культуру. Я счастлив, что у меня получилось его выпустить, и что этот фильм живет. Он отреставрирован, его можно поглядеть в кинотеатрах, а главное, что на него приходят дети и открывают, каким был этот поэт.   

 

Потому что и мне в школе понаговорили о нем всяких небылиц. И о его плохом характере, и прочее. А дети делятся, что им рассказывают об этом и сейчас. Так что борьба за Лермонтова продолжается!

 

— Вы сказали, что он был пламенным патриотом. А как бы это выражалось, живи он сегодня? Ну, например, пошел бы он на СВО?

 

— Да, конечно, пошел бы — как он шел в атаку с шашкой! Первым шел. В красной канаусовой рубахе! Туда, где опаснее всего, и вел туда сотню своих джигитов, отобранных со всей российской кавалерии.

 

Он был бесстрашен. Его дважды представляли к награждению золотой саблей «За храбрость», и одно из его стихотворений — это как будто бы ответ нам:

 

За дело общее, быть может, я паду

Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу;

Быть может, клеветой лукавой пораженный,

Пред миром и тобой врагами униженный,

Я не снесу стыдом сплетаемый венец

И сам себе сыщу безвременный конец <…>

Пускай виновен я пред гордыми врагами,

Пускай отмстят, — в душе, клянуся небесами,

Я не злодей, о нет, судьба губитель мой;

Я грудью шел вперед, я жертвовал собой;

 

Вот — истинный Лермонтов!

Николай Бурляев
Николай Бурляев Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья

— Поэта не стало, когда он был еще молодым. Как вы думаете, он мог бы увлечься написанием книг с использованием ИИ? Ну опять же, родись в нулевых?  

 

— Я думаю, что нет, поскольку он обладал уникальным интеллектом и сотрудники Московского университета ему даже завидовали. Например, один из профессоров как-то раз задал ему вопрос, а когда тот начал отвечать, остановил и сказал: «Я вам этого не читал. Откуда вы могли почерпнуть эти знания?»

 

На что услышал: «Это правда, господин профессор. Того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным».

 

— А темы? Вместо стихотворения «Валерик» или поэмы «Бородино» был бы «Бахмут»


— Я думаю, что точно так же, как он писал про битву у реки Валерик, он написал бы и про битвы СВО, а закончил бы, видимо, тем же:

 

И с грустью тайной и сердечной

Я думал: «Жалкий человек.

Чего он хочет!.. небо ясно,

Под небом места много всем,

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он — зачем?»

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

— Можно сказать, что таких людей сейчас мало?

 

— Таких людей сейчас действительно не очень хватает. Они есть, но им не дают прозвучать в полной мере. Их голосу. Патриотическому, глубинному, отстаивающему традиционные духовно-нравственные ценности. 


Не все понимают, что такое культура, а это непонимание воспитано еще перестройкой и тем сорокалетием чужебесия, в котором они росли.


﻿Но подрастает новое поколение. Приходят герои СВО. И я надеюсь, что они свое слово скажут!

#николай бурляев #спецоперация #михаил лермонтов #«бородино» #бахмут