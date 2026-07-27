Николай Бурляев о Михаиле Лермонтове: «Живи он сейчас, пошел бы на СВО — как он первым шел в атаку с шашкой!»

— Да, была такая версия...

— Не было дуэли! Все ее правила были нарушены. Было проведено неправедное расследование, которое требовали поскорее завершить, и о Лермонтове попросту забыли. А дальше стали появляться небылицы от так называемых «современников», которые никогда не были допущены к его сердцу.

И этот фильм как раз и очищает его образ от подобных наслоений и показывает пламенного патриота, отдавшего жизнь за свое Отечество и за ее культуру. Я счастлив, что у меня получилось его выпустить, и что этот фильм живет. Он отреставрирован, его можно поглядеть в кинотеатрах, а главное, что на него приходят дети и открывают, каким был этот поэт.

Потому что и мне в школе понаговорили о нем всяких небылиц. И о его плохом характере, и прочее. А дети делятся, что им рассказывают об этом и сейчас. Так что борьба за Лермонтова продолжается!

— Вы сказали, что он был пламенным патриотом. А как бы это выражалось, живи он сегодня? Ну, например, пошел бы он на СВО?

— Да, конечно, пошел бы — как он шел в атаку с шашкой! Первым шел. В красной канаусовой рубахе! Туда, где опаснее всего, и вел туда сотню своих джигитов, отобранных со всей российской кавалерии.

Он был бесстрашен. Его дважды представляли к награждению золотой саблей «За храбрость», и одно из его стихотворений — это как будто бы ответ нам:

За дело общее, быть может, я паду

Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу;

Быть может, клеветой лукавой пораженный,

Пред миром и тобой врагами униженный,

Я не снесу стыдом сплетаемый венец

И сам себе сыщу безвременный конец <…>

Пускай виновен я пред гордыми врагами,

Пускай отмстят, — в душе, клянуся небесами,

Я не злодей, о нет, судьба губитель мой;

Я грудью шел вперед, я жертвовал собой;

Вот — истинный Лермонтов!