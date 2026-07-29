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«Правильная пыль веков»: в Москве открылась выставка «Наследие. Театр. Великие», рассказывающая об истории российской сцены
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Экспозиция проходит под девизом «Союз счастливых людей» и продлится до конца сентября Коллаж: Daily Storm
Культура

«Правильная пыль веков»: в Москве открылась выставка «Наследие. Театр. Великие», рассказывающая об истории российской сцены

Экспозиция проходит под девизом «Союз счастливых людей» и продлится до конца сентября

Яна Бобылкина
Коллаж: Daily Storm

Познакомиться с легендарным кукольным конферансье Эдуардом Апломбовым, вглядеться в лица ребят, которые едва окончив Щукинское училище, ушли на фронт, послушать исторические шумовые машины, способные воспроизводить звук дождя или стрекот кузнечиков, и все это в самом центре Москвы. В выставочном комплексе «Россия» на Краснопресненской набережной открылась выставка «Наследие. Театр. Великие», приуроченная к 150-летию СТД и объединившая более 600 экспонатов. Давайте прогуляемся по ее уголкам и заглянем в этот мир закулисья!  

 

У куратора выставки Елены Кравец непростая задача. Ей надо объять необъятное и успеть рассказать обо всем. Например, вот этот слон из спектакля «Аленький цветочек», который идет в Театриуме на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой, — ну разве он не чудо?

 

Большой и теплый, зверь эффектно появляется в сцене про восточный базар и вместе с другими декорациями создает очень сказочную атмосферу. А ведь его тоже надо сделать, и это чей-то труд.

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Фото: Daily Storm
Фото: Daily Storm

Отсюда и цель выставки — показать «вселенную профессий»: от художника или сценографа до реквизитора и светорежиссера, а она сама проходит под девизом «Союз счастливых людей».

 

«Мы, артисты, счастливые люди, — говорил режиссер Константин Станиславский, — так как во всем необъятном мире судьба дала нам несколько сотен кубических метров — наш театр, в котором мы можем создавать себе свою, особую, прекрасную артистическую жизнь».

 

Одна из остановок в пути — радиозвуковой цех, где можно познакомиться с работой инженеров и техников, которые отвечают за голосовое и музыкальное сопровождение спектаклей, а также за создание различных спецэффектов.

 

Хотите шум дождя? И вот по залу уже хлещет ливень. А может, добавить лай собак или уютный треск огня? Нет, давайте рокот бури!  

 

«Мы очень хотим, чтобы прежде всего и наше молодое поколение познакомилось с театром, с миром закулисья, узнало, из чего это создано и как работает воображение, — рассказывает глава СТД Владимир Машков. — Поверьте, иногда важнее, чем просто послушать электронную запись ветра, попытаться создать ее самому — своим воображением, своей фантазией и своей верой».

Владимир Машков
Владимир Машков Фото: Daily Storm

В бутафорском цехе больше всего привлекает пластиковый салат «Оливье» и такие же бутерброды с красной икрой.

 

«Вот, дорогие друзья, что едят артисты!» — шутливо говорит Владимир Львович.

 

А в пошивочно-костюмерном и обувном — туфли 45-го размера. Только женские. На каблуке. Бирюзовенькие, с бантиком...

Елена Кравец
Елена Кравец Фото: Daily Storm

«Это туфли Дюжева, — объясняет нам Елена Кравец, но увидев наши глаза, сразу же спешит добавить, что он играл в спектакле «Примадонны», где его герою пришлось переодеться в девушку.

 

«Есть еще и его платье, — говорит она. — Я вам сейчас покажу. Грудь вот здесь, простите».

Однако самое настоящее таинство — конечно же, в кукольном. Первым делом идем поздороваться с господином Апломбовым — главным персонажем пародийно-сатирического спектакля «Необыкновенный концерт» Театра кукол имени Сергея Образцова.  

 

Постановку показали еще в 1946-м (сначала под названием «Обыкновенный концерт»), а в 1968-м у нее появилась обновленная редакция, в которой она идет до сих пор.

 

Спектакль раздирают на цитаты. Помните смешное? 

 

«Сообразите мне рояльчик», «Присовокупите сюда стульчик, будьте любезны», «Будьте любезны ликвидировать рояльчик». 

 

«Цыганский хор Заполярной филармонии. Постановка Орехова, костюмы Зуева, ковры, пальмы и атмосфера полного взаимопонимания — из ресторана „Метрополь“».

 

«Шахерезада Степановна, вы готовы принимать комплименты?» — «Я готова!».

 

А имя Эдуарда Апломбова уже стало нарицательным. Кстати, тексты для спектакля писал Зиновий Гердт. Он и подарил герою голос.

Здесь же можно посмотреть на маленькие «лиликанские» куклы, каждая из которых всего несколько сантиметров. Их придумали в московском театре «Тень».

 

Согласно легенде, лиликане — крошечный народ с далекого острова Мольтерра, и их жизнь сильно отличается от нашей, так как в основе их общества лежит культура.

 

Лиликане предлагают велипутам (то есть нам) сходить в театр, а автором постановок, созданных в сотрудничестве с велипутскими деятелями искусства, является их бессмертный король Гольбастро Момарен-Гирдайло-Шефин.

Владимир Машков
Владимир Машков Фото: Daily Storm

«Если вы приедете в театр «Тень», то будете смотреть за этими куклами через маленькие окошки, — рассказывает нам Елена Кравец. — Перед вами будет огромный дом, а вы будете сидеть и наблюдать. Очередь огромная! Записаться практически невозможно. И как сказал Константин Райкин, самое сильное потрясение — это когда в конце действа маленькая куколка выходит одна посреди темноты... Наверное, именно такие чувства испытывает артист, когда он стоит на сцене».

 

В какой-то момент Владимиру Машкову вдруг показывают кукол из новокузнецкого театра «Сказ», где служили его родители, и артист замирает и долго-долго вглядывается в их лица. Его мама и папа прожили счастливую жизнь и ушли из жизни с разницей в несколько месяцев.

 

«Владимир Львович очень много помогает этому театру, — рассказывает Елена Игоревна. — Он руководит проектом «Кукла лечит» для детей с ограниченными возможностями здоровья и абсолютно точно убежден, что когда ребенок репетирует в таких спектаклях, его мозг сразу начинает перестраиваться и работать по-другому. Дети обретают уверенность и забывают о своем недуге».  

Фото: Daily Storm
Фото: Daily Storm

Так же трогательно и в отделе «Фронтовые бригады». На витрине — картонный конверт с грустной надписью: «Выпускной спектакль училища имени Щукина при Театре им. Евгения Вахтангова, 1941 год, 45 фотографий».

 

Получив диплом, многие из тех ребят ушли на фронт.

 

Здесь — вся «летопись» времен: телеграммы, радиостанция УКВ-диапазона серии «Парус» для ротной и батальонной связи, фотографии фронтовых концертов и «Боевой оперативный листок».  

 

«Дадим нашей Родине боевое искусство!» — пестрят заголовки.

 

«Выполним наш долг!»  

В СССР действовало около 3,7 тысячи фронтовых театров и концертных бригад. Артисты выступали в полевых штабах, землянках, на аэродромах, иногда делая это прямо под обстрелом, а многие из них ушли добровольцами. В том числе и будущие народные: Владимир Этуш, Анатолий Папанов и Зиновий Гердт.

 

По выставке можно ходить часами. География проекта — от Москвы и Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. В нем участвуют более сотни культурных учреждений из всех регионов России. Над каждым экспонатом — зависаешь. Каждый предмет вызывает эмоции.

 

Вот — поистине редкое издание: «Труды первого всероссийского съезда сценических деятелей». Оно выпущено еще в 1808 году в издательстве на Фонтанке. Его так и хочется прочесть. А здесь — старинные газетные статьи о Станиславском и много старых афиш. 

«Запах театра — он неповторим, — говорит Владимир Машков. — Есть в этом какая-то такая... очень правильная пыль веков!»

 

Напомним, что выставка «Наследие. Театр. Великие» организована при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив и продлится до 25 сентября. Вход — свободный, но перед посещением обязательно зарегистрируйтесь и выберите удобное для вас время. Это можно сделать прямо на сайте национального центра «Россия». 

#владимир машков #стд #наследие. театр. великие #елена кравец #конферансье эдуард апломбов #театр сергея образцова #театр «сказ» #великая отечественная война