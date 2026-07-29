«Правильная пыль веков»: в Москве открылась выставка «Наследие. Театр. Великие», рассказывающая об истории российской сцены

Познакомиться с легендарным кукольным конферансье Эдуардом Апломбовым, вглядеться в лица ребят, которые едва окончив Щукинское училище, ушли на фронт, послушать исторические шумовые машины, способные воспроизводить звук дождя или стрекот кузнечиков, и все это в самом центре Москвы. В выставочном комплексе «Россия» на Краснопресненской набережной открылась выставка «Наследие. Театр. Великие», приуроченная к 150-летию СТД и объединившая более 600 экспонатов. Давайте прогуляемся по ее уголкам и заглянем в этот мир закулисья!

У куратора выставки Елены Кравец непростая задача. Ей надо объять необъятное и успеть рассказать обо всем. Например, вот этот слон из спектакля «Аленький цветочек», который идет в Театриуме на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой, — ну разве он не чудо?

Большой и теплый, зверь эффектно появляется в сцене про восточный базар и вместе с другими декорациями создает очень сказочную атмосферу. А ведь его тоже надо сделать, и это чей-то труд.