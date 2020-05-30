Проклятие шоу «Голос». Или как Пелагея, Лорак и Гагарина потеряли свои семьи

Если изучить светские хроники последних месяцев, то выясняется, что тема номер один сегодня — звездные разводы. То и дело рушатся звездные парочки, а диванные аналитики рассуждают: всему виной карантин. Мол, звезд посадили в замкнутое пространство, а они и знать не знают, как управлять своей второй половинкой. Интересно, но не все. Вон, молодые ведущая Настя Ивлеева и певец Элджей радуют поклонников карантинными буднями, им не уступают Ольга Бузова с рэпером Давой. Последний громкий развод — конечно же, белокурой красавицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара приняла решение разойтись, несмотря на счастливые шесть лет совместной жизни и красавицу дочь, которую Гагарина столько времени скрывает от нас, журналистов.





Почему развелись знаменитости — для многих остается загадкой. Впрочем, и когда это произошло, тоже неясно. В светских кругах говорят, что пара уже с января живет отдельно, а в СМИ информация просочилась только сейчас, во время карантина. Интересно, что многие экстрасенсы и эзотерики отметили одну характерную особенность: Полина Гагарина — член жюри шоу «Голос». А вся женская половина жюри «Голоса» потерпела неудачи со своими вторыми половинками. Причем каждая девушка после развода стала воспитывать дочерей в одиночестве.





Начнем, пожалуй, с темноволосой брюнетки Ани Лорак. В 2018 году она стала наставником в шоу «Голос». Компанию ей составили репер Баста, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. А уже в 2019 году после 10 лет совместной жизни девушка развелась со своим возлюбленным, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Причиной этому послужили многочисленные измены последнего.