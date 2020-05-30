Проклятие шоу «Голос». Или как Пелагея, Лорак и Гагарина потеряли свои семьи

Если изучить светские хроники последних месяцев, то выясняется, что тема номер один сегодня — звездные разводы. То и дело рушатся звездные парочки, а диванные аналитики рассуждают: всему виной карантин. Мол, звезд посадили в замкнутое пространство, а они и знать не знают, как управлять своей второй половинкой. Интересно, но не все. Вон, молодые ведущая Настя Ивлеева и певец Элджей радуют поклонников карантинными буднями, им не уступают Ольга Бузова с рэпером Давой. Последний громкий развод — конечно же, белокурой красавицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара приняла решение разойтись, несмотря на счастливые шесть лет совместной жизни и красавицу дочь, которую Гагарина столько времени скрывает от нас, журналистов.
Почему развелись знаменитости — для многих остается загадкой. Впрочем, и когда это произошло, тоже неясно. В светских кругах говорят, что пара уже с января живет отдельно, а в СМИ информация просочилась только сейчас, во время карантина. Интересно, что многие экстрасенсы и эзотерики отметили одну характерную особенность: Полина Гагарина — член жюри шоу «Голос». А вся женская половина жюри «Голоса» потерпела неудачи со своими вторыми половинками. Причем каждая девушка после развода стала воспитывать дочерей в одиночестве.
Начнем, пожалуй, с темноволосой брюнетки Ани Лорак. В 2018 году она стала наставником в шоу «Голос». Компанию ей составили репер Баста, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. А уже в 2019 году после 10 лет совместной жизни девушка развелась со своим возлюбленным, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Причиной этому послужили многочисленные измены последнего.
Неподражаемая Пелагея в шоу «Голос» участвует чуть ли не с первой минуты. Сначала, в 2012-2014 годах, она был наставницей, позже вернулась — в 2017 году. В 2019-м она уже судила в шоу «Голос», «Голос. Дети», «Голос 60+». Личная жизнь у артистки тоже не складывается: сперва развод с режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем как раз таки в 2012 году, а после — с хоккеистом Иваном Телегиным в 2019-м. У Пелагеи и Телегина есть дочка, ради которой они обещают сохранить хорошие отношения.
И последняя в списке — Полина Гагарина. За плечами артистки уже был неудачный брак с актером Петром Кисловым. Появление в жизни Гагариной фотографа Дмитрия Исхакова поклонники восприняли с воодушевлением, и казалось бы, вот он — мужчина ее мечты: спокойный, уравновешенный и понимающий. В 2017 году у пары родилась дочка — Мия.
Астролог и маг Павсекакий Богданов говорит: только несравненная Алла Пугачева может спокойно воспринимать отрицательную энергетику со стороны окружающих.
«Во-первых, в этом шоу участвуют люди, люди — это энергетика. Кто-то проиграл, кто-то выиграл. Основной посыл, понятно, что в какие-то последние моменты жюри не принимает участие. Но вместе с тем приходят люди со стороны, приходят люди с улицы. Они общаются со звездами и членами жюри. Естественно, своей негатив они отправляют членам жюри. Аналогичная проблема есть у судей, у которых не складывается личная жизнь. Понятно, что зарплата громадная и уважение есть. Но энергетика от проигравших выедает. Любые представительницы прекрасного пола, где есть такая сильная энергетика, страдают», — объясняет он.
При этом Богданов подмечает: аналогичная ситуация и у мужчин.
«У Агутина, когда он только погрузился в этот процесс, чуть ли семья не развалилась. Давайте посмотрим на Билана: парню скоро пятый десяток, а он ничего наладить не может. Действительно, это правда. Это факт, и если мы посмотрим на мировые аналоги, то мы примерно будем наблюдать аналогичную картину. Это люди, а люди, как правило, винят тех, на поворачивающемся стуле, — рассуждает Богданов. — Это работало и будет работать. Единственное, есть сильные люди, такие как Алла Пугачева. У нее сумасшедшая энергетика. Сколько бы миллионы ей ни слали проклятия, с нее все как с гуся вода. Поэтому она и сидела на «Факторе А» и все у нее нормально. Лолита сидела там же — сколько у нее разводов?»
Специалист утверждает: Гагарина к любым проклятиям восприимчива, Ани Лорак при всей холодности и отстраненности — тоже.
«Пелагея вообще народница — сами ее песни и культ берут начало в оккультизме. Понятно, что у нее энергетика восприимчива к таким посылом», — смеется астролог.
Эзотерик и таролог Марианна Абравитова также подтверждает: есть прямая связь между разрушенными семьями и участием в шоу.
«Те эмоции, которые там всплескивали, и как они за всех переживали, их «обесточили». И домой нести оказалось совершенно нечего, в особенности женщинам. Им нужно было восстанавливаться, а восстановление практически невозможно, потому что это проект и огромное количество людей задействовано, энергии. То, что они сидят к людям спиной, — здесь есть тоже небольшой минус, потому что мы лучше воспринимаем энергию, когда мы ее видим в том числе со стороны лица, и бессознательно можем закрыться. Соответственно, если мы сидим спиной, мы так открыты всем ветрам и в нас может лететь все что угодно: от хорошего и до плохого», — рассказывает Абравитова.
Эзотерик советует всем членам жюри, которые будут принимать участие в программе, относиться к себе более значимо и лучше защищаться, чтобы сохранить свою энергию и свои семьи.
«Специалисты у нас для этого есть, — говорит она. — У Полины Гагариной и Пелагеи, если даже не эта программа, то семьи их все равно бы разрушились. Обе они являются сильными женщинами, достаточно авторитарными. Просто их семьи могли протянуть года четыре — максимум пять, потом бы была смена формации в любом случае. Здесь, на мой взгляд, обстановка неизбежна, это послужило лишь подталкивание процессов разрушения».