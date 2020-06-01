Древарх Просветленный — якутскому шаману: Находясь в психушке, главное — вовремя выплевывать таблетки!

Древарх Просветленный выступил в поддержку Александра Габышева, которого признали опасным и для окружающих, и для него самого. Такое заключение сделали в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере, после того как тот в очередной раз был отловлен на пути в Москву, чтобы изгнать президента Путина и восстановить народовластие. По мнению человека-дерева, его брат задержан без суда и следствия, а люди, которые это сделали, творят самый настоящий произвол. «Мы, древархи, поддерживаем его взгляды и помыслы, — заявляет Ангел, — и считаем, что он должен быть освобожден. Тем более, я и сам знаю, что такое лежать в психушке».
Об Александре Габышеве, также известном как «якутский шаман», заговорили в конце осени, когда он возобновил свое пешее путешествие в Кремль, взяв в попутчики «двух верных друзей и четыре собаки». Первая попытка поговорить с главой страны сорвалась еще в сентябре: но тогда ему не успели предъявить никаких обвинений, и он оказался на свободе.
«Вся Россия за меня, простые люди все за меня, — заявлял оппозиционер, отправляясь в свой очередной поход. — Я буду идти со своим мнением, хоть передо мной будет миллиард сторонников Путина, хоть вся Земля за него будет! Мне главнее — веление Бога». И вот чем это закончилось: Габышева признали душевнобольным. Что, конечно же, очень сильно возмущает его сторонников. Один из них — бывший житель Архангельска Древарх Просветленный. Человек, который постоянно меняет фамилии, называя себя то Медведевым, то Депардье, ходит с крыльями и мигалкой и то и дело совершает какие-нибудь экстравагантные поступки. Чего стоила попытка забраться на 25-метровую новогоднюю елку и перегрызть провода, откуда его потом уговаривал слезть сам губернатор!
По словам Древарха, в сложившейся ситуации главное — это не опускать руки и сообща, вне зависимости от места нахождения на планете Земля, противостоять беспределу в психиатрических больницах. А Габышеву — набраться терпения.
«Сотворив произвол, они хотят глумиться и дальше, но мы не дадим его в обиду! — обещает Ангел. — Почему он мне нравится?! Просто он тоже идейный. Я бы посадил с ним дерево!»
А пока шаман находится в изоляции, у Древарха Просветленного есть несколько важных советов. Во-первых, ни в коем случае не нарываться на конфликт с санитарами. Это будет себе дороже и чревато последствиями. Во-вторых, не пытаться бежать, хоть решетки на окнах вряд ли позволят это сделать. «Побег не наш метод!» — уточняет он. В-третьих, ни за что на свете не употреблять таблетки, которыми его будут пичкать.
«В первую ночь меня тоже пытались сломать, — рассказывает Древарх в беседе с Daily Storm. — Поначалу я их ел. А потом уже хитрил, выплевывал. Там это самое главное!»
«Привязывали ли меня к кровати? — переспрашивает он. — Ну я же не буянил, поэтому со мной обходились более или менее по-божески».
Как рассказывает Древарх, его путешествие в психушку состоялось еще в 2007 году после двухчасового выступления на центральной площади Архангельска, где он агитировал горожан в пользу третьего срока Владимира Путина (до этого он и сам хотел стать президентом России и президентом Земли, но решил, что пока рано). А оказавшись в больнице, он первым делом выбрал правильную тактику поведения. Если короче, просто «лежал в кроватке» и собирал подписи своих товарищей по несчастью под письмом протеста. Это продолжалось ровно девять дней.
«На десятый был выездной суд с прокурором, адвокатом и секретарем, — говорит человек-дерево. — И это дело мы выиграли: в принудительном лечении в психиатрической больнице №2 впервые в ее истории было отказано! Это — пример, чтобы люди не опускали руки и не прекращали бороться, как бы им не было больно!»
Добавим, что пока судьба шамана продолжает оставаться под большим вопросом. Ему не помогла даже широкая общественная поддержка. Например, несколько дней назад жители Якутии обратились к главе республики Айсену Николаеву с просьбой пойти им навстречу и отпустить мужчину домой. На что получили жесткий ответ: «Не я его сажал, не мне его освобождать». «Дай бог, Александр Прокопьевич получит квалифицированную помощь и поправится, — пояснил он. — А все те, кто пытается втянуть его в разные политические игры, — это люди без всякой совести!»