Древарх Просветленный — якутскому шаману: Находясь в психушке, главное — вовремя выплевывать таблетки!

А пока шаман находится в изоляции, у Древарха Просветленного есть несколько важных советов. Во-первых, ни в коем случае не нарываться на конфликт с санитарами. Это будет себе дороже и чревато последствиями. Во-вторых, не пытаться бежать, хоть решетки на окнах вряд ли позволят это сделать. «Побег не наш метод!» — уточняет он. В-третьих, ни за что на свете не употреблять таблетки, которыми его будут пичкать.





«В первую ночь меня тоже пытались сломать, — рассказывает Древарх в беседе с Daily Storm. — Поначалу я их ел. А потом уже хитрил, выплевывал. Там это самое главное!»





«Привязывали ли меня к кровати? — переспрашивает он. — Ну я же не буянил, поэтому со мной обходились более или менее по-божески».





Как рассказывает Древарх, его путешествие в психушку состоялось еще в 2007 году после двухчасового выступления на центральной площади Архангельска, где он агитировал горожан в пользу третьего срока Владимира Путина (до этого он и сам хотел стать президентом России и президентом Земли, но решил, что пока рано). А оказавшись в больнице, он первым делом выбрал правильную тактику поведения. Если короче, просто «лежал в кроватке» и собирал подписи своих товарищей по несчастью под письмом протеста. Это продолжалось ровно девять дней.