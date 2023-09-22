Секреты красоты или манипуляция общественным мнением? Виктория Боня решила заработать на своей операции

Новость о такой необычной идее Виктории Бони вызвала негативную реакцию у пользователей Сети. Многие осудили ее жадность и желание заработать на своем внешнем виде. Некоторые даже предположили, что пластическая операция не удалась и Виктория пытается скрыть результат от публики.





«Это же надо по 1300 рублей — «символично», как она выразилась — брать с людей, чтобы показать лицо свое! «Дом 2» из нее не выйдет никогда, кем бы она ни была», — возмущаются подписчики.





«Вика, вам не кажется, что драть деньги со своих подписчиков уже перебор? Это как минимум странно, да и неуважение к нам... Какой то бред у вас начал происходить. Почему мы должны платить деньги непонятно за что», — продолжают другие под ее фотографией в социальных сетях.





Однако до сих пор никто не видел фотографий Виктории после пластики. Так что все обвинения и домыслы остаются лишь предположениями. Но тем не менее поведение Бони вызвало много вопросов у ее фанатов и привлекло к ней еще больше внимания.





Подобные действия звездных личностей, которые зарабатывают на своих проблемах и неудачах, уже давно стало обычным явлением. Однако в случае с Викторией Боней это вызывает особое раздражение у пользователей Сети.