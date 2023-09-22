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Секреты красоты или манипуляция общественным мнением? Виктория Боня решила заработать на своей операции
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Девушка продает доступ в закрытый Telegram-канал за 1300 рублей Коллаж: Daily Storm
Культура

Секреты красоты или манипуляция общественным мнением? Виктория Боня решила заработать на своей операции

Девушка продает доступ в закрытый Telegram-канал за 1300 рублей

Коллаж: Daily Storm

В конце лета телеведущая и блогер Виктория Боня решила сделать пластическую операцию, чтобы исполнить свою давнюю мечту о «лисьих глазках». Она обратилась к знаменитому врачу Чиа Чи Као в США и заплатила за процедуру около 20 миллионов рублей. Но, как оказалось, это было началом ее проблем.


Сразу после операции Виктория предложила СМИ купить эксклюзивные фотографии с результатом пластики. Однако никто не откликнулся на ее предложение. Тогда Боня придумала другой способ заработать на своей пластике — создала закрытый Telegram-канал, доступ к которому стоит 1300 рублей. В этом канале она обещает выложить свои фотографии после операции. Помимо снимков, девушка обещает подписчицам информацию по омолаживающим процедурам, о которых нигде нельзя прочитать.


«Даже я о таких не знала до недавнего времени», — откровенничает теледива.

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Новость о такой необычной идее Виктории Бони вызвала негативную реакцию у пользователей Сети. Многие осудили ее жадность и желание заработать на своем внешнем виде. Некоторые даже предположили, что пластическая операция не удалась и Виктория пытается скрыть результат от публики.


«Это же надо по 1300 рублей — «символично», как она выразилась — брать с людей, чтобы показать лицо свое! «Дом 2» из нее не выйдет никогда, кем бы она ни была», — возмущаются подписчики.


«Вика, вам не кажется, что драть деньги со своих подписчиков уже перебор? Это как минимум странно, да и неуважение к нам... Какой то бред у вас начал происходить. Почему мы должны платить деньги непонятно за что», — продолжают другие под ее фотографией в социальных сетях.


Однако до сих пор никто не видел фотографий Виктории после пластики. Так что все обвинения и домыслы остаются лишь предположениями. Но тем не менее поведение Бони вызвало много вопросов у ее фанатов и привлекло к ней еще больше внимания.


Подобные действия звездных личностей, которые зарабатывают на своих проблемах и неудачах, уже давно стало обычным явлением. Однако в случае с Викторией Боней это вызывает особое раздражение у пользователей Сети. 

Виктория Боня
Виктория Боня Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Некоторые критики утверждают, что хирургическое вмешательство только испортило внешний вид Виктории. Они указывают на изменения в ее лице — уменьшенный нос и еще более пухлые губы. Прокомментировать хирургическое вмешательство решил пластический хирург Тимур Хайдаров, который также последние 1,5 месяца находится в эпицентре скандала. Мужчина в интервью Ксении Собчак объяснил, что после операции прошло слишком мало времени, чтобы вообще о чем-то судить. Девушка еще не успела восстановиться.


Хайдаров также отметил, что критиковать Боню опасно, ведь впереди ее ждет послеоперационная депрессия, которая встречается практически у всех. Со временем она может нарастать.


«Я прям очень прошу: наберитесь терпения и хотя бы полгода просто наблюдайте», — обратился хирург к публике.


Коллеги по звездному цеху отмечают, что у Бони не получилось заработать на истории с пластической операцией. 


А вот другой пластический хирург Сергей Свиридов в разговоре с порталом PROZvezd заявил, что Виктории Боне не следовало делать столько операций на лице без перерыва.


«Нельзя сразу выполнять столько операций, даже используя самые современные технологии. Такое количество операций ведет к нарушению трофики, питания окружающих тканей и кровоснабжения. На короткой дистанции это вроде бы незаметно. Но проходит два-три года — и возникает фиброз, атрофия мягких тканей.И в итоге пациент получает лицо Франкенштейна», — возмутился Свиридов.


Он уточнил, что из-за такого подхода хирурга у Бони может ускориться процесс старения, вызванный отмиранием мягких тканей. Медик считает, что блогеру вообще не нужно было устанавливать импланты, так как у Бони отличные скулы. Свиридов считает, что после хирургического вмешательства лицо девушки станет кукольным и «защипленным». При этом врач высказал мнение, что подобную операцию в России можно было сделать в разы дешевле.

#виктория боня #операция #пластическая хирургия
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