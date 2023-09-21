«Зрители уже ждут следующую фразу, а артисты — плачут»: Олег Рой рассказал, как проходят первые показы спектакля о Донбассе

Писатель Олег Рой, чей роман об СВО лег в основу спектакля в Театре Моссовета, рассказал, насколько тяжело ему было продвигать эту тему на столичных подмостках. Операция длится уже второй год, а постановок о Донбассе по-прежнему раз-два и обчелся. Однако там, в Моссовете, его поняли. И «Неотправленные письма» уже готовятся принять не только в Москве, но и в других городах России. «Эта пьеса помогла по-новому взглянуть на происходящие события, — говорит Олег, — и война внезапно подошла к каждому зрителю».

— Не каждый театр решится поставить спектакль на такую сложную тему. Насколько было тяжело преодолевать это «сопротивление» и искать единомышленников?

— Мы действительно сделали это первыми — до второго спектакля-пьесы пока никто не добрался. Что касается сопротивления, оно не явное. Но оно как было, так и есть. Мы твердим, что это нужно! Что люди должны знать и понимать, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения и в душах тех, кто все эти годы жил в Донбассе и будет жить там дальше. Но… мы это говорим, а все по-прежнему.

Писать на эту тему очень сложно! Попасть на полки — очень сложно! Найти театр, который будет это ставить, — очень сложно! Но, слава Богу, он все-таки нашелся. И артисты — а это и Ольга Кабо, и Дмитрий Щербина — сразу сказали: да, мы понимаем, насколько это важно, мы хотим, мы будем играть в этом спектакле.

Так что все непросто в моей любимой стране! Как бы это ни было странно.