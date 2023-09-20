«Сказать, что у меня нет слов, — ничего не сказать». Реакция шоу-бизнеса на новое обострение между Арменией и Азербайджаном

19 сентября в республике Нагорный Карабах началось новое обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией, что не осталось незамеченным знаменитостями, живущими в России. Многие из них высказали свою позицию по данной проблеме. Причем большее внимание к проблеме пытались привлечь армянские звезды.
Армянка Гоар Аветисян, известный визажист и блогер, в своих историях в Instagram* (соцсети Meta запрещены в РФ) выразила эмоции относительно происходящих событий. Она опубликовала запись, в которой рассказывает о том, что только взяла телефон в руки после мероприятия и практически потеряла дар речи.
«Сказать, что у меня нет слов, — ничего не сказать», — посетовала Гоар, следом выложив фотографию с украшенным смайлами и сердцами флагом Армении.
Аветисян, как популярная личность с огромной аудиторией, использует свой голос и платформу для привлечения внимания к этому серьезному конфликту и вызывает у своих подписчиков сочувствие и эмоциональную реакцию.
Не смог остаться в стороне и известный армянский режиссер Сарик Андреасян. Он же собирался снимать фильм о 44-дневной войне в Карабахе, которая произошла в 2020 году. К слову, в этот раз Андреасян сделал репост записи миллиардера и бывшего министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который выложил патриотический пост.
Певец Emin (Эмин Агаларов) родился в семье азербайджанского предпринимателя. Сладкоголосый мачо разместил в своих соцсетях простую картинку, которая транслирует его позицию на происходящие события.
«Карабах — азербайджанский», — коротко отметил он.
А вот автор некогда популярного канала «Ашотовна», автор книг, которые, к слову, свободно продаются в России, Ануш Манасян во всех смертных грехах обвиняет Россию.
«Дорогие россияне, которые негодуют, что Россию втягивают в войну за Армению и за Нагорный Карабах, «вынуждают открыть второй фронт», и что армяне сами это заслужили, вот пусть и расхлебывают. Я надеюсь, что вы это пишете из окопов. А если нет, то я от всего сердца желаю вам там оказаться и остаться там навеки», — написала она.
Для тех, кто не следил за ситуацией, напомним, что днем 19 сентября бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил о массированном артиллерийском обстреле непризнанной республики.
После этого Министерство обороны Азербайджана объявило, что начало «локальные антитеррористические мероприятия» в Карабахе. Баку потребовал роспуска правительства непризнанной республики и вывода оттуда армянских военных.
Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что в Карабахе нет армянских военных. Он заверил, что Ереван не будет предпринимать «никаких необдуманных действий».
Омбудсмен Карабаха Гегам Степанян сообщил, что после начала боевых действий по меньшей мере два человека погибли, один из них — ребенок. По словам Степаняна, еще 11 граждан пострадали.
Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе, несмотря на обострение.