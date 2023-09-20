«Сказать, что у меня нет слов, — ничего не сказать». Реакция шоу-бизнеса на новое обострение между Арменией и Азербайджаном

19 сентября в республике Нагорный Карабах началось новое обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией, что не осталось незамеченным знаменитостями, живущими в России. Многие из них высказали свою позицию по данной проблеме. Причем большее внимание к проблеме пытались привлечь армянские звезды.





Армянка Гоар Аветисян, известный визажист и блогер, в своих историях в Instagram* (соцсети Meta запрещены в РФ) выразила эмоции относительно происходящих событий. Она опубликовала запись, в которой рассказывает о том, что только взяла телефон в руки после мероприятия и практически потеряла дар речи.





«Сказать, что у меня нет слов, — ничего не сказать», — посетовала Гоар, следом выложив фотографию с украшенным смайлами и сердцами флагом Армении.