Сначала надо думать о живых: артисты оценили идею Игоря Матвиенко отдавать часть гонораров на восстановление памятников Курской области

— Мне кажется, это замечательно — только в первую очередь я бы все-таки просила деньги не на памятники, а на переселение людей. На помощь тем, кто лишился своего имущества. Ведь среди них есть и старики, и дети, и инвалиды.





А потом — на приюты для пострадавших животных. Простите мою очередность!





Именно поэтому я, передав значительную сумму на оформление храма в Мариуполе (мы хотели украсить его мозаикой), остановила свои пожертвования и сказала батюшке, что людям эти деньги будут важнее. А он со мной согласился.





Сама инициатива прекрасна! Но это можно сделать чуть позже. Сначала подумаем о живых.





Александр Олешко, заслуженный артист России: