Сначала надо думать о живых: артисты оценили идею Игоря Матвиенко отдавать часть гонораров на восстановление памятников Курской области

Российские артисты оценили предложение Игоря Матвиенко жертвовать часть выручки от своих концертов на восстановление исторических и культурных памятников Курской области. По словам композитора, ему настолько больно видеть их разрушение, что он отказался от подарков на свой юбилей. Вместо них гостям предложено направить средства на специальный счет ВООПИиК. Идея хорошая, говорят звезды, но первым делом надо помочь людям.
Владимир Винокур, народный артист РСФСР:
— Я бы все-таки начал не с памятников, а с людей. Потому что памятники восстановят, победа все равно будет за нами! А вот пострадавшим людям, которых вывезли с захваченных территорий и которые живут кто в Курске, кто в области, надо помогать прямо сейчас. Сделать большой концерт — по принципу гала-концертов во дворцах спорта — и всю выручку отдать моим землякам. Курянам, пострадавшим от фашистов.
Лолита Милявская, певица, актриса:
— Мне кажется, это замечательно — только в первую очередь я бы все-таки просила деньги не на памятники, а на переселение людей. На помощь тем, кто лишился своего имущества. Ведь среди них есть и старики, и дети, и инвалиды.
А потом — на приюты для пострадавших животных. Простите мою очередность!
Именно поэтому я, передав значительную сумму на оформление храма в Мариуполе (мы хотели украсить его мозаикой), остановила свои пожертвования и сказала батюшке, что людям эти деньги будут важнее. А он со мной согласился.
Сама инициатива прекрасна! Но это можно сделать чуть позже. Сначала подумаем о живых.
Александр Олешко, заслуженный артист России:
— Я частным образом, по силам, помогаю жителям Курской области. С предложением Игоря Матвиенко согласен и горячо приветствую и поддерживаю. Важно, чтобы в этом была какая-то система, отчетность, контроль, обратная связь. Чтобы точно видеть и знать: помощь пришла по адресу, не разворована, не потеряна.
Алексей Белов, рок-музыкант, участник группы «Парк Горького»:
— Я думаю, что идея хорошая, а дальше все зависит от того, как ее будут воплощать. Теперь дело за артистами. Лично я — за!
Конечно, занимаясь сбором средств на восстановление памятников культурного наследия, нельзя забывать и о переселенцах. Это сейчас в приоритете! Но ведь можно делать и то, и другое?
Переживаем — не то слово! Мы с супругой (Ольгой Беловой. — Примеч. Daily Storm) часто ездим на передовую, и это живет в наших сердцах. У каждого из нас семья, работа, какие-то заботы. А в наших появилось огромное место и для такой боли, которую мы называем «война».
Там наши ребята, там беспомощные старики... Но эти чувства показывают, что ты жив!
Был такой потрясающий священник, отец Дмитрий Смирнов. И вот у него были просто фантастические проповеди! Я начал слушать их еще когда жил в США. Возможно, они и повернули меня к вере.
Помню, что я куда-то ехал и постоянно включал его кассету. «Нельзя судить о человеке, хороший он или плохой, — говорил батюшка. — Взять обычный стул — он хороший? С одной стороны, да, потому что я могу на него сесть. Но этот стул — мертвый!
То же самое и с людьми. Если они не чувствуют чужую боль, если в них нет сострадания к тем, кто попал в беду, то они тоже мертвые.
Любовь Успенская, певица:
— Конечно, нужно!