«А люди помнят!»: актер из «Брата-2» ответил Антону Долину на слова, что именно такие фильмы и вырастили одобряющих боевые действия

Актер Александр Дьяченко, сыгравший близнецов Громовых в фильме «Брат-2», оценил высказывание кинокритика Антона Долина (признан иноагентом) о том, что именно популярное кино сделало из жителей РФ «плохих русских», которые выступают за боевые действия. По словам Александра, для него этот фильм веховый и духоподъемный. А Долин пусть высказывается. Если ему нечем заняться.
Живущий за рубежом кинокритик Антон Долин дал большое интервью Ирине Шихман (признана иноагентом), в котором проехался по современному российскому кино. Досталось всем...
Например, фильму «Чебурашка» — за то, что герой картины, садовник Гена, называет зверька «белорусской ушастой овчаркой», а в финале ленты появляется ракета. И пускай она просто рассыпает фейерверк, это все равно намек, считает Долин.
Фильму Валерия Тодоровского «Стиляги» — за то, что это якобы такой подкол. Пропагандистский, в адрес США.
А «Слову пацана» — за романтизацию бандитов.
Ну и куда же без «Брата»! Ведь кто такой Багров, считает критик? «Солдат... Калечный с ПТСР». А его наделяют благородными чертами и представляют в роли мстителя.
Не эта ли картина, намекает он, стала точкой отсчета и подвела русских к одобрению боевых действий?
«Вы знаете, у меня нет никакого желания полемизировать с человеком, который делит нас на плохих и хороших, — говорит Daily Storm актер Александр Дьяченко. — Но он сам встал на эту позицию и сам оценивает. Это всего-навсего его личное субъективное мнение. А я в данном случае не хочу ничего иметь по отношению к данному высказыванию. Пусть говорит что хочет, пусть думает что хочет. Меня этот человек мало интересует! Я занимаюсь делом. В отличие от него!»
«Фильм «Брат-2» был в определенной степени веховым, — поясняет артист. — На тот момент эта картина была... я бы даже сказал, духоподъемной! Конечно, многое поменялось. Мы сильно изменились. И жизнь тоже! Поэтому вряд ли то, о чем снимал Балабанов, сейчас может быть актуальным и настолько же захватить умы и сердца зрителей. Однако время расставляет самые правильные акценты. Чем дольше люди поминают добром, тем качественнее продукт. Я считаю, что на тот момент это был очень качественный продукт, который стал культовым кино».
Напомним, Антону Долину 48 лет. Он начал карьеру на радио «Эхо Москвы», где с 1997-го по 2003 год работал корреспондентом и ведущим. А в конце 2000-х стал известен как кинокритик.
До отъезда из России был главным редактором журнала «Искусство кино». Автор 15 книг, среди которых «Плохие русские. Кино от «Брата» до «Слова пацана». Журналист признан иноагентом и имеет гражданство Израиля.