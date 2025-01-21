«А люди помнят!»: актер из «Брата-2» ответил Антону Долину на слова, что именно такие фильмы и вырастили одобряющих боевые действия

Фильму Валерия Тодоровского «Стиляги» — за то, что это якобы такой подкол. Пропагандистский, в адрес США.





А «Слову пацана» — за романтизацию бандитов.





Ну и куда же без «Брата»! Ведь кто такой Багров, считает критик? «Солдат... Калечный с ПТСР». А его наделяют благородными чертами и представляют в роли мстителя.





Не эта ли картина, намекает он, стала точкой отсчета и подвела русских к одобрению боевых действий?





«Вы знаете, у меня нет никакого желания полемизировать с человеком, который делит нас на плохих и хороших, — говорит Daily Storm актер Александр Дьяченко. — Но он сам встал на эту позицию и сам оценивает. Это всего-навсего его личное субъективное мнение. А я в данном случае не хочу ничего иметь по отношению к данному высказыванию. Пусть говорит что хочет, пусть думает что хочет. Меня этот человек мало интересует! Я занимаюсь делом. В отличие от него!»