«Я все время думаю: а как он там один?»: дочь пропавшего «дедушки из Суджи» рассказала о надежде найти его в приграничной Гоголевке

Дочь пенсионера Александра Гусарова, пропавшего в Судже после вторжения ВСУ, рассказала, как продвигаются его поиски. По словам женщины, она ищет его каждый день, каждую минуту, используя любой способ, но он словно испарился. Единственная надежда — что мужчина все-таки добрался до своего дома в Гоголевке и вышел на людей. На дворе зима, одному там не выжить!





Заплаканный голос и невыразимая усталость. В августе 2024 года жизнь Светланы Петренко разделилась на до и после.





После обстрелов Курской области она перевезла своего 74-летнего отца из села Гоголевка в трех километрах от границы к себе в Суджу и уехала искать новое жилье. Но обратно уже не попала... Не пустили военные. Какая Суджа? Там бои!





Что стало с мужчиной, неизвестно. В Сети есть несколько роликов, где он стоит на дороге. На первом его сняли из окна автомобиля, а на втором над ним смеются бойцы ВСУ.





И вот как с этим жить?! А дошел ли? А что он ест? Во что одет и где греется? Всем этим вопросам уже пять месяцев.