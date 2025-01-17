«Я все время думаю: а как он там один?»: дочь пропавшего «дедушки из Суджи» рассказала о надежде найти его в приграничной Гоголевке

Дочь пенсионера Александра Гусарова, пропавшего в Судже после вторжения ВСУ, рассказала, как продвигаются его поиски. По словам женщины, она ищет его каждый день, каждую минуту, используя любой способ, но он словно испарился. Единственная надежда — что мужчина все-таки добрался до своего дома в Гоголевке и вышел на людей. На дворе зима, одному там не выжить!
Заплаканный голос и невыразимая усталость. В августе 2024 года жизнь Светланы Петренко разделилась на до и после.
После обстрелов Курской области она перевезла своего 74-летнего отца из села Гоголевка в трех километрах от границы к себе в Суджу и уехала искать новое жилье. Но обратно уже не попала... Не пустили военные. Какая Суджа? Там бои!
Что стало с мужчиной, неизвестно. В Сети есть несколько роликов, где он стоит на дороге. На первом его сняли из окна автомобиля, а на втором над ним смеются бойцы ВСУ.
И вот как с этим жить?! А дошел ли? А что он ест? Во что одет и где греется? Всем этим вопросам уже пять месяцев.
«Нет... Никаких новостей, — тихо говорит Светлана на вопрос Daily Storm, есть ли весточки. — И больше не показывают! Мы даже писали украинцам — Алексею, который и выкладывает эти ролики. Он ответил: «Чем смогу, помогу», но ничего не вышло. Прошло какое-то время, мы написали еще раз — а ответ такой же. Ну и все. Куда писать, кому звонить, где искать — я не знаю!»
По словам женщины, каждый ее день похож на предыдущий: она ждет новых видео. А вдруг там мелькнет лицо отца?
«YouTube сейчас особо не посмотришь… — переживает наша собеседница. — Он постоянно тормозит. Но у меня как-то работает. И вот я сижу, по часу жду, когда там все загрузится, а потом по слову, по кадру просматриваю каждый ролик. Только папу больше не показывают».
Нет его и в списках пропавших, опубликованных Татьяной Москальковой. В перечне 517 пунктов. Некоторые люди записаны без фамилий: «девочка 2012 года рождения, село Гуево», «бабушка Кузнецовой Н.М.».
«Но я все-таки надеюсь, что он в Гоголевке, что он все-таки дошел! — плачет Светлана. — Потому что та дорога, где его снимали, шла именно туда. Только как он там один?!»
«Нет, село еще не отбито, — уточняет дочь пропавшего. — Пишут, что российские войска сейчас зачищают Гуево и Куриловку. А Гоголевка чуть в стороне».
А недавно в одном из украинских роликов рассказали о выживших из Заолешенки...
И как же ей хотелось, чтобы хоть кто-нибудь хотя бы словечком вспомнил про ее отца!
«Но про них сказали, а про него нет, — говорит Светлана. — Как сквозь землю провалился. А он мне каждый день снится, каждый день! Нет ни минуты, чтобы я о нем не думала!»
Напомним, что Александр Степанович переехал в Курскую область в 2014 году, а до этого жил в Макеевке. Мужчина работал в донецких шахтах. «Очень добрый и отзывчивый человек», — говорят его соседи.
В последнем ролике он сообщает, что здоров, но у него проблемы с ногами. Хотя по лицу видно, что он изможден и в стрессе.