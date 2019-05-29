Тимати, Шойгу и AliExpress: Современная военная форма — это не балахон на губастой чикуле

Российский рэпер Тимати в коллаборации с «Армией России» представил в Национальном центре управления обороной России коллекцию одежды в стиле милитари от своего бренда Black Star. Кроме того, на сцене он подарил главе Минобороны Сергею Шойгу специальную куртку. В мире шоу-бизнеса модный показ восприняли положительно, военные удивились дружбе рэпера и министра обороны, а злопыхатели отметили — некоторые вещи из коллекции можно найти на сайте главного китайского агрегатора магазинов AliExpress. Причем гораздо дешевле. Например, женские шорты «от Тимати» стоят от 2290 рублей, шорты точь-в-точь как на презентации, но на AliExpress, можно приобрести за 833 рубля. Выгода налицо.
Пользователи соцсетей моментально отреагировали (их орфография и пунктуация сохранены):
«Будет смешно, если окажется, что Тимати сам одна большая копия надувной куклы с Али», — пишет poshechinaa.
«Все еще немного в шоке с коллекции Тимати. Давайте писать на одежде Сирия, война это жу так крУтО», — иронизирует пользователь my ania.
«А Шойгу в курсе? «Псих» Тимати публично унизил армию, а теперь одевает ее», — говорит пользователь Svetlanka Ju, вспоминая историю 2009 года, когда в интервью «МК» рэпер не стесняясь признавался, что не служил в армии, а в его военном билете написано: «Психически неуравновешен». Тогда, по словам рэпера, медкомиссия направила его на дополнительное обследование из-за обилия татуировок.
«На тот момент, когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60%, подозревали в психической неуравновешенности», — сказал исполнитель. Тогда же Тимати заявил, что рад тому, что не служил в Российской армии.
Тем не менее, возвращаясь к коллекции, которую более полугода задумывал и шил Тимати: на показе были представлены базовые вещи — футболки, лонгсливы и худи с милитаризированными принтами. Известный депутат Виталий Милонов убежден: такая линия популярной одежды несет в хорошем смысле пропаганду военного стиля для молодежи. Правда, по словам народного избранника, Тимати не понимает, что современная военная форма — «это не надеть балахон на губастую чикулю и пафосно выгуливать ее по городу».
«Коллекция Тимати мне не близка, я не принадлежу к таким рэперам. Я считаю, что Тимати слишком коммерчески ориентированный чувак. И конкуренцию Юдашкину он составить не может, парень не модельер. Он продает свою торговую марку», — говорит депутат, отмечая, что поклонники Тимати далеки от идеи защиты Отечества, они пропагандируют хулиганский стиль.
«Если бы рэпер Птаха выступил с такой идеей или Баста, было бы лучше, — рассуждает Милонов. — Для солдат важна функциональность. Современная форма — это функционал, помогающий современному военнослужащему эффективно выполнять задачи».
В команде известного модельера Валентина Юдашкина тоже не видят конкурента в Тимати. Для тех, кто не знает, Валентин Юдашкин разрабатывал военную форму для настоящих солдат, правда, в 2012 году это обернулось скандалом. Тогда он даже выступил перед журналистами и заявил, что принятая в использования одежда сильно отличается от его варианта. В частности, для уменьшения себестоимости материалы были заменены на менее качественные.
«Я ничего не знаю, нигде не слышала про показ Тимати. Да я даже на вопрос «может ли быть Тимати конкурентом Юдашкину» ответить не могу, потому что не знаю способности Тимати в дизайнерском деле», — прояснила ситуацию представитель дома мод Валентина Юдашкина.
Вот бывший замглавкома ВВС, генерал-лейтенант Айтеч Бижев вопроса про Тимати от Daily Storm, видимо, не понял, но пояснил — форма одежды военнослужащих всегда следует за вооружением.
«В связи с изменением техники вооружения и совершенствуется форма одежды. Помню, когда американцы применили напалм во Вьетнаме, у нас гимнастерки были, которые через головы снимали. Куртку однобортную не надо через голову снимать. С изменением вида оружия противника и меняется форма одежды. Форма одежды следует за вооружением», — добавил он.
Получить комментарий от PR-менеджера Тимати Максима Задворнова на момент написания материала не удалось.