Тимати, Шойгу и AliExpress: Современная военная форма — это не балахон на губастой чикуле





В команде известного модельера Валентина Юдашкина тоже не видят конкурента в Тимати. Для тех, кто не знает, Валентин Юдашкин разрабатывал военную форму для настоящих солдат, правда, в 2012 году это обернулось скандалом. Тогда он даже выступил перед журналистами и заявил, что принятая в использования одежда сильно отличается от его варианта. В частности, для уменьшения себестоимости материалы были заменены на менее качественные.





«Я ничего не знаю, нигде не слышала про показ Тимати. Да я даже на вопрос «может ли быть Тимати конкурентом Юдашкину» ответить не могу, потому что не знаю способности Тимати в дизайнерском деле», — прояснила ситуацию представитель дома мод Валентина Юдашкина.









Вот бывший замглавкома ВВС, генерал-лейтенант Айтеч Бижев вопроса про Тимати от Daily Storm, видимо, не понял, но пояснил — форма одежды военнослужащих всегда следует за вооружением.





«В связи с изменением техники вооружения и совершенствуется форма одежды. Помню, когда американцы применили напалм во Вьетнаме, у нас гимнастерки были, которые через головы снимали. Куртку однобортную не надо через голову снимать. С изменением вида оружия противника и меняется форма одежды. Форма одежды следует за вооружением», — добавил он.





Получить комментарий от PR-менеджера Тимати Максима Задворнова на момент написания материала не удалось.