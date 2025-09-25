В России сделают гоночную игру на FPV-дронах, шутер «Битва за СВОих» и четыре сериала об СВО

В кинотеатре «Художественный» прошла презентация новых проектов Института развития интернета (ИРИ), которые организация планирует выпустить в ближайшие годы. Среди готовящихся новинок как десятки видеоигр для компьютеров и телефонов, так и различные фильмы и сериалы, в том числе анимационные.





Одним из главных анонсов презентации стал гоночный симулятор на FPV-дронах «Сплит». Проект «по типу Need for speed» позволит геймерам испытать управление дронами с приближенной к реальности физикой полета и динамикой управления.





«Разработчики считают, что, пройдя игру до золотой лиги, игрок вполне умело сможет пользоваться и настоящим FPV-дроном, а в мире будущего этот навык будет весьма востребован», — отметили в ИРИ, сообщив, что релиз игры намечен на весну 2026 года.





Пользователям будут доступны несколько игровых режимов: свободное исследование пространства, испытания на время, испытание на трюки, гонка против боссов, гонка на выживание и специальные задания разведки.





Также организация представила несколько других проектов, среди которых иммерсивная игра «Дорога Жизни» об обороне Ленинграда и подвиге водителей грузовиков, обеспечивавших связь города с «большой землей» (выйдет в августе 2026-го), а также изометрический шутер «Битва за СВОих», рассказывающий о шахтере Илье Зорине, ставшем героем сопротивления (выйдет осенью 2025 года).





В ИРИ поделились, что с 2022 года выделили на поддержку 48 игр 5,18 миллиарда рублей. Общее количество их скачиваний превышает 31 миллион. В 2024 году благодаря Институту развития интернета вышло в релиз 16 проектов — общее количество их скачиваний превысило 8,9 миллиона.





Кроме того, отдельное внимание в ИРИ уделили отечественному кинематографу и спецоперации на Украине. По теме СВО готовятся несколько проектов, в числе которых сериалы и документальные фильмы.





Среди представленных проектов, например, сериал «10 историй о любви и смерти», основанный на воспоминаниях военкора Семена Пегова, проект «Марик», рассказывающий о 30-летнем военном медике 1-го корпуса ДНР, который переезжает за новой жизнью в Мариуполь, а также сериал «Свои», повествующий о добровольцах, помогающих ставшим живым щитом для ВСУ людям. Всего по теме спецоперации готовятся шесть проектов, которые выйдут в период с сентября 2025-го по осень 2026 года.