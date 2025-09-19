«Пенсия — это грандиозно! Я берегу пенсию, я ее собираю»: как распоряжаются выплатами любимцы публики и куда уходит пособие Пугачевой

Народная артистка России Тамара Семина вновь подняла тему мизерных пенсий. Она получает 47 тысяч рублей и чувствует себя нищей. «Нас не спрашивают, как мы живем, в чем нуждаемся, — говорит актриса. — Ни одного вопроса!» А какие выплаты получают другие? И на что их хватает?
Что может быть горше, чем зайти в магазин и увидеть старичка, который грустно смотрит на продукты, а потом отходит в сторону?
У артистов с этим получше. Например, Алла Пугачева может получать порядка 90 тысяч рублей. Около 60 — за стаж и 30 — за звание народной артистки. Она отправляет эти деньги больной поклоннице. А Юрий Антонов тратит выплаты на помощь бездомным животным.
Звоним остальным!
Лолита Милявская, певица, актриса:
У меня — 27 тысяч. Если бы я не работала, то при условии возрастных потребностей в лекарствах и коммунальных за хорошую квартиру протянула бы ноги. Поэтому откладывала с самого начала своей деятельности.
Тамару Семину поддерживаю! Если бы у меня были звания, она была бы больше. Но я противник званий. Буду работать, сколько связки выдержат. Но не из-за пенсии, а просто люблю творчество.
Любовь Успенская, певица:
Во-первых, я никакой пенсии не получала, не получаю и не собираюсь получать. Я считаю, что я сама в состоянии заработать себе деньги, а пенсия для меня... Ну просто унижение!
Я очень много работаю и заслужила больше, чем просто пособие. Пусть мою пенсию отдадут кому-то, кто в этом больше нуждается!
Я даже не ходатайствовала. Я всегда стремилась зарабатывать достаточно для того, чтобы потом ни о чем не думать. Как говорили в одном фильме: «Чтоб ты жил на одну пенсию». И это звучало как проклятие!
Людмила Поргина, актриса:
Я — заслуженная артистка и получаю 56 тысяч. На что это хватает? Конечно, ни на что. Заплатить за дачу. За свет, за газ, за воду. Что-то починить...
Я живу в Валентиновке и обычно хожу в «Пятерочку» или «Магнит». Вчера взяла сыну вырезку — это все деньги!
Но все-таки это не 25 и не 17, как получают остальные. Вот как они живут, я этого не понимаю. 56 еще можно распределить. Ничего себе не покупать — ни ботинок, ни туфель — но на питание останется!
Как-то раз спросила одну женщину, а как вы живете? У нее — 20 или 21...
«Ну, а как, — говорит она, — я выращиваю на своем участке картошку, морковку и лук и покупаю самую дешевую рыбу или мясо».
Как вы понимаете, я живу не на пенсию. У меня остались деньги от Коли (актера Николая Караченцова. — Примеч. Daily Storm). Поэтому могу купить все, что хочу. На Тверской много модных магазинов. Платье, обувь...
Но когда я общаюсь с людьми, я, конечно, их ни о чем не спрашиваю. Это их обижает. Проработать всю жизнь и получать такие копейки — это грустно!
Владимир Винокур, народный артист РСФСР:
Ну что пенсия? Пенсия — это грандиозно! Я специально ее не трачу. Я берегу пенсию, я собираю! И поэтому пока есть силы, работаю. Работа — это жизнь! И я получаю от зала столько эмоций, что никакая пенсия это не даст.
Я еще молодой. Мне всего 77 лет. Лев Валерьянович работает, а ему 83. И времени еще полно. А потом я вспомню про пенсию, все соберу и это будет ну та-акая сумма!
Спасибо вам огромное! Приходите на концерты и улыбайтесь. Это самая большая пенсия и продление жизни!
Маргарита Суханкина, экс-солистка группы «Мираж»:
Да, я тоже получаю пенсию, и она у меня такая же нищенская. Хотя сколько себя помню, я училась, работала и до сих пор работаю.
Сначала она была 14 с чем-то тысяч... А сейчас индексировалась; звучит красиво, но теперь она составляет 17.
Вот на сколько выросло благосостояние советских пенсионеров!
Поэтому и хорошо, что Тамара Петровна подняла этот вопрос. И это при том, что она не только пенсионерка (а ей уже, простите, без трех лет 90), но и человек, который до сих пор в профессии. Она много лет народная артистка, и это дополнительные выплаты.
А сколько их — людей, которым вообще некому помочь! Слава богу, проезд бесплатный. Но ведь надо заплатить еще и за квартиру. За мобильный телефон. Купить покушать... А тут оплатишь коммунальные — и на еду им уже не остается.
Картошка, хлеб, морковка! И все это надо растянуть! А хочется и мороженое съесть, и в кино. Но пенсионерам приходится подсчитывать. На что хватит, а на что нет.
Тамара Петровна права: я бы тоже обратила внимание на людей зрелого и очень зрелого возраста. Мне кажется, должны быть какие-то службы, которые будут отслеживать их ситуацию, а пенсия должна быть значительно выше!