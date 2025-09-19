«Пенсия — это грандиозно! Я берегу пенсию, я ее собираю»: как распоряжаются выплатами любимцы публики и куда уходит пособие Пугачевой

Я — заслуженная артистка и получаю 56 тысяч. На что это хватает? Конечно, ни на что. Заплатить за дачу. За свет, за газ, за воду. Что-то починить...

Я живу в Валентиновке и обычно хожу в «Пятерочку» или «Магнит». Вчера взяла сыну вырезку — это все деньги!

Но все-таки это не 25 и не 17, как получают остальные. Вот как они живут, я этого не понимаю. 56 еще можно распределить. Ничего себе не покупать — ни ботинок, ни туфель — но на питание останется!

Как-то раз спросила одну женщину, а как вы живете? У нее — 20 или 21...

«Ну, а как, — говорит она, — я выращиваю на своем участке картошку, морковку и лук и покупаю самую дешевую рыбу или мясо».

Как вы понимаете, я живу не на пенсию. У меня остались деньги от Коли (актера Николая Караченцова. — Примеч. Daily Storm). Поэтому могу купить все, что хочу. На Тверской много модных магазинов. Платье, обувь...

Но когда я общаюсь с людьми, я, конечно, их ни о чем не спрашиваю. Это их обижает. Проработать всю жизнь и получать такие копейки — это грустно!

Владимир Винокур, народный артист РСФСР: