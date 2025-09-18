Директор «Сектора Газа» надеется, что Никите Кологривому удастся передать, каким был лидер группы Юрий Хой

Он уже пообщался с Кологривым. «Артист он великолепный и чувак классный!» — признался директор коллектива.





«Нам надо показать ему, какой был Юра. А поскольку все-таки у нас не так много живых очевидцев (прошло 25 лет), к этой работе надо подойти очень тонко, с большой любовью — только тогда она получится, если она будет искренней. Главное, это все-таки не развлекательный контент. Это может быть хороший байопик, качественный», — отметил собеседник.





Привалов рассказал, что создатели фильма могли бы скрывать до конца, кто сыграет лидера «Сектора Газа», как это было с фильмом о поэте и актере Владимире Высоцком «Спасибо, что живой».





«Наверное, стоило бы не продавать сейчас звезду. Нужно было бы, может быть, пойти по старому доброму плану — «Спасибо, что живой», когда имя главного героя скрывается до конца, тем более что и в этом, и в другом случае у нас звезда первого эшелона», — сказал собеседник.





Юрий Хой — это трагическая фигура, а если из него сделают поп-звезду а-ля стиляги, неизвестно, как к этому отнесутся поклонники группы, рассуждает Алексей Привалов.





Директор группы заметил, что мнения зрителей по поводу тизера фильма в соцсетях разделились: кому-то нравится Кологривый и люди рады, что его выбрали на главную роль, а кто-то сильно сомневается в таком касте.





«Такие фигуры, как Юра Клинских, — у него сама жизнь была очень яркая интересная. И даже если создать динамичный сюжет на основе реальной биографии, мне кажется, это было бы лучше», — считает Привалов.





Сценарист картины — Дмитрий Лемешев, работавший над популярным сериалом «Король и Шут». В фильме о «Секторе Газа» будет показана история жизни и творческого пути солиста Юрия Клинских.





В тизере картины было показано одно из первых выступления Клинских в 1987 году. Тогда он, инспектор ГАИ, исполнил на конкурсе талантов свой будущий хит «Колхозный панк».