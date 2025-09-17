«А плюнуть в артистку — это вроде как правильно, это вроде как борьба с какими-то страшными врагами»: Никита Высоцкий — о реакции общества на интервью Аллы Пугачевой

Никита Высоцкий предположил, почему, комментируя свое интервью, Алла Пугачева выбрала цитату его отца. «Минутный порыв говорить пропал, — написала артистка. — Не лучше ли просто допить свой бокал? Мне лучше уйти, улыбаясь». Что является немного искаженной фразой из композиции «Так дымно». Какая боль стоит за этой ремаркой? И с чем он согласен, а с чем нет?
«Она женщина, она ранима»
Честно скажу, я этого высказывания не видел. Но это песня, которую Пугачева исполняла, и исполняла очень хорошо! Просто очень хорошо, если не сказать прекрасно! Так же, как и многие вещи, которые она делала. Она делала это абсолютно от себя, и это было искренне, умно и очень красиво.
А вот в связи с чем она ее процитировала? Если в связи с тем, что разочарована реакцией на интервью и у нее пропал порыв продолжать... Что ж, имеет право!
Такие люди — они сильные, талантливые, но очень ранимые, и, возможно, ее что-то задело. Если в этом смысле, то она правильно применила отцовскую строчку.
Я думаю, что она подписывается под всем, что говорит. И если ей больно, когда ее потом оскорбляют, — ну она же женщина, чего тут удивительного?
«Больно всем — и с той, и с другой стороны»
А если про само интервью, то это ее мнение. И оно — такое. Я не могу комментировать какие-то вещи. Например, про шоу-бизнес, кто кому что сделал и кто с кем дружит. Я в этом не разбираюсь, мне это неинтересно.
Мне интересен человек. И если он хорошо поет, то мне нравится. Если плохо, и я при этом знаю, что у него три жены и какие-то отношения с Пугачевой, — мне это ничего не добавляет.
Людей взбудоражило другое. Что она высказалась не только о своей судьбе, о судьбе своей семьи, своих близких, а что она высказалась еще и о войне. О СВО.
Ну, во-первых, я это знал. Что у нее такое мнение! И во многом с ней согласен. Это — чудовищно. Это страшно, это жестоко и это очень больно! Больно всем: и с той, и с другой стороны. И вот в этом смысле — да.
Другое дело, какой вывод она сделала. Ее позиция. Пусть она об этом и не говорила прямо. Что в этом виновата Россия, российское руководство и обманутый этим руководством народ.
Я так не считаю! Да, я отношусь к ней с уважением (я фигура много меньшего масштаба), но считаю, что это не так. А почему это не может закончиться — потому что те, кто виноват на самом деле, вместо того чтобы тушить этот огонь, только подливают керосинчик. Но про них никто не говорит.
«Если где-то и есть внутренний враг — то это не творческая интеллигенция»
Может быть, она сказала и не так. Интервью длинное, 3,5 часа, и у меня не было времени, чтобы все внимательно послушать. Но я согласен, что это ужасно. И я абсолютно согласен, что борьба с ней и с теми, кто уехал, — она жестокая и, главное, бессмысленная. А оттого, что ее ругают и оскорбляют все подряд, моя реакция на ее творчество и на ее позицию не изменилась ни капли!
Она набирает 20 миллионов просмотров, а какие-нибудь ее противники — всего 35, и они в нее плюют! 100, 111 — и так далее.
То есть это просто глупо, жестоко и несправедливо и по отношению к ней, и по отношению ко многим другим. Ведь если где-то и есть внутренний враг — то это не творческая интеллигенция, на которую сейчас пытаются повесить всю вину за то, что происходило и происходит. Это — те люди, которые допустили эту войну, те люди, которые разворовали армию и, вместо того чтобы строить защитные сооружения, кладут деньги себе в офшоры.
Их тоже преследуют, сажают, но не так охотно. А плюнуть в Пугачеву — это вроде как правильно, это вроде как борьба с какими-то страшными врагами.
«Я ее не предавал! А я тоже часть народа»
Поэтому повторюсь: это ее позиция. Но то, что это наша вина и что за эту вину теперь платит весь мир, а мы такие плохие и забитый народ боится что-то сказать, — я с этим не согласен! Я вместе с этим народом и имею право слова, а она в этой войне не виновата.
Она говорит: «Россия меня предала». Но это несправедливо по отношению к тем 20 миллионам, которые ее слушали и продолжают слушать.
Никто ее не предавал! К ней отнеслись не так, как она заслуживает. Людям, которые так представляют борьбу с врагом, надо действительно лечиться. Но чтобы предать!
Нет, я не считаю, что Родина ее предала. Я ее не предавал! Я тоже часть этого народа. И те 20 миллионов. Возможно, она это сгоряча.
«Надеюсь, Shaman все понимает»
Согласен ли я с высказыванием Пугачевой о Шамане, что он талантлив, но «в нем нет любви» и «бабло победило добро»? Честно говоря, нет. Однако я схож с ней в главном: мне он тоже не нравится. И я согласен, что это проект.
Это проект, который сделали неглупые люди! Которые вовремя его выпустили и которые продолжают поддерживать интерес всеми дозволенными и недозволенными способами.
Но ставить его рядом с Пугачевой? Ну я как-то даже не знаю...
Мне кажется, что никто и не собирался. Надеюсь, он сам понимает, что его место далеко.
«Высоцкий и Пугачева — они одного порядка!»
Нет, отец и Алла Борисовна не были друзьями, но были знакомы.
Они... люди одного порядка, вот так скажем! И я знаю, что он относился к ней уважительно. Не так, чтобы «вот какая знаменитая» или «вот какая смешная», а именно с уважением. За то, что она делала.
Я слышал это от него. Вот это — точно! И от нее я тоже это слышал. Это уважение было взаимным!