«А плюнуть в артистку — это вроде как правильно, это вроде как борьба с какими-то страшными врагами»: Никита Высоцкий — о реакции общества на интервью Аллы Пугачевой

«Больно всем — и с той, и с другой стороны»





А если про само интервью, то это ее мнение. И оно — такое. Я не могу комментировать какие-то вещи. Например, про шоу-бизнес, кто кому что сделал и кто с кем дружит. Я в этом не разбираюсь, мне это неинтересно.





Мне интересен человек. И если он хорошо поет, то мне нравится. Если плохо, и я при этом знаю, что у него три жены и какие-то отношения с Пугачевой, — мне это ничего не добавляет.





Людей взбудоражило другое. Что она высказалась не только о своей судьбе, о судьбе своей семьи, своих близких, а что она высказалась еще и о войне. О СВО.





Ну, во-первых, я это знал. Что у нее такое мнение! И во многом с ней согласен. Это — чудовищно. Это страшно, это жестоко и это очень больно! Больно всем: и с той, и с другой стороны. И вот в этом смысле — да.





Другое дело, какой вывод она сделала. Ее позиция. Пусть она об этом и не говорила прямо. Что в этом виновата Россия, российское руководство и обманутый этим руководством народ.





Я так не считаю! Да, я отношусь к ней с уважением (я фигура много меньшего масштаба), но считаю, что это не так. А почему это не может закончиться — потому что те, кто виноват на самом деле, вместо того чтобы тушить этот огонь, только подливают керосинчик. Но про них никто не говорит.