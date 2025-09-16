«Как было, так и сказала»: бывший муж Аллы Пугачевой оценил ее интервью, в котором она вспомнила свои прежние браки

Бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин поделился своими впечатлениями по поводу ее интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена в список иноагентов). Со слов продюсера, у них получилась хорошая интересная беседа.

Интервью Аллы Пугачевой длится более 3,5 часа и затрагивает практически все темы. От ее отъезда из России до воспоминаний о своих браках.

По мнению артистки, словом «настоящий» она бы назвала только первый (с Миколасом Орбакасом, от которого она родила дочь Кристину) и последний — с Максимом Галкиным (признан иноагентом). А все остальные — с Александром Стефановичем, Евгением Болдиным и Филиппом Киркоровым охарактеризовала как «помощь друг другу».

Какими были отношения с Евгением? Хорошими, но без любви.