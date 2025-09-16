«Как было, так и сказала»: бывший муж Аллы Пугачевой оценил ее интервью, в котором она вспомнила свои прежние браки

Бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин поделился своими впечатлениями по поводу ее интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена в список иноагентов). Со слов продюсера, у них получилась хорошая интересная беседа.
Интервью Аллы Пугачевой длится более 3,5 часа и затрагивает практически все темы. От ее отъезда из России до воспоминаний о своих браках.
По мнению артистки, словом «настоящий» она бы назвала только первый (с Миколасом Орбакасом, от которого она родила дочь Кристину) и последний — с Максимом Галкиным (признан иноагентом). А все остальные — с Александром Стефановичем, Евгением Болдиным и Филиппом Киркоровым охарактеризовала как «помощь друг другу».
Какими были отношения с Евгением? Хорошими, но без любви.
«Его перестали выпускать за границу, — пояснила Пугачева. — И нам сказали: «Вы показываете неправильный образ жизни, что вы не замужем». Поэтому мы тут же расписались».
«Как бы я оценил эту беседу? Мне — нравится! — говорит Daily Storm сам Евгений Болдин. — Она сказала правду. Я все это знал и так... Ни одного неправильного слова, ни одной неправильной темы. Все четко. Как было, так и есть — ведь я участник всего этого жизненного процесса. Чистое и хорошее интервью!
А то, что кто-то высказывает свою озлобленность, — мне кажется, они его [интервью], скорее всего, и не слушали.
Кто критикует и обвиняет в неискренности — это слабые духом люди. И стоит ли обращать внимание! Это было, есть и будет. Но все проходит».
«А вот Алла Борисовна сказала, что Родина ее предала, — спрашиваем мы. — Вы бы согласились?»
«Я не знаю, как ответить… — задумывается Болдин. — Я не могу ничего сказать...»
Напомним, что артистка дала интервью в своем доме в Латвии, а главной целью было «ответить на дурацкие сплетни и мифы»:
«Если есть вопросы, я на них отвечу. Мало ли что завтра, пусть останется документ для людей. И раз такие мысли появились, понятно почему. Расскажу все, так и быть. Я хочу, чтобы дети знали правду и о папе, и о маме».