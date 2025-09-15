«Это нужно было делать»: ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС высказался о концерте Пугачевой в 1986 году

Певица Алла Пугачева в своем интервью Екатерине Гордеевой (иноагент) вспомнила, как в 1986 году, через четыре месяца после взрыва на Чернобыльской АЭС, дала концерт для ликвидаторов последствий аварии. Генерал-майор внутренней службы, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Евгений Кирюханцев рассказал Daily Storm, что сам не был на концерте, но считает, что он был полезен для чернобыльцев.
«Это нужно было делать, потому что ликвидаторы тоже нуждались в соответствующей поддержке и помощи. Поэтому этот приезд нужно было расценивать только в позитивном ключе», — считает Кирюханцев.
Примадонна рассказала, что тогда ее предупреждали о рисках для здоровья из-за выступления под Припятью. Однако певица, по ее словам, ни секунды не пожалела о поездке, несмотря на то что после концерта у нее начались проблемы с щитовидной железой.
Вместе с ней выступали другие звезды советской эстрады. Позже Пугачева заявляла, что концерт стоил голоса Александру Барыкину и Ирине Понаровской. Также пребывание в Припяти могло спровоцировать онкологию у Иосифа Кобзона.
Пугачева поделилась, что после выступления под Припятью она поучаствовала в благотворительном концерте, где были собраны средства для помощи пострадавшим в трагедии.