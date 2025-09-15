«Это нужно было делать»: ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС высказался о концерте Пугачевой в 1986 году

Певица Алла Пугачева в своем интервью Екатерине Гордеевой (иноагент) вспомнила, как в 1986 году, через четыре месяца после взрыва на Чернобыльской АЭС, дала концерт для ликвидаторов последствий аварии. Генерал-майор внутренней службы, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Евгений Кирюханцев рассказал Daily Storm, что сам не был на концерте, но считает, что он был полезен для чернобыльцев.





«Это нужно было делать, потому что ликвидаторы тоже нуждались в соответствующей поддержке и помощи. Поэтому этот приезд нужно было расценивать только в позитивном ключе», — считает Кирюханцев.