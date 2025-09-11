«Актерское мастерство еще никто не отменял»: Иосиф Пригожин оценил интервью Аллы Пугачевой

Иосиф Пригожин поделился своими эмоциями по поводу интервью Аллы Пугачевой, которое она дала проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана иностранным агентом), где рассказала о своем отношении к коллегам и о своей жизни за границей. Беседа получилась долгой; она длится более трех часов. Но была ли она правдивой?





«Ей не понравилось, как к ней стали относиться в кабинетах»





Скажу сразу: я ждал этого интервью и был уверен, что оно выйдет. Если не этом, то в следующем году! Ведь как она умеет «читать» и людей, и обстоятельства, мы тоже научились видеть.





В последнее время о ней уже не вспоминали, и она просто поймала момент! Потому что ей нужно было поставить какую-то точку. Но есть много вещей, которые не стыкуются. Например, где она говорит, что «Родина ее предала».





Родина ее не предавала! Это был исключительно ее выбор. Просто она жила в ситуации, где ее превозносили, где есть она и есть все остальные. А потом этого не стало — и это читается между строк.