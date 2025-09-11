«Актерское мастерство еще никто не отменял»: Иосиф Пригожин оценил интервью Аллы Пугачевой

Иосиф Пригожин поделился своими эмоциями по поводу интервью Аллы Пугачевой, которое она дала проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана иностранным агентом), где рассказала о своем отношении к коллегам и о своей жизни за границей. Беседа получилась долгой; она длится более трех часов. Но была ли она правдивой?
«Ей не понравилось, как к ней стали относиться в кабинетах»
Скажу сразу: я ждал этого интервью и был уверен, что оно выйдет. Если не этом, то в следующем году! Ведь как она умеет «читать» и людей, и обстоятельства, мы тоже научились видеть.
В последнее время о ней уже не вспоминали, и она просто поймала момент! Потому что ей нужно было поставить какую-то точку. Но есть много вещей, которые не стыкуются. Например, где она говорит, что «Родина ее предала».
Родина ее не предавала! Это был исключительно ее выбор. Просто она жила в ситуации, где ее превозносили, где есть она и есть все остальные. А потом этого не стало — и это читается между строк.
То, что она сделала выбор в пользу семьи, — это нормально, она имеет право. Но это она покинула Родину, потому что ей не понравилось, как к ней стали относиться в кабинетах.
То, что они талантливы, — это не обсуждается. Но что помимо этого были и ключевые люди, которые им помогали...
Ну каждому же двери открыты! Вот, например, она может назвать Сергея Владиленовича (первый заместитель руководителя администрации президента РФ — примеч. Daily Storm) Сережей. Зашла, села, вышла. А кто-нибудь другой может туда зайти?!
«Нет такого человека, который за войну»
Просто она была огромной, она была значимой [личностью] и открывала любые двери. А в сложный период она решила выступить иначе — но в кабинетах это не приняли. И ее это обидело.
И хлопнула она дверью не потому, что ее предала Родина, а потому что она поняла, что она не в состоянии быть той фигурой, которая влияет на процесс. Этого веса не стало!
Это может коснуться каждого. Извините, мы все против войны. Нет такого человека, который скажет, что он за войну. Спросите у нашего президента. Он за войну? Нет, он против войны. Наши дети рождаются не для того, чтобы гибнуть. Поэтому тут много нюансов, и есть вещи, которые мы знаем гораздо глубже, чем аудитория, на которую она работает.
«Они вцеплялись в молодых звезд»
Страна — это не только президент Путин. И это не только те, кто хорошо или плохо ей служит. Это все мы, вместе взятые. И если вспомнить, кто за кого агитировал, кто за кого ходил и кто какие получал медальки — мы поймем, что они стелили дорожку только для себя. Но представляли это так, как будто помогают молодым.
Они вцеплялись в набирающих обороты звезд и делали вид, что подставляют им плечо. И как будто бы благодаря им эти звезды и состоялись. Все это полная фигня! Я в этой сфере много лет и знаю про каждого. Поэтому говорить, что они святые... Актерское мастерство еще никто не отменял!
«А чтобы выйти замуж, обязательно венчаться?»
И мне обидно за Филиппа. Она сказала, что вышла замуж, чтобы сделать одолжение. Но ведь они не просто поженились — они венчались. Это было в Иерусалиме. Тогда у меня вопрос: а чтобы выйти замуж обязательно идти в церковь? Это камень в чей огород?
Опустила она его сильно, если честно… Ну у них же были отношения, как-то же они жили!
Вы знаете, есть такая фраза: истинное величие никогда не опустится до высокомерия. Она напоминает мне Иосифа Бродского — хочу умереть в Венеции и чтобы все ходили кланялись. Но святых нет. У всех свои скелеты.
Она сделала все, чтобы ее цитировали. И сказала то, что ей удобно. Не все до конца и не все честно.
А вот то, что она перекрывала другим кислород, — про это она не говорит. Легко быть святой на чужой земле. У каждого Абрама своя программа и свои настройки.
«У нее на голове корона»
Ну что ж, дай ей бог здоровья! Я зла ей не желаю. Я же мужчина! Я родился на Кавказе. У меня нет ни толики зависти к ее успехам. И я понимаю, что Макс (иноагент Максим Галкин. — Примеч. Daily Storm) очень талантливый человек.
Но куда их дальше понесло — вот этого я не понимаю.
Они говорят, что мы все выстроились и начали кому-то что-то лизать... Чушь полная! Россия — это наш дом. Но случилась драка... Дерутся соседи, дерутся родственники. И нет человека, который их разнимет! Который скажет: «А ну-ка разошлись!»
Даже у Трампа это не получается! Он хотел выступить третейским судьей, встать посередине, разнять братьев. Должен быть какой-то старец.
Так вот идет драка — а у нее на голове корона, и ей удобно давать оценки. Она все прекрасно знает, но продолжает это делать. Надеюсь, когда-нибудь она поймет и переоценит свою позицию!