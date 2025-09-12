«Они не имеют никакой власти над человеком»: в РПЦ оценили слова Пугачевой о том, что мат происходит от бесов

Певица Алла Пугачева в интервью Екатерине Гордеевой (иноагент) высказалась о мате. Она заявила, что сама не использует нецензурную брань, а также отметила, что она идет от бесов. Профессор Московской духовной академии Алексей Осипов заявил Daily Storm, что все дело в людях.





«От человека это (мат. — Примеч. Daily Storm) происходит. По христианскому учению, бесы не имеют никакой власти над человеком. Они ее приобретают лишь в том случае, если человек сам совершает что-то дурное, тогда они могут помочь. А сами по себе они не имеют никакой власти, потому что если бы они ее имели — они бы просто нас уничтожили», — заявил богослов.





При этом протоиерей Олег Стеняев выразил мнение, что в словах Примадонны есть некоторая правда. Он напомнил, что русский мат берет свое начало из войны с монголо-татарами, когда последователи хана Батыя в пылу сражений выкрикивали имена своих богов, ставшие позже матерными словами.





«Русские запомнили эти слова, и они стали ругательными, потом приобрели определенную коннотацию. Но в книге Исход (вторая книга Пятикнижия Моисея. — Примеч. Daily Storm) сказано не называть имена других богов. Есть заповедь, которая запрещает это. Поэтому некоторая правда есть в этом, что не так все просто», — резюмировал священнослужитель.





Ранее своими эмоциями от интервью Пугачевой с Daily Storm поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он поделился, что очень долго ждал этого интервью. Продюсер прошелся по новым заявлениям певицы, в том числе ее словам о «предательстве Родиной», вспомнил о том, какой была примадонна и огорчился тому, какой она стала в итоге.