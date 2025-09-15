Новости
Новости 18+
St
В «Ленкоме» одобрили идею отправлять ветеранов СВО на работу в театры и музеи
18+
Минкультуры прорабатывает возможность трудоустройства для участников спецоперации в учреждения ведомства Коллаж: Daily Storm
Культура

В «Ленкоме» одобрили идею отправлять ветеранов СВО на работу в театры и музеи

Минкультуры прорабатывает возможность трудоустройства для участников спецоперации в учреждения ведомства

Коллаж: Daily Storm

Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что ведомство прорабатывает возможность предоставления дополнительного образования и трудоустройства для участников спецоперации в учреждения культуры. В «Ленкоме» одобрили идею отправлять ветеранов СВО на работу в театры и музеи.


Любимова отметила, что профессиональное сообщество в сфере культуры сейчас работает над целым рядом направлений поддержки военных. Об этом она сообщила ТАСС 14 сентября на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. 


Планируется, что у бойцов будет возможность работать в том числе в реставрационных мастерских, отмечает агентство.


Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с Daily Storm сообщил, что в театре подумают, как можно помочь ветеранам СВО.


«Давайте дождемся, когда такой закон выйдет. А мы за это время будем думать, как можно помогать нашим героям. На уровне размышления [идея Минкульта] — чудно, замечательно, правильно!» — считает Варшавер.


Министерство культуры и Ассоциация ветеранов СВО 25 августа подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения планируется вовлекать участников спецоперации в общественную и культурную жизнь, а также патриотическое воспитание детей и молодежи.


По последним данным, на линии боевого соприкосновения находятся более трех тысяч работников сферы культуры, рассказал замглавы ведомства Сергей Першин.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#марк варшавер #ленком #сво #ветеран сво
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...