Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что ведомство прорабатывает возможность предоставления дополнительного образования и трудоустройства для участников спецоперации в учреждения культуры. В «Ленкоме» одобрили идею отправлять ветеранов СВО на работу в театры и музеи.





Любимова отметила, что профессиональное сообщество в сфере культуры сейчас работает над целым рядом направлений поддержки военных. Об этом она сообщила ТАСС 14 сентября на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.





Планируется, что у бойцов будет возможность работать в том числе в реставрационных мастерских, отмечает агентство.





Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с Daily Storm сообщил, что в театре подумают, как можно помочь ветеранам СВО.





«Давайте дождемся, когда такой закон выйдет. А мы за это время будем думать, как можно помогать нашим героям. На уровне размышления [идея Минкульта] — чудно, замечательно, правильно!» — считает Варшавер.





Министерство культуры и Ассоциация ветеранов СВО 25 августа подписали соглашение о сотрудничестве . В рамках соглашения планируется вовлекать участников спецоперации в общественную и культурную жизнь, а также патриотическое воспитание детей и молодежи.





По последним данным, на линии боевого соприкосновения находятся более трех тысяч работников сферы культуры, рассказал замглавы ведомства Сергей Першин.