Бывшие сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди пристыдили правнучку Никиты Хрущева за то, что она оправдала передачу полуострова Украине в 1954 году.





«Это был менеджерский ход Хрущева. Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским — значит, и Украина становится больше русской», — сказала ранее Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом).





Сергей Цеков назвал такое заявление правнучки Хрущева полной чушью, а само решение политика о включении Крыма в состав УССР — абсолютно неправильным и несправедливым. «Глупые были люди, понаделали уйму ошибок. И мы сегодня все это расхлебываем», — заявил он Daily Storm.





По его мнению, давая интервью, Нина Хрущева выгораживает своего прадеда и старается оправдать. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским. Этот конфликт зрел и вызрел в 2014 году. А потом и наступил 2022-й», — считает Цеков.





Его бывшая коллега по Совфеду Ольга Ковитиди напомнила, что правнучка Хрущева более 30 лет проживает в США, и порекомендовала ей изучать исторические процессы и проблемы Штатов.





«Правнучке Хрущева, наверное, нужно читать историю. Лучшим помощником будет «История России», пусть она ознакомится с ней. Россия ни перед кем не захлопывает двери, поэтому она может как турист приехать в РФ, в Крым и посмотреть, послушать людей. Думаю, это ей будет на пользу, и она не будет делать подобного рода заявления», — заметила в комментарии Daily Storm Ковитиди.





«Ошибка Хрущева послужила провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму, да и в самой России. Я имею в виду «Крымскую весну», которая стала предвестницей начавшейся «Русской весны». Крым — не Украина, а часть великого Русского мира и сердце России», — добавила экс-сенатор.





Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР произошла на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года. По некоторым данным, это была скорее личная инициатива Никиты Хрущева.





При этом попыток украинизации в Крыму практически не проводилось. Люди продолжали учить русский язык, читали русскоязычные газеты, а туристы приезжали в основном из РСФСР.





После распада СССР, в декабре 1991 года Крым оказался в составе независимой Украины. В 1993 году Верховный совет России признал недействительным решение Хрущева о передаче полуострова Украине. Это решение было осуждено Совбезом ООН.





Полуостров вернулся в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Москва называет вопрос принадлежности полуострова закрытым, а Киев неоднократно обещал вернуть «временно оккупированную» территорию.