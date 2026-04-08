Интернет без контроля невозможен — мнение пионера Рунета

7 апреля Рунету исполнилось 32 года: в этот день был зарегистрирован национальный домен .RU. За это время российский интернет прошел путь от среды энтузиастов до ключевой инфраструктуры — для бизнеса, государства и повседневной жизни. О том, чем сегодня можно гордиться и какие изменения ждут сеть в будущем, рассказал один из пионеров Рунета, ученый Курчатовского института Дмитрий Завалишин.
Дмитрий Завалишин работает в IT-отрасли с 1985 года. Он стоял у истоков российского сегмента интернета и участвовал в развитии международной некоммерческой сети Фидонет.
Сегодня, по его оценке, Россия входит в число стран с самым доступным интернетом.
Российский интернет — один из самых доступных в мире, а «Госуслуги» — «великое достижение»
«Что касается состояния Рунета сейчас, то... Скажем так, когда все это начиналось, мы не могли себе представить такого масштаба, в котором все это находится сейчас!
Причем здесь надо рассмотреть две стороны. Чисто техническую: скорость каналов, количество подключений, стоимость подключения — она в России сейчас одна из самых низких в мире. Это очень важный фактор, потому что он позволяет рассматривать интернет не как специальный инструмент, а обыденный, который доступен всем, для самых простых вещей.
Интеграция интернета в бизнес, в услуги, в государственное управление — в этом смысле Россия тоже одна из первых в мире. Наши «Госуслуги» — это безусловно, большое достижение! Трудно представить, как сложно это было сделать.
В этом смысле я очень горжусь тем, что произошло!»
Про ограничение работы интернета в России и в мире
«Понимаю, что читателя интересует, что сейчас происходит в отношении запретов и фрагментирования интернета [распад единой глобальной сети на несколько изолированных].
Тут надо понимать очень простую вещь. Интернет является техническим инструментом, который в любом случае является достаточно важным для всех стран в мире. И будучи в том числе инструментом влияния, он, конечно, как и пресса, телевидение, не может избежать взаимодействия с государством. По большому счету, во всем мире это происходит.
Процесс фрагментирования происходит в области связей межгосударственных и международного бизнеса, и этот процесс неизбежно отражается в интернете и далеко не только у нас.
Можно в этом месте много привести примеров, как это происходит во всех крупных юрисдикциях — тот же самый TikTok в США. Они не могут себе позволить допустить на свою территорию неуправляемый ресурс — так же, как и мы, как и все».
«Большинству людей все равно, каким мессенджером пользоваться»
«Инструменты, с которыми работает большая часть населения, должны быть либо подконтрольны локальному правительству, либо они не будут существовать. Так есть, так будет, и с этим ничего нельзя поделать.
Безусловно, отчасти это неприятно!
С другой стороны, скажем откровенно, для основной массы населения это не важно. Вот этой проблемы для большинства людей, по большому счету, нет. Им, в общем-то, все равно, каким мессенджером пользоваться. Да и мне, скажем честно, все равно, какая иконка нарисована на мессенджере, которым я пользуюсь. Разница не велика».
Российский аналог Starlink и гонка суверенитетов
«Если говорить о будущем, одно из важнейших направлений, связанных с интернетом, это запуск российской космической группировки [спутников]. Starlink [система спутников компании Илона Маска SpaceX, которая обеспечивает доступ к интернету] оказался пионером в этом направлении. Было очевидно, что Россия будет отвечать на этой своей группировкой.
Я думаю, что и у Китая появится, в достаточно разумное время, своя, третья группировка, как это произошло с системами навигации. Еще в Советском Союзе запустили работу по разработке советской системы навигации, которую мы сейчас знаем как ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система). Китай тоже запустил свою. Европа тоже попыталась что-то сделать, но, в общем, по-моему, в итоге не очень-то оно у них работает.
Но так или иначе, все крупные юрисдикции запустили свою инновационную систему. И также будет по связи.
Будет российская спутниковая связь, которая обеспечит глобальный интернет. Для нас это очень важно, потому что огромное количество негустонаселенных районов страны в этом нуждаются. Сам могу про это четко сказать, как человек, у которого дача довольно далеко от таких густонаселенных районов, и я испытываю с этим проблемы. А что уж говорить про геологов, про Сибирь, про Дальний Восток...
Много кто в стране очень нуждается в хорошей, качественной космической связи, которая не зависит от наземной инфраструктуры. И это будет один из следующих крупных шагов.
И, как следствие, следующим крупным шагом будет война за возможность доступа к таким системам спутников. То есть понятно, что на территории России Starlink, скорее всего, будет запрещен, как и на территории Китая. И наоборот, я думаю, что на территории США доступ к российской спутниковой группировке тоже будет либо под запретом, либо как-то будет подавляться такими, может быть, внезаконными инструментами.
Это следующий виток гонки суверенитетов, я бы это так назвал».
Расширение доступа к интернету в России и цена на него
«Расширение доступности интернета происходит с каждым днем, это непрерывный процесс. В основном, конечно, это будет происходить за счет мобильных операторов, которые расширяют доступ через LTE (Long Term Evolution, стандарт широкополосной беспроводной связи) и 5G (пятое поколение мобильной связи со сверхвысокими скоростями передачи данных). Тут все достаточно системно.
Что касается стоимости, трудно предсказывать вот почему.
VPN и работа через VPN — вряд ли это прямо существенный фактор [подорожания интернета]. Будем откровенны, VPN пользуются проценты населения страны. Как бы про это не кричали в интернете, на самом деле это не существенный фактор с точки зрения объема.
Есть другая проблема. <...> Уход YouTube [или других иностранных сервисов]. <...> Трафик, который шел изначально на находящиеся в России сервера по получению видеопотоков, сейчас уходит за границу. Соответственно, для крупных российских операторов, которые поддерживают международные каналы, это новые расходы на обслуживание этих каналов, потому что трафик растет, нужно закупать большую ширину канала в другие страны. Расходы на это растут.
Вот это может повлиять на стоимость интернета, с одной стороны. С другой стороны, это тоже большой вопрос. Потому что большинство людей довольно быстро переключаются на локальные сервисы и трафик опять приземляется на территории России.
Где этот баланс сойдется, мне пока предсказать трудно. Я пока думаю, что какого-то существенного изменения в стоимости интернета, такого, чтобы мы прямо это почувствовали, наверное, все-таки не будет. Как ни крути, основные сервисы, основной трафик находится у нас, здесь. И я думаю, что, в общем, так оно и останется. Я не ожидаю какого-то прям сильного изменения стоимости интернета».