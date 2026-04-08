Интернет без контроля невозможен — мнение пионера Рунета

7 апреля Рунету исполнилось 32 года: в этот день был зарегистрирован национальный домен .RU. За это время российский интернет прошел путь от среды энтузиастов до ключевой инфраструктуры — для бизнеса, государства и повседневной жизни. О том, чем сегодня можно гордиться и какие изменения ждут сеть в будущем, рассказал один из пионеров Рунета, ученый Курчатовского института Дмитрий Завалишин.





Дмитрий Завалишин работает в IT-отрасли с 1985 года. Он стоял у истоков российского сегмента интернета и участвовал в развитии международной некоммерческой сети Фидонет.

Сегодня, по его оценке, Россия входит в число стран с самым доступным интернетом.





Российский интернет — один из самых доступных в мире, а «Госуслуги» — «великое достижение»





«Что касается состояния Рунета сейчас, то... Скажем так, когда все это начиналось, мы не могли себе представить такого масштаба, в котором все это находится сейчас!





Причем здесь надо рассмотреть две стороны. Чисто техническую: скорость каналов, количество подключений, стоимость подключения — она в России сейчас одна из самых низких в мире. Это очень важный фактор, потому что он позволяет рассматривать интернет не как специальный инструмент, а обыденный, который доступен всем, для самых простых вещей.





Интеграция интернета в бизнес, в услуги, в государственное управление — в этом смысле Россия тоже одна из первых в мире. Наши «Госуслуги» — это безусловно, большое достижение! Трудно представить, как сложно это было сделать.





В этом смысле я очень горжусь тем, что произошло!»