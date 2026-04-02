Рома Жиган — о погибшем рэпере Fuze: Талант, но поступил как подонок, обхаяв Россию вместе с Лигалайзом

Рэпер Рома Жиган рассказал о погибшем в ДТП основателе группы Krec Артеме Бровкове* (Fuze). По словам Жигана, они с Fuze ранее даже записывали в России совместные трэки. Но отношения и общение закончились после эмиграции коллеги в 2022 году, заметил музыкант. Бровков был талантливый человек, но он поступил как подонок, обхаяв Россию вместе с Лигалайзом, считает Жиган.





«Когда он уехал в Штаты, я всегда приводил в пример его как человека, который не ругает Россию, будучи эмигрантом. Но после последней песни Fuze с этим мерзавцем Лигалайзом*, когда они все вместе обхаяли Россию — я уже тогда к Артему начал довольно плохо относиться. Потому что человек, который уехал и поливает свою родную страну грязью, для меня сразу превращается в подонка», — сказал Daily Storm Жиган.





Он назвал основателя группы Krec талантливым парнем, об общении и работе с которым остались позитивные воспоминания. Судьба рэпера сложилась бы иначе, не покинь он РФ, уверен Жиган: «Не уехал бы он в Америку — сейчас бы в Питере писал хорошие песни, был бы жив и здоров».





В чем-то, по мнению Жигана, судьба питерского рэпера схожа с известным актером Савелием Крамаровым, который переехал из СССР в Штаты в 1981 году на пике популярности, но в новой стране успеха не достиг и умер. «Увы, Fuzeпотянула в США «американская мечта». А она, как Крамарова, сложилась так, что и славы не добыл, и страну свою просрал», — заключил Жиган.





Однако, как заметил рэпер, о покойниках не принято говорить плохо, поэтому остается только соболезновать. «Каким бы он ни был — очень жалко, что человек ушел. Он сделал несколько ошибок в своей жизни. Возможно, кто-то посчитает это не ошибками, а его достоинством. Но я считаю иначе».





Группа Krec была основана в Петербурге в 2001 году. Наибольшей популярностью коллектив пользовался в 2000-х. Артем Бровков был основной MC и автор большинства текстов. Музыка KREC строилась на меланхолии, живых инструментах и сложной поэзии.





В последние годы проект KREC был сольным. Всего Бровков и его команды выпустили свыше 15 альбомов, включая знаковые серии «FRVTR» и «Комиксы». Fuze практически не давал интервью и дистанцировался от шоу-бизнеса, сохраняя статус андерграунд-легенды.





В 2022 году рэпер переехал в США. В марте 2025-го Бровкова в России признали иноагентом. Такое решение было принято из-за того, что музыкант распространял сообщения и материалы иноагентов, а также зарубежных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, заявили в Минюсте.





О смерти Бровкова 2 апреля сообщила его супруга Валентина в соцсетях. Она

уточнила, что музыкант попал в аварию, и, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Предварительно, Бровков погиб, когда ехал в такси по Нью-Йорку.





*признан иноагентом