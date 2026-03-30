В Госдуме прокомментировали посты в соцсетях о том, что власти Дагестана плохо справляются с наводнениями

В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС из-за самого сильного за последние 100 лет наводнения. Особенно острая ситуация в Дагестане: эвакуировано более 3,3 тысячи человек, подтопленными остаются 760 жилых домов и 950 придворовых участков. В соцсетях предположили, что проблема связана с некачественными ливневками. Депутат Госдумы от республики Артем Бичаев подтвердил, что в регионе действительно были проблемы со строительством системы водоотведения. Но даже если бы все строительные нормы были соблюдены, это бы все равно кардинально не изменило ситуацию, поскольку большинство дагестанских городов находятся в низинах, объяснил парламентарий.





В октябре 2025 года в Дагестане задержали главу компании «Пикстрой-Сервис» по подозрению в хищении более 40 миллионов рублей при ремонте ливневок, сообщили российские СМИ после начала наводнения.





Артем Бичаев обращает внимание, что большинство городов в республике находятся в предгорьях, что ухудшает ситуацию с подтоплениями.





«Здесь [в Дагестане] все очень сильно связано с тем, что вода из горных рек, которые вышли из берегов, устремилась вниз, в сторону Каспийского моря. Поэтому здесь эффект от ливней гораздо выше. Это, к сожалению, природное явление, на которое ни строители, ни власти, никто не в силах повлиять», — сказал Daily Storm парламентарий.





Много населенных пунктов расположено в низинах, где высокий уровень грунтовых вод. «Махачкала построена на болотах, то есть это осушенное болото, поэтому сама по себе вода высоко стоит. И просто-напросто некуда деваться: спереди море, сзади горы», — добавляет Бичаев.





Депутат говорит, что видел посты в соцсетях с критикой региональных властей. Он убежден, что в социальных сетях много непроверенной информации и фейков «для раскачивания ситуации».





«Я много видел этих, скажем, злобных высказываний, хихиканий, шуток со стороны разных людей. Сегодня утром просто из интереса выхожу [в соцсети], видео кто-то выложил — захожу к нему в аккаунт, смотрю — а у него всего 3 или 4 публикации. Вот одно видео, которое мы обсуждаем [о критике региональных властей]. Второе видео, где люди едут в автобусе и стоят в воде затопленной», — привел он пример. Выяснилось, что под видом записи из автобуса в Дагестане было опубликовано старое видео из Москвы, когда в городе шли сильные ливни.





Даже если бы все строительные нормы в Махачкале были соблюдены, было бы лучше, но это бы все равно не изменило ситуацию кардинально, убежден представитель региона.





«Но это никак не снимает с властей задачи сделать правильные выводы из этого всего, — подчеркивает Бичаев. — <...> Уже идут разговоры о строительстве новых канализационных сооружений, новых ливневых канализаций, которые, к сожалению, в предыдущие моменты не получилось реализовать. Но, даст бог, руководство Федерации в том числе увидит потребность республики в этих учреждениях и, возможно, дополнительно профинансирует, чтобы дагестанцы могли уже быть более спокойными из-за таких катаклизмов природных».





Парламентарий рассказал, что закупает питьевую воду и насосы для откачки воды для жителей подтопленных районов, а его помощники развозят пострадавших от наводнения и помогают им с размещением. Завтра он планирует лично выехать в регион.