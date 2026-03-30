«Люди требуют от власти больше, чем она может предложить»: политологи поспорили, уйдет ли в отставку глава Дагестана

Чечня справляется лучше, чем Дагестан





«События только произошли, поэтому говорить о том, что позиции главы Дагестана сильно пошатнулись — рано. От форс-мажоров в виде стихийных бедствий никто не застрахован. Когда они происходят — люди порой требуют от власти больше, чем она может предложить. Оценки Меликову будут даны где-то в середине апреля. Судьба главы региона в его собственных руках и руках команды, хотя, конечно, ситуация для него осложнилась», — заявил Daily Storm руководитель политической экспертной группы Калачев.





Он выразил мнение, что власти соседней Чечни выглядят выигрышнее на фоне коллег из Дагестана: «Там исполнительская дисциплина выше. Вертикаль в Чечне работает лучше. Да, ситуация у Меликова непростая, претензий у населения много. Но время исправить все еще достаточно. Пока надо выдержать паузу».





В целом, как полагает политолог, за работу Меликову, который 14 октября 2021 года был избран главой Дагестана, полагается оценка «удовлетворительно». «Считаю, что не приходится говорить о том, что он сделал прорывы в плане управления. Но такая ситуация с наводнениями является тестом для Меликова и его команды, насколько работает система. Это станет определяющим, если ликвидация последствий стихии затянется», — пояснил Калачев.





«Рост цен на воду — катастрофа»





Его коллега, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в начале беседы с корреспондентом Daily Storm обратил внимание на то, что в целом Дагестан находится в сложном положении и желающих занять место Меликова немного.





«Там не только проблемы с ЖКХ. В регионе хорошая рождаемость, но при этом очень слабая детская медицина. Это огромная проблема для региона. Эта стихия — не повод убирать Меликова. Если уже в Москве решат его снять — тогда вспомнят в том числе про наводнение. Но сейчас желающих занять его кресло нет. Его снимут точно, если вообще всю республику затопит. Но это маловероятно. Махачкалу смыть сложно», — сказал Журавлев.





Отдельно он остановился на жалобе дагестанцев о повышении цен на воду. В соцсетях они писали, что в одном из магазинов Хасавюрта за пятилитровые бутыли просят 150 рублей. Прокуратура Дагестана взяла ситуацию на контроль. В городах также организован подвоз воды для пострадавших от стихии.





«Повышение стоимости питьевой воды — это катастрофа. Потому что никакого «жирового» запаса у населения нет. Там широкий круг очень бедных людей. С этим надо разбираться команде Меликова. Он гайки, наверное, подкрутит», — заключил политолог





28 марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни и порывы ветра. Это привело к разливу рек, подтоплению домов и авариям на электросетях. В некоторых городах республики возникла угроза оползней и обрушения скал. В столице — Махачкале — введен режим ЧС.





Свыше 3,3 тысяч человек эвакуированы из подтопленных районов в Дагестане после сильных дождей, подтопленными остаются 760 жилых домов и 950 придворных участков, заявили в МЧС.





За последние три дня ущерб перевалил за один миллиард рублей, писали Telegram-каналы. В пресс-службе администрации Дербента, который вместе с Махачкалой и Хасавюртовским районом считается наиболее пострадавшим, рассказали «Подъему», что еще пока не оценили урон, но установили, что «одной из ключевых причин сложившейся ситуации стали самовольно возведенные мосты, в которых образовались заторы из ила и веток».





Сам Меликов ранее говорил, что «сложной пока остается ситуация в Хасавюртовском районе», «в муниципалитете продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации». Чиновник также заверил, что начата работа по формированию списков пострадавших семей для оказания необходимой помощи.